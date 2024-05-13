ルーカス・ナーグル
本質を突き詰めるミシュランシェフ
Introduction
ルーカス・ナーグルが自身の哲学を一言で表すとしたら、「空想的」でしょ う。彼の料理の中心は魚です。ザルツカンマーグートのアッターゼー出身のルーカスは、地元の漁師と協力し、常に漁獲物を丸ごと買い付けています。食材の使い方に妥協を許さず、頭から尾まで魚のあらゆる部分を活かしています。彼の料理は魚料理の新たな基準を打ち立てました。タルタルを除いて、生魚を提供することは長い間考えられないことでした。 しかしその後、ルーカスはオーストリアで地元の魚を調理 するために日本の調理法を取り入れ始めました。このアプローチは抵抗に遭いました。「自分の好きなように調理する自由を勝ち取るに は、戦い抜かなければなりません」と彼は言います。
しかし、長年にわたり、ルーカスの鮮やかな想像力と高品質の 食材への理解は、独特のトレードマークとなり、トラウンゼー湖畔にある Poststube 1327、Belétage、Bootshausの3つのレストランすべてに彼の影響が表れています。彼の料理は正確で純粋であり、風景、水、 そして季節を彷彿とさせます。「他に何を加えられるかを 考えるのではなく、何を取り除けるかを考えるのです」と彼は 説明します。
ルーカス・ナーグルは発酵にも情熱を注いでいます。 2008年以来、彼はこの管理熟成プロセスに深く関わり、独自の醤油、味噌、そして食用カビを開発しました。現在、これらの製品は自身の会社Luvi Fermenteを通じて販売されており、ドイツ語圏全域に配送し、コペンハーゲンからサン・セバスティアンに至るまでの高級レストランに供給しています。