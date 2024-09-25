オーストリアのウェルネス
オーストリアのウェルネスとウェルネスホテル
オーストリアのウェルネスとウェルネスホテルでは、極上のリラクゼーション体験を発見することができます。オーストリアには数多くのウェルネス、スパトリートメント、そしてウェルビーイングの選択肢があり、その秘密は最高品質と細部へのこだわりにあります。水に浮かんだり、バブルラウンジャーでくつろいだり、パノラマ窓から美しい景色を眺めたりと、温泉地ならではの雰囲気の中で、水の癒しの力を五感で存分に感じてください。
オーストリアのホストファミリーは、心身ともにリラックスして過ごせるよう、さまざまなプライベート・ウェルネス・オアシスを用意しています。伝説的な湖や山々を眺めながら、温かいプールに浸かる贅沢なひとときを楽しむことができます。また、オーストリアのウェルネス文化には、200年以上前にセバスチャン・クナイプが提唱した水中トレッキングやその他のウォータートリートメントも含まれます。薬草学者であり水療法の専門家だった彼の知見は、古来より治療に用いられてきた水療法を現代に伝えています。
アルプスとウェルネスホテル、それは完璧な組み合わせです：家族経営のウェルネス・オアシスは、4つ星以上のスーペリアクラスからなり、4つのカテゴリーで最高のクオリティを追求し、常に革新を続けています：
アルプスらしさ： 自然に寄り添う、調和のとれた建築、地域の特産品の使用
アルプスのくつろぎ： 化粧品、マッサージ、料理における本物志向と官能性
アルプス・フィットネス： 経験豊かな専門家による心身のフィットネス
アルプスの健康： 自然の力が現代医学の治療法を補完
