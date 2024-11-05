フォルクスオーパー ・ウィーン
Introduction
1,300席を持つフォルクスオーパーでは、幅広い音楽ファンに向けて多彩な音楽公演が行われ、一流のアーティストたちがジャンルの垣根を越えたパフォーマンスを披露します。優れたソリストたちが集い、大規模なアンサンブルとともに次世代にフォルクスオーパーの精神を継承しています。
フォルクスオーパー・ウィーンは、伝統と革新、過去と未来、ノスタルジーとユートピアの架け橋です。ここではアーティストたちがさまざまな音楽ジャンルで歌い、語り、踊り、多様な観客が感動し、考えさせられ、笑いに包まれる場となっています。まさに「フォルクスオーパー（国民歌劇場）」という名の通り、頭と心、そして感覚に響く音楽劇を届ける劇場です。
現在はロッテ・デ・ビア氏がフォルクスオーパーの芸術監督を務めています。
フォルクスオーパーは、誰もが楽しめる生きた音楽劇場
ウィーンで唯一、オペレッタを専門に取り扱う劇場であるフォルクスオーパーは、オペラやオペレッタ、ミュージカル、バレエ、ダンス、そしてジャンルにとらわれない公演を提供し、色彩豊かで多層的、そして活気あふれる劇場体験を提供しています。毎年9月から6月にかけて、34種類以上の演目で300を超える公演が予定されており、18世紀から21世紀に至るまでのオペラやクラシックミュージカル、バレエが揃う豊かなレパートリーが魅力です。例えば「魔笛」から「こうもり」、「ウェスト・サイド・ストーリー」から「ヘンゼリとグレーテル」まで、ジャンルを超えた作品が一流のオーケストラによって演奏され、毎晩トップクラスの歌手や俳優、ダンサーが華やかな舞台を繰り広げます。
世界有数のオペレッタ劇場、フォルクスオーパー・ウィーン
フォルクスオーパー・ウィーンは、「こうもり」「ロシアの皇帝」「チャールダーシュの女王」など、ヨハン・シュトラウス、フランツ・レハール、エメリッヒ・カールマンといった巨匠たちのオペレッタが楽しめる、世界有数のオペレッタ劇場です。ここでの公演はウィーンを訪れた際に見逃せない体験です。
フォルクスオーパーの歴史
フォルクスオーパー・ウィーンは、1898年、フランツ・ヨーゼフ皇帝の即位50周年を記念して「皇帝記念市民劇場」として開場しました。20世紀初頭から音楽劇場として運営され、ウィーンで「トスカ」や「サロメ」の初演が行われた歴史を持ちます。長年にわたり、世界的に著名な歌手が舞台を飾り、オーストリアの波乱の歴史もまたフォルクスオーパーの公演に反映されています。この劇場は出会いや芸術的対話の場として、訪れる人々に愛されてきました。1950年代からはオペラやオペレッタ、バレエの劇場として、1960年代以降はミュージカルも取り入れ、現在に至るまで多彩なアーティストたちが劇場のプロフィールを彩ってきました。
ウィーン文化の豊かな魅力と温かいおもてなしに包まれ、独自のアイデンティティを守り続けるフォルクスオーパーは、多様で国際色豊かな観客を迎え入れています。
詳細なプログラム情報は、 www.volksoper.at をご覧ください。