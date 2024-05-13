1873年ウィーン万国博覧会
明治初期日本との深い関わり
Introduction
ウィーン万博（Wiener Weltausstellung 1873）とは、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の治世25周年を記念して、1873（明治6）年5月1日から10月31日まで開催された万国博覧会です。世界で5番目、ドイツ語圏では初の開催で、「文化と教育」をテーマに掲げました。
会場となったプラーター公園には収容人数2万7000人の産業パビリオン「ロトゥンデ」が建設され、その左右に約200棟の建物が並びました。参加国はヨーロッパ諸国の他、アメリカ、ブラジル、ベネズエラ、エジプト、ペルシャ、インド、サイアム（タイ）、中国、日本など35カ国に上りました。
開幕直後に株価の大暴落とコレラの流行に見舞われ、目標としていた入場者数2,000万人は達成できませんでしたが、それでも約726万人が訪れ、過去にパリ、ロンドンで計4回開催された万博を凌駕する、当時最大規模の博覧会となりました。
Introduction
万博開催を前に、ウィーンでは上下水道、鉄道網、宿泊施設などの都市インフラが大々的に拡充されました。このときの都市開発は、21世紀の現在も幾度となく世界一に輝くウィーンの高い生活の質（QOL）*の基盤となりました。
その象徴ともいえるのが、1873年に開通した第一アルプス湧水水道です。ウィーンはヨーロッパには珍しく水道水が飲用可能な都市ですが、それは開通以来、アルプス山脈からウィーンに美味しく清浄な生活用水を供給しつづけている、この水道の賜物です。
また、万博をきっかけに多くのビジネスも花開きました。万博に出展してその技術力の高さを認められた企業、例えばクリスタル製造のJ. & L.ロブマイヤー社やピアノ製造のベーゼンドルファー社は、今やウィーンを代表する老舗ブランドとして世界中に顧客を持っています。ウィーンは、万博をきっかけに都市景観と産業の面で近代化に成功し、国際都市になったと言っても過言ではありません。
*マーサー調べ「世界生活環境調査」1位（2009～2019年）、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット調べ「世界暮らしやすい都市」1位（2018、2019、2022年）
Introduction
参加した35カ国のうち、もっとも注目を集めたのは日本でした。
1868年に発足した明治政府は、ウィーン万博が日本国として公式参加する初の世界的祭典であり、新生国家とその技術力を西洋にアピールする絶好の機会であったため、万全を期して臨みました。
漆器、陶磁器、和紙、絹製品などの美術工芸品や、名古屋城の金のシャチホコ、鎌倉大仏の模型などの巨大展示物は、狙い通り西洋の人々の関心を引き、その後のヨーロッパ美術界に多大な影響を与えました。
また日本から工具、材料、職人を運んでプラーター公園に造成した日本庭園は、神社や鳥居、反り橋が揃う本格的なもので、その工事段階から大きな話題を呼びました。開園式では皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリザベートが反り橋の渡り初めを行い、称賛の声を惜しまなかったといいます。
興味深い逸話としては、この万博において日本と中国の代表団によって大豆が初めて西洋に持ち込まれました。
なお、ウィーン万博の前年である1872（明治5）年、文部省博物局はウィーン万博に出品するために日本各地から集めた物品を、東京・湯島聖堂大成殿に陳列し、日本初の博覧会を開きました。ウィーン万博のリハーサルの意味合いを持たせたこの湯島聖堂博覧会は、東京国立博物館の起源となりました。
ウィーン万博のレガシー
ウィーン万博の成果は、今もウィーンの至るところで街の発展を支えつづけています。
■ホテル・インペリアル：もとは貴族の館だったが、万博のために1873年にホテルとして開業した。開業式典には皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が臨席。
■カフェ・ゲルストナー：皇妃エリザベートのお気に入りで知られるカフェ。万博のケータリング会社に選ばれたことを機にハプスブルク家御用達の称号を得た。
■ベーゼンドルファー：ウィーン楽友協会内に拠点を持つピアノメーカー。多くの作曲家にインスピレーションを与えたが、特にフランツ・リストが有名。万博に出展した。
■ロブマイヤー：世界中にシャンデリアを卸しているクリスタルメーカー。ウィーン本店には万博時に出品された鏡などが展示されている。
■ウィーン世界博物館：ホーフブルク新王宮に位置する民俗学の博物館。万博に出品された大名屋敷模型がある。
■ウィーン・ミュージアム・カールスプラッツ本館：ウィーンの都市史を展望する博物館。ウィーン万博に先立って収集された展示品が多い。入場無料。