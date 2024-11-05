ウィーンの伝統あるオペラ劇場、フォルクスオーパーは、1989年創設以来ウィーン市民のみならず、ウィーンを訪れるすべての人々にとって音楽生活の重要な拠点として親しまれています。この劇場では、伝統と革新を大切にしながら、現代にその豊かな文化が受け継がれています。

1,300席を持つフォルクスオーパーでは、幅広い音楽ファンに向けて多彩な音楽公演が行われ、一流のアーティストたちがジャンルの垣根を越えたパフォーマンスを披露します。優れたソリストたちが集い、大規模なアンサンブルとともに次世代にフォルクスオーパーの精神を継承しています。

フォルクスオーパー・ウィーンは、伝統と革新、過去と未来、ノスタルジーとユートピアの架け橋です。ここではアーティストたちがさまざまな音楽ジャンルで歌い、語り、踊り、多様な観客が感動し、考えさせられ、笑いに包まれる場となっています。まさに「フォルクスオーパー（国民歌劇場）」という名の通り、頭と心、そして感覚に響く音楽劇を届ける劇場です。

現在はロッテ・デ・ビア氏がフォルクスオーパーの芸術監督を務めています。

フォルクスオーパーは、誰もが楽しめる生きた音楽劇場

ウィーンで唯一、オペレッタを専門に取り扱う劇場であるフォルクスオーパーは、オペラやオペレッタ、ミュージカル、バレエ、ダンス、そしてジャンルにとらわれない公演を提供し、色彩豊かで多層的、そして活気あふれる劇場体験を提供しています。毎年9月から6月にかけて、34種類以上の演目で300を超える公演が予定されており、18世紀から21世紀に至るまでのオペラやクラシックミュージカル、バレエが揃う豊かなレパートリーが魅力です。例えば「魔笛」から「こうもり」、「ウェスト・サイド・ストーリー」から「ヘンゼリとグレーテル」まで、ジャンルを超えた作品が一流のオーケストラによって演奏され、毎晩トップクラスの歌手や俳優、ダンサーが華やかな舞台を繰り広げます。

世界有数のオペレッタ劇場、フォルクスオーパー・ウィーン

フォルクスオーパー・ウィーンは、「こうもり」「ロシアの皇帝」「チャールダーシュの女王」など、ヨハン・シュトラウス、フランツ・レハール、エメリッヒ・カールマンといった巨匠たちのオペレッタが楽しめる、世界有数のオペレッタ劇場です。ここでの公演はウィーンを訪れた際に見逃せない体験です。

フォルクスオーパーの歴史

フォルクスオーパー・ウィーンは、1898年、フランツ・ヨーゼフ皇帝の即位50周年を記念して「皇帝記念市民劇場」として開場しました。20世紀初頭から音楽劇場として運営され、ウィーンで「トスカ」や「サロメ」の初演が行われた歴史を持ちます。長年にわたり、世界的に著名な歌手が舞台を飾り、オーストリアの波乱の歴史もまたフォルクスオーパーの公演に反映されています。この劇場は出会いや芸術的対話の場として、訪れる人々に愛されてきました。1950年代からはオペラやオペレッタ、バレエの劇場として、1960年代以降はミュージカルも取り入れ、現在に至るまで多彩なアーティストたちが劇場のプロフィールを彩ってきました。

ウィーン文化の豊かな魅力と温かいおもてなしに包まれ、独自のアイデンティティを守り続けるフォルクスオーパーは、多様で国際色豊かな観客を迎え入れています。



詳細なプログラム情報は、 www.volksoper.at をご覧ください。