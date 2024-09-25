オーストリアのウェルネス

温泉でリラックスしながら、アルプスの絶景を楽しむ―オーストリアでのウェルネス体験は、最も美しいウェルネスホテルで、あなたの五感に新たな変化をもたらします。

オーストリアのウェルネスとウェルネスホテル

オーストリアのウェルネスとウェルネスホテルでは、極上のリラクゼーション体験を発見することができます。オーストリアには数多くのウェルネス、スパトリートメント、そしてウェルビーイングの選択肢があり、その秘密は最高品質と細部へのこだわりにあります。水に浮かんだり、バブルラウンジャーでくつろいだり、パノラマ窓から美しい景色を眺めたりと、温泉地ならではの雰囲気の中で、水の癒しの力を五感で存分に感じてください。

オーストリアのホストファミリーは、心身ともにリラックスして過ごせるよう、さまざまなプライベート・ウェルネス・オアシスを用意しています。伝説的な湖や山々を眺めながら、温かいプールに浸かる贅沢なひとときを楽しむことができます。また、オーストリアのウェルネス文化には、200年以上前にセバスチャン・クナイプが提唱した水中トレッキングやその他のウォータートリートメントも含まれます。薬草学者であり水療法の専門家だった彼の知見は、古来より治療に用いられてきた水療法を現代に伝えています。

ウェルネスホテルのヒント

ネイチャー＆ウェルネス・ホテル・ヘフレーナー

クロンターラー・アルパイン・ライフスタイル・ホテル

マウンテンリゾート・フォイヤーベルク

ホテル・ゾンネ・メラウ

プレミアム・エコ・リゾート・プリーステレッグ

オーストリアのウェルネス・ホットスポット

オーストリアのウェルネス＆ヘルスホテル

ヘルス＆スパ - プレミアムホテル

オーストリアのオーガニック・ウェルネス・ホテル

ヴィタルドルフ・ライターホーフ

全室に天然素材を使用し、洗練されたウェルネスが心身を癒します。

Vitaldörf'l Reiterhof

ビオホテル・グラーフェナスト

雄大な自然、家庭的な雰囲気、芸術と音楽に対する優れたセンスを持つホスト。

Biohotel Gafenast

ビオホテル・シュヴァイツァー

個人主義者のための隠れ家。オーガニック料理、ウェルネス、アクティブ＆ファスティングプログラムがあります。

Biohotel Schweizer

ネイチャーホテル・チェサ・ヴァリサ

伝統と現代性、そして4つの要素が融合したネイチャーホテル：土、水、空気、火という4つのエレメントが融合しています。

The Naturehotel Chesa Valisa

アーユルヴェーダ、スパ、健康ホテル

ヘルスホテル・クロスターベルク

ここでは、マッサージ、美容トリートメント、治療断食、ノルディックウォーキング、ハイキング週間を楽しむことができます。

Health Hotel Klosteberg

アーユルヴェーダ・リゾート・マンディラ

ウェルネス、アーユルヴェーダ、サウナと温泉の世界でのリラクゼーションを中心にすべてが展開されます。

Ayurveda Resort Mandira

ワスネリン・グスンド＆ナトゥア・ホテル

広々としたウェルネス＆グルメエリアを備えた自然建築。

Hotel Die Wasnerin

ダベラー・ビオホテル

ウェルネス、健康、美食、自然、スポーツ体験、すべてがこのビオホテルにあります。

Biohotel Daberer

フォルストホーフアルム・ホルツホテル

月の木（月の満ち欠けを考慮して収穫された木材）で作られたスイートルームは健康的な睡眠を保証し、スパエリアでは限定オファーでリラックスできます。

Forsthofalm Holzhotel

ホテル・グーグルヴァルト

広々としたウェルネス・エリアと「ホテル内の生物学的な村」が、グルメ料理を提供しています。

Hotel Guglwald

ウェルビーイングの極み

ベスト・アルパイン・ウェルネス・ホテル

アルプスとウェルネスホテル、それは完璧な組み合わせです：家族経営のウェルネス・オアシスは、4つ星以上のスーペリアクラスからなり、4つのカテゴリーで最高のクオリティを追求し、常に革新を続けています：

  • アルプスらしさ： 自然に寄り添う、調和のとれた建築、地域の特産品の使用

  • アルプスのくつろぎ： 化粧品、マッサージ、料理における本物志向と官能性

  • アルプス・フィットネス： 経験豊かな専門家による心身のフィットネス

  • アルプスの健康： 自然の力が現代医学の治療法を補完

アルプスのウェルネスホテル

傑出した建築のホテルでウェルネスを体験

ホテル・ガムス

建築、料理、そして美しいスパエリアがお好きな方にはたまらない環境です。

Hotel Gams

ロイジウム - ワイン＆スパホテル

ニューヨークのスター建築とニーダーエステライヒ州のトップワインの世界が出会うとき。

Loisium Wein & Spahotel

ホテル・アクアドーム・チロル・テルメ・レンゲンフェルト

堂々たる3千メートル級の峰々を眺めながら、塩水プールに浮か・・・　すべてが印象的です！

Hotel Aquadom

気候保護のヒント

ウェルネスホテルにおける持続可能性 - 何が重要でしょうか？

  • オーストリアエコラベル

  • 地域食品

  • オーストリアの天然素材

  • 動植物および生物多様性の保護

  • エネルギーコンセプト（太陽光発電、地域暖房、熱回収）

  • 廃棄物分別システム

  • SDG購買、廃棄物管理、エネルギー、モビリティにおけるSDGs

