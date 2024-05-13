アルプスの山小屋に泊まったり、本物のアルプスの農業を体験したり、昼も夜も、一瞬一瞬が体と心と魂の冒険となります。

オーストリアのアルプスには、今も約8,400もの牧草地が生き生きと耕されており、ハーブ用やチーズ用、牛や羊、馬のための牧草地など、多彩な風景が広がります。春から秋にかけては、澄んだ山の空気の中で、自然と共に過ごす牧草地の生活を体験できます。ほとんどの牧草地は5月から9月まで利用されています。

夕暮れ時になると、光や騒音がまったくないことに気づくでしょう。星は手が届きそうなほどにきらめき、深まる夜の静けさが肌で感じられます。静寂に包まれた山の夜は、眠りを一層深く、心安らぐものにしてくれます。