英雄オイゲン公の宮殿、ベルヴェデーレの歴史

サヴォイのオイゲン公は、17世紀後半のレオポルト1世の時から3代にわたってハプスブルク家の皇帝に仕えた名将です。 1683年当時ウィーンがオスマン帝国軍に包囲されるとこれを撃退し、バルカン半島まで追撃してベオグラードを陥落しました。この時、オイゲン公が率いるオーストリア軍は莫大な犠牲を払いながらもオスマン帝国軍を倒してハンガリーを奪還することに成功しました。1700年に始まったスペイン王位継承戦争でも各地で勝利を収めるなど、オーストリアが大国への道を進む上で、軍事の天才オイゲン公による功績が大きく、今もオーストリア国民に愛される英雄の一人です。

オイゲン公は、夏の離宮であるベルヴェデーレ宮殿上宮を10 年の歳月をかけ、1723 年に完成させました。オイゲン公が1736年に72歳で亡くなった後、ベルヴェデーレをはじめとする彼の宮殿はハプスブルク家に管理されることになりました。その後、ベルヴェデーレ宮殿は宮廷の祭典の場として多くの役割を果たしました。 第二次世界大戦後、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連の4カ国によって10年にわたり分割占領統治を受けていたオーストリアが1955年5月15日、ついに独立を回復するための「オーストリア国家条約」が調印されたのもベルヴェデーレでした。現在はオーストリアギャラリーが入り、魅力あるバロック建築として時代を超えて名声を博しています。