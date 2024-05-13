アルプスの牧草地で過ごす休日
アルプスのライフスタイルを再発見

アルプスの山小屋に泊まったり、本物のアルプスの農業を体験したり、昼も夜も、一瞬一瞬が体と心と魂の冒険となります。

オーストリアのアルプスには、今も約8,400もの牧草地が生き生きと耕されており、ハーブ用やチーズ用、牛や羊、馬のための牧草地など、多彩な風景が広がります。春から秋にかけては、澄んだ山の空気の中で、自然と共に過ごす牧草地の生活を体験できます。ほとんどの牧草地は5月から9月まで利用されています。

夕暮れ時になると、光や騒音がまったくないことに気づくでしょう。星は手が届きそうなほどにきらめき、深まる夜の静けさが肌で感じられます。静寂に包まれた山の夜は、眠りを一層深く、心安らぐものにしてくれます。

オーストリアで最も美しいアルプスの牧草地

アルプスの牧草地での宿泊

何という気持ちでしょう！目を覚ますと、アルプスの牧草地と山々の息を呑むような世界が広がっています。多くのアルプスの山小屋では、カウベルが目覚まし時計、アルプスの朝食、酪農家の仕事風景など、アルムの生活に密着したシンプルな滞在が体験できます。

グロースアール渓谷にて

夏には約40の山小屋が、牧草地の谷間にオープンします。フィルツモザルムやゲルストライタルムのように、宿泊も可能なところもあります。

アルプスの山小屋と牧草地に泊まる

ポストアルム

オーストリア最大のアルプス放牧地では、「ケーゼアルム」レッテンヒュッテ（KäseAlm Rettenegghütte）やリエンバッハホーフ（Lienbachhof）の部屋に宿泊することができます。

ポストアルムの山小屋

タイヒアルム湖畔

アルムヒュッテ・アンガーヴィルトはハイキングやサイクリングツアーに最適です。テイハルム湖も近く、アルムガストハウスではお食事もお楽しみいただけます。

アルペンヒュッテAngerwirt

グランドにて

ニーダーエステライヒ州最大のアルプスの牧草地やエングを経由して、クノーフェレーベン・ネイチャーフレンズセンターのあるシュネーベルク山麓のガーン（標高1,250m）へ向かいます。

クノーフェレーベンの自然友の会ハウス

ノックベルゲ山地

ユネスコ・ケルンテン・ノックベルゲ生物圏保護区では、ヒースラルムのような数多くの山小屋が宿泊施設としてあなたを待っています。

アルプスの山小屋一覧

エングアルム

ここでは オーストリアのアルプスの山小屋での休暇- シンプルな自炊小屋や山の牧場から、快適な別荘や高級小屋まで。

なぜアルプスの牧草地での休暇が体に良いのか？

喘息と高所-良い組み合わせ

空気が薄く、汚染物質が少ないため、喘息持ちの人はしばしば標高の高い場所で気分が良くなります。

体が高度に適応するにつれ、最初は呼吸と心拍数が増加する。体が山の空気に順応するには、通常5～7日かかる。

花粉、ダニ、カビは高度が上がるにつれて大幅に減少する。

山の空気は奇跡を起こす

山の空気は免疫システムを強化し、ストレスを軽減する。

また、赤血球の生成も促進する。

この新鮮な赤血球は、体の組織への酸素供給を改善する。

標高、太陽の光、新鮮な空気、鮮やかな色の組み合わせは、五感を刺激する。

アルムは心身を強化する

シンプルさ、スローダウン、アルムでの生活は、新しい考え、目標、アイデアのためのスペースを生み出す。

高度、平和、暗闇は、睡眠の質に非常に良い影響を与える。

小屋で自炊の滞在

鳥のさえずり、小川のせせらぎ、カウベルの音だけの静寂。自分自身の世話をしながら、完全に存在すること。しばらくすると、自立と自分自身への到達を感じるだろう。

アルムハウス・アルペンローゼ、ポスタルム

ハイキングコースに直接アクセスできる、日当たりの良い中央のロケーション。アルムハウスはフラットとダブルルームを提供しており、排他的に借りることができます。

アルムハウス・アルペンローゼ

ランドハウス・クルツェン、テイハルム

農場に到着することは、別の時間に浸ることを意味します。1730年に建てられた農家は、オリジナルを求めるすべての人のための隠れ家です。

ラントハウス・クルツェン

アルムヒュッテ・ライス、テイハルム

標高1,250メートルに位置するアルプスの山小屋。近くにはハイキングコースやリフレッシュストップがあり、テイハルム湖までは徒歩30分です。

アルムヒュッテ・ライス

ヒルシャルム

暖炉、サウナ、テラスを備えた森の中の静かなログキャビン。リラックスしたり、楽しんだり、一緒に座ったり、何でも可能です。

ヒルシャルム

ケルンアルム、ミュールヴィアトラーアルム

友達同士でも、カップルでも、少人数のグループでも、KernAlmでは誰にも邪魔されず、完全に一人で、自然のシンプルさの中でリラックスできます。

カントリーハウス

ヴォーダーカーゼラルム、グローサール渓谷

ホーエ・タウエルン国立公園の中にある山小屋での休暇。

ヴォーダーカーゼラルム

ポインヒュッテ、エルマウタル

素朴で快適：標高1,200メートルに位置する山小屋は、夏のハイキングの理想的な出発点です。サンテラスとバーベキューエリア付き。

ポインヒュッテ

ノックシュテルン・ヒュッテ、トゥラッヒャー・ヘーエ

森と自然に囲まれた標高1,250mの隠れ家。リフト、湖、ウォーキングトレイルまでわずか数分です。

ノックシュテルン・ヒュッテ

薪ストーブ、きしむ床板、山の景色など、シンプルな暮らしに浸る。チロルでの山小屋での休暇のために、素朴な自炊小屋をお探しください。 チロルでの山小屋での休暇.

オーストリアでアルプスの牧草地を借りたいですか？

以下のお勧めの山小屋、アルプスの牧草地、高級シャレーを多数ご紹介しています。

アルムリエスル

アルムリエスルでは、オーストリアの山での休暇のための素朴な小屋、居心地の良いシャレーやファームハウスを見つけることができます。チロルから東チロルまで、家族連れでも、友達同士でも、犬連れでも、あなたの好みに合わせて、あなただけの時間を借りることができます。

アルムリエル

HMS山小屋レンタルサービス

アルプスの山小屋、スキー小屋、サウナ付きシャレーなど、アルプスの別荘がここにあります。ハイキングに、ウィンタースポーツに、家族旅行に。多くの山小屋はペット同伴可能です。魅力的な隠れ家を今すぐ見つけてください。

HMS山小屋レンタルサービス

山小屋パートナー

オーストリアの山小屋ホリデーのスペシャリストで、アルプスの山小屋を素早く簡単にレンタルできます。スキー・ツーリング小屋、釣り堀付きシャレー、自転車置き場など、オーストリアの山々での休暇をオーダーメイドできます。

山小屋パートナー
ヨーデルについて
ヨーデルは、酪農家が谷を越えてアルプスの近隣の牧草地とコミュニケーションをとるための理想的な方法でした。今日に至るまで、ヨーデルは喜びと高揚感の象徴であり、オーストリアの多くの民謡や楽曲に登場します。

よくある質問

アルメンはアルプス地方に何世紀も前からある文化的景観で、人々によって作られ、維持されています。夏の間、牛や羊、ヤギが酪農家や女性たちの世話の下、山の牧草地や草原で草を食んでいる。動物たちは主に栄養価の高いアルプスのハーブや牧草を食べている。牧草地に属する小屋や牧場は、"アルプ"、"アルペ"、"アルブ "と同じ意味で、"アルム "とも呼ばれる。

アルメンは特に生物多様性が高く、アルプスのマイクロバイオーム（私たちの健康維持に役立つシグナル物質や微生物）が豊富である。研究によると、標高1,500～2,000メートルは身体に良い影響を与える（脈拍、血圧、血糖値を下げ、新陳代謝を高める）。

標高が高いおかげで、空気には花粉、カビ、ダニがなく、喘息やアレルギーを持つ人々にも恩恵がある。また、山の空気は免疫システムを強化し、ストレスを軽減する。

高地ではビタミンDの生産が促進される。シンプルさ、スローダウン、"シンプル "な生き方は、新しい考えや目標、アイデアに向けて心をクリアにする。

高度、平和、暗闇は睡眠の質にも良い影響を与える。

オーストリアでは、約8,400ものアルプスの牧草地が今も活発に耕作されており、ハーブの牧草地、エルダーベリーの牧草地、チーズの牧草地、牛、羊、馬の牧草地など、多種多様な牧草地がある。ほとんどが5月から9月の間に耕作されている。

アルメン アルムとは、夏の間、牛、羊、ヤギが放牧される管理された山の牧場のことです。家畜は少なくとも年間60日はそこで過ごさなければならない。アルメンは通常標高の高い場所にあり、何世紀にもわたって畜産に使われてきた。アルメンは景観を形成し、アルプス農業の一部となっている。

A 小屋一方、山小屋は山での宿泊施設のひとつで、簡単なシェルターから設備の整った山小屋まである。山小屋には、天候を遮るシェルターとしてのみ使用されるものもあれば、ハイカーや登山者、スキーツアーのために食事や寝床を提供する管理小屋もある。また、宿泊客が自分で食料を持ち込む自炊小屋もある。

以下のリンクは、様々な山小屋、アルパインシャレーから豪華なシャレーへのリンクです。

