オーストリア国立図書館プルンクザール

ハプスブルク家の皇帝が暮らしたホーフブルク王宮の一角にある「オーストリア国立図書館プルンクザール（Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek）」は、1723年、皇帝カール6世（マリア・テレジアの父）の命によって建設された壮麗な図書館です。

宮廷建築の巨匠ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハが設計を手がけ、その死後、息子のヨーゼフ・エマヌエル・フィッシャー・フォン・エルラッハによって完成されたバロック建築の傑作として知られています。天井にはダニエル・グランによる華麗なフレスコ画が描かれ、中央には英雄的な姿で表現されたカール6世の像が堂々と据えられています。

歴史的価値の高い写本や稀覯本を含む20万冊以上の蔵書が、高さ18メートルにも及ぶ書架いっぱいに並ぶ光景は、まさに圧巻です。

※オーストリア国立図書館プルンクザールは、ホーフブルク王宮のミヒャエル門からアルベルティーナ広場へ向かう途中、右手のヨーゼフ広場にあります。新王宮（ノイエ・ブルク）内にある現在も利用されているオーストリア国立図書館とは別の施設ですので、間違えないようご注意ください。