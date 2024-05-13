エッゲンベルク宮殿の七不思議

『豊臣期大坂図屏風』がより面白くなる5つの視点

『豊臣期大坂図屏風』の研究に携わった長谷洋一教授（関西大学文学部）に、注目すべきポイントを教えていただきました。

①「極楽橋」の存在

屏風に描かれている城が豊臣期大坂城と断定できるのは、その前に「極楽橋」があるからです。「極楽橋」は1600年（慶長5年）大阪城から京都・豊国明神（豊国廟社）に移され、1602年（慶長7年）には京都・豊国明神から近江・竹生島（宝厳寺）に移築されました。今日も宝厳寺に唐門として現存しており、豊臣期大坂城の唯一の建築遺構として重要です。

②生き生きと描かれた豊臣期大坂城と城下町

駕籠に乗った秀吉や側室、侍女たちに混じって、大坂の市井の人びとの生活や祭礼などが生き生きと描かれ、大坂の繁栄が伝わってきます。また、豊臣期大坂城の天守・表御殿、千畳敷屋敷など主な建築物が描かれており、秀吉（豊臣家）の追慕を主題としています。

③長崎オランダ商館（オランダ東インド会社）からヨーロッパに輸出されたことが推測できる現存最古の屏風

アジア、特に日本と貿易を行っていたオランダ東インド会社（VOC）は多くの屏風をヨーロッパに運びましたが、ほとんどが現存していません。この『豊臣期大坂図屏風』もオランダ東インド会社がヨーロッパにもたらしたと考えられるもので、類例の屏風としては現存する最古のものです。

ヨーロッパに渡った屏風としては他に、織田信長からイエズス会宣教師ヴァリニャーノの手を介してバチカンの教皇に渡った『安土城図屏風』が有名ですが、その後紛失し、現在も所在が確認されていません。

④作風がヨーロッパ人好み

『豊臣期大坂図屏風』をヨーロッパにもたらしたと考えられるオランダ東インド会社は、アジアの都市景観や人々の生活を示す珍しい絵図をヨーロッパ人に売りたいと考え、大坂あるいは京都をモチーフとした華やかな屏風を選んだ可能性があります。

京都を描いた『洛中洛外図』などに比べると、『豊臣期大坂図屏風』は人物や建物などの対象物が、大きめに分かりやすく描かれています。また、豊臣期大坂城と四天王寺や住吉、堺を含む都市の賑わいと絢爛な金雲は、いかにも当時のヨーロッパ人が好みそうな意匠です。

『豊臣期大坂図屏風』は京都の工房で制作されたと推測されます。江戸時代、出島に留め置かれていたオランダ商館の一行は、年に一度、将軍に拝礼するための江戸参府を行い、約半年にわたる道中の行きと帰りに大坂・京都を通過しました。行きにヨーロッパ人好みの屏風を注文し、帰りに商品をピックアップして出島に戻る……そんな取引がおこなわれていたのかもしれません。

⑤実際とは異なる建物の造り

ヨーロッパ人好みの作風と関係しているかもしれませんが、『豊臣期大坂図屏風』には不自然な描写が見られます。たとえば、四天王寺の五重塔、宝積寺の三重塔、石清水八幡宮の三重塔が、いずれも多宝塔として描かれているのです。

大坂や京都に暮らし、実際の建物を知っている人であれば、きっと違和感を覚える描写ですが、当時のヨーロッパ人にその違いはわからなかったでしょう。工房側としては、三重塔や五重塔よりも構造が単純な多宝塔を描くことで納期に間に合わせようとした、そんな制作現場の奮闘があったのではないでしょうか。