アルプスの牧草地で過ごす休日
アルプスのライフスタイルを再発見
オーストリアのアルプスには、今も約8,400もの牧草地が生き生きと耕されており、ハーブ用やチーズ用、牛や羊、馬のための牧草地など、多彩な風景が広がります。春から秋にかけては、澄んだ山の空気の中で、自然と共に過ごす牧草地の生活を体験できます。ほとんどの牧草地は5月から9月まで利用されています。
夕暮れ時になると、光や騒音がまったくないことに気づくでしょう。星は手が届きそうなほどにきらめき、深まる夜の静けさが肌で感じられます。静寂に包まれた山の夜は、眠りを一層深く、心安らぐものにしてくれます。
オーストリアで最も美しいアルプスの牧草地
アルプスの牧草地での宿泊
ポストアルム
オーストリア最大のアルプス放牧地では、「ケーゼアルム」レッテンヒュッテ（KäseAlm Rettenegghütte）やリエンバッハホーフ（Lienbachhof）の部屋に宿泊することができます。
なぜアルプスの牧草地での休暇が体に良いのか？
喘息と高所-良い組み合わせ
空気が薄く、汚染物質が少ないため、喘息持ちの人はしばしば標高の高い場所で気分が良くなります。
体が高度に適応するにつれ、最初は呼吸と心拍数が増加する。体が山の空気に順応するには、通常5～7日かかる。
花粉、ダニ、カビは高度が上がるにつれて大幅に減少する。
山の空気は奇跡を起こす
山の空気は免疫システムを強化し、ストレスを軽減する。
また、赤血球の生成も促進する。
この新鮮な赤血球は、体の組織への酸素供給を改善する。
標高、太陽の光、新鮮な空気、鮮やかな色の組み合わせは、五感を刺激する。
アルムは心身を強化する
シンプルさ、スローダウン、アルムでの生活は、新しい考え、目標、アイデアのためのスペースを生み出す。
高度、平和、暗闇は、睡眠の質に非常に良い影響を与える。
小屋で自炊の滞在
オーストリアでアルプスの牧草地を借りたいですか？
アルムリエスル
アルムリエスルでは、オーストリアの山での休暇のための素朴な小屋、居心地の良いシャレーやファームハウスを見つけることができます。チロルから東チロルまで、家族連れでも、友達同士でも、犬連れでも、あなたの好みに合わせて、あなただけの時間を借りることができます。
HMS山小屋レンタルサービス
アルプスの山小屋、スキー小屋、サウナ付きシャレーなど、アルプスの別荘がここにあります。ハイキングに、ウィンタースポーツに、家族旅行に。多くの山小屋はペット同伴可能です。魅力的な隠れ家を今すぐ見つけてください。
山小屋パートナー
オーストリアの山小屋ホリデーのスペシャリストで、アルプスの山小屋を素早く簡単にレンタルできます。スキー・ツーリング小屋、釣り堀付きシャレー、自転車置き場など、オーストリアの山々での休暇をオーダーメイドできます。