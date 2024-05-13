オーストリアと繋がる日本の自治体

北海道

北海道蘭越町 x ザルツブルク州ザールフェルデン

1967年、町営チセヌプリスキー場の完工式に駐日オーストリア大使が来町。蘭越町の希望を受け、当時スキー指導に毎年来町していた講師の出身地であるザールフェルデンとの交流が始まりました。（1969年～）

北海道美瑛町 x ザルツブルク州ザールバッハ

十勝岳を中心とした山岳観光の町としてイメージアップを図ろうと、ヨーロッパ・アルプス地方との交流が模索されていました。オーストリア・ザールバッハ町がこの構想に強く共感し、姉妹都市提携が実現しました。（1973年～現在は提携終了）

北海道富良野市 x シュタイヤマルク州シュラートミンク

1975年、国際スキー連盟の関係者が富良野スキー場を視察した際、シュラートミンク市との友好都市提携の話が持ち上がりました。両市の協議を経て、富良野市で姉妹都市提携の盟約が交わされました。（1977年～）