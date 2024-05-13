自国の人が選ぶオーストリアで最も美しいところ

シュトゥルツミューレ（水車）、シュタイヤマルク州

シュタイヤマルク州南西部の中心部を流れる急流シュヴァルツバッハ川のほとりにある、ガタガタ音を立てて回るユニークな水車、シュトルツミューレ「Strutz-Mühle」が選ばれました。何千時間もかけて、 昔のオリジナルの部品を利用して復元されたロマンチックな見学用水車は、まさに田舎の原風景です。ホワイトスルム谷の貴重な自然風景は、美しい ハイキングルートやテーマ トレイル 、魅力的な水の世界とともに人々を魅了しています。 この水車は150年以上の歴史を持つ貴重な文化財です。2006年以来、毎日訪問者に公開されています。昔はこの地域には24もの水車小屋がありましたが、現在ではこの水車だけが復元され残っています。ミルの心臓部のギアは 1854 年のオリジナルの高さ 3ｍのミルホイール、100 年以上前のミニ穀物ウインチ、伝統的な砥石など、機能的な製粉所の隅々に職人の愛情のこもった仕事ぶりを感じることができます。壁にはアンティークの道具が飾られています。 小麦粉の容器、歴史的な家具 - ほとんどすべてが木製で、遠い昔を彷彿とさせます。 そして1階の居心地の良いパン工房ミュラー・シュトゥーベルは、当時の生活を垣間見せてくれます。 ロマンティックなシュトゥルツミューレはシルヒャーランド (Schilcherland) の南に位置し、この地域はワイン、素晴らしい景観、文化、料理でも知られています

アクセス：ÖBB でヴィース アイビスヴァルト (Wies-Eibiswald) まで行き、そこからヴェルナースドルフ (Wernersdorf) を経由して工場まで徒歩約 1 時間、またはゲスト タクシー (Edegger Taxi 0664/3100025)を利用します。