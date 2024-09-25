オーストリアのウェルネス

温泉でリラックスしながら、アルプスの絶景を楽しむ―オーストリアでのウェルネス体験は、最も美しいウェルネスホテルで、あなたの五感に新たな変化をもたらします。

オーストリアのウェルネスとウェルネスホテル

オーストリアのウェルネスとウェルネスホテルでは、極上のリラクゼーション体験を発見することができます。オーストリアには数多くのウェルネス、スパトリートメント、そしてウェルビーイングの選択肢があり、その秘密は最高品質と細部へのこだわりにあります。水に浮かんだり、バブルラウンジャーでくつろいだり、パノラマ窓から美しい景色を眺めたりと、温泉地ならではの雰囲気の中で、水の癒しの力を五感で存分に感じてください。

オーストリアのホストファミリーは、心身ともにリラックスして過ごせるよう、さまざまなプライベート・ウェルネス・オアシスを用意しています。伝説的な湖や山々を眺めながら、温かいプールに浸かる贅沢なひとときを楽しむことができます。また、オーストリアのウェルネス文化には、200年以上前にセバスチャン・クナイプが提唱した水中トレッキングやその他のウォータートリートメントも含まれます。薬草学者であり水療法の専門家だった彼の知見は、古来より治療に用いられてきた水療法を現代に伝えています。