「1873年ウィーン万博」は、ハプスブルク帝政末期のウィーンが近代的な国際都市として躍進した契機であるとともに、日本が国家として初めて正式に参加した世界的行事でした。そのレガシーは、現代ウィーンに息づいています。

ウィーン万博（Wiener Weltausstellung 1873）とは、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の治世25周年を記念して、1873（明治6）年5月1日から10月31日まで開催された万国博覧会です。世界で5番目、ドイツ語圏では初の開催で、「文化と教育」をテーマに掲げました。

会場となったプラーター公園には収容人数2万7000人の産業パビリオン「ロトゥンデ」が建設され、その左右に約200棟の建物が並びました。参加国はヨーロッパ諸国の他、アメリカ、ブラジル、ベネズエラ、エジプト、ペルシャ、インド、サイアム（タイ）、中国、日本など35カ国に上りました。

開幕直後に株価の大暴落とコレラの流行に見舞われ、目標としていた入場者数2,000万人は達成できませんでしたが、それでも約726万人が訪れ、過去にパリ、ロンドンで計4回開催された万博を凌駕する、当時最大規模の博覧会となりました。