アルベルティーナ美術館

美術館の背後に広がるウィーン国立歌劇場のオレンジ色の柔らかな灯りをしばらく眺めていると、一組のカップルに出会った。彼らもまた、映画『ビフォア・サンライズ』を観てこの地を訪れた旅人たちだった。

がっしりとした印象の男性が、そっと耳打ちしてくれた。「今夜、ここで彼女にプロポーズするつもりなんです」と。



私は彼に言った。「あなたの人生で最も大切な瞬間を、しっかり記録してあげます」と。そして、ふたりにレンズを向けた。

太陽が完全に沈み、街灯と温かな色のライトだけがふたりを照らすころ――彼はポケットからそっと指輪を取り出した。

"Will you marry me?"

"Yes, of course!"

美しいふたりは、この場所で人生をともにすることを誓い合った。彼のプロポーズの言葉とともに、周囲にいた人々から歓声と拍手が湧き上がる。夜のウィーンは、まるでふたりの未来を祝福するかのように、いっそう輝きを増していた。

まるで映画のワンシーンのように、愛のぬくもりは静かに、そして確かに街の隅々へと広がっていった。

夢の中よりも美しい世界。私にとってウィーンは、永遠に「愛の街」として心に残る場所になった。