オーストリアの美しい図書館4選
Introduction
息をのむほど美しい知の殿堂へ、ご案内しましょう。
オーストリア国立図書館プルンクザール
ハプスブルク家の皇帝が暮らしたホーフブルク王宮の一角にある「オーストリア国立図書館プルンクザール（Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek）」は、1723年、皇帝カール6世（マリア・テレジアの父）の命によって建設された壮麗な図書館です。
宮廷建築の巨匠ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハが設計を手がけ、その死後、息子のヨーゼフ・エマヌエル・フィッシャー・フォン・エルラッハによって完成されたバロック建築の傑作として知られています。天井にはダニエル・グランによる華麗なフレスコ画が描かれ、中央には英雄的な姿で表現されたカール6世の像が堂々と据えられています。
歴史的価値の高い写本や稀覯本を含む20万冊以上の蔵書が、高さ18メートルにも及ぶ書架いっぱいに並ぶ光景は、まさに圧巻です。
※オーストリア国立図書館プルンクザールは、ホーフブルク王宮のミヒャエル門からアルベルティーナ広場へ向かう途中、右手のヨーゼフ広場にあります。新王宮（ノイエ・ブルク）内にある現在も利用されているオーストリア国立図書館とは別の施設ですので、間違えないようご注意ください。
クロスターノイブルク修道院図書館
クロスターノイブルク修道院 は、ウィーンの森の北側に位置する修道院で、1133年にバーベンベルク辺境伯レオポルト3世によって創建されました。
併設されている図書館は、約27万冊の蔵書を誇るオーストリア最大級の私立図書館です。所蔵品の中心をなすのは、約1,250点の写本と約860点のインキュナブラ（1501年以前に印刷された初期印刷本）です。なかでも、聖レオポルトが修道院に寄贈した聖書（CCl 1）や、修道院長ゲオルク・ミュスティンガー（1418～1442年）が制作を依頼した、豪華な彩色装飾が施された4巻本の聖歌集（CCl 65～68）は特に注目に値します。
修道院周辺は古くからワイン造りが盛んな地域として知られ、クロスターノイブルク修道院にはオーストリア最古のワイナリーがあります。また、オーストリアを代表する赤ワイン用品種「ツヴァイゲルト」は、この地で開発されました。
ウィーンから日帰りで訪れることができるため、小旅行にもおすすめのスポットです
メルク修道院図書館
メルク修道院は、ドナウ川沿いのヴァッハウ渓谷の断崖の上に建つ、壮大なバロック建築のベネディクト会修道院です。
なかでも、1735年にバロック様式へと改装された付属図書館は、パウル・トローガーによるフレスコ画で埋め尽くされた天井で知られています。蔵書数は約10万冊にのぼり、約1,800点の写本と約750点のインキュナブラ（1501年以前に印刷された初期印刷本）を所蔵しています。
このうち約1万6,000冊は、見学者に公開されている図書館のメインホールに展示されており、残りは階下の書庫で大切に保管されています。また、メインホールの書架には古写本や初期印刷本も展示されており、学術的にも非常に価値の高いコレクションを誇ります。
冬季休館：毎年1月初旬～3月下旬
※2022年から2032年まで図書館の修復工事が行われていますが、メインホールの見学には支障ありません。ただし、2026年からはメインホールの改修工事が始まるため、一部見学できない箇所が生じる可能性があります。工事期間中も全面休館の予定はありませんが、最新情報については、訪問前に公式サイトをご確認いただくか、修道院へ直接お問い合わせください。
アドモント修道院図書館
白と金を基調とした優雅な内装が印象的な アドモント修道院図書館は、世界最大の修道院図書館として知られています。1764年頃に建設計画が始まり、10年以上の歳月をかけて1776年に完成しました。
設計を手がけた建築家ヨーゼフ・フーバー（1715～1787）は啓蒙思想に深く影響を受け、「心が光で満たされるように、部屋もまた光で満たされるべきである」と考えていました。その理念は、当時80歳を超えていた画家バルトロメオ・アルトモンテが1775年から1776年の夏に描いた7点の天井画にも反映されており、図書館が「光」と「知」の象徴であることを表現しています。
蔵書数は約20万冊にのぼり、そのうち約7万冊が図書館ホールに展示されています。コレクションには、8世紀にまでさかのぼる約1,400点の写本や、約530点のインキュナブラ（1501年以前に印刷された初期印刷本）も含まれています。
冬季休館：毎年12月中旬～3月中旬