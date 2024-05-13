オーストリアの魅力満喫！

ハプスブルクの古都ウィーン

650年もの間ヨーロッパに君臨したハプスブルク家の本拠地ウィーンは、華麗な宮殿と一流の芸術が目玉です。

優美な建築と広大な庭園に圧倒されるシェーンブルン宮殿は、ハプスブルク家の人々が夏を過ごした離宮。敷地内には世界最古の動物園もあります。最近は姫路城と姉妹提携が決まり、話題になりました。宮殿のオランジュリーでは毎晩シェーンブルン宮殿コンサートが開かれています。

また夏の離宮に対する冬の正宮であるホーフブルク王宮では、毎晩ウィーン・ホーフブルク・オーケストラの演奏を楽しむことができます。

音楽目的の旅行にお勧めしたいのは、オペレッタの殿堂とも呼ばれる劇場ウィーン・フォルクスオーパーの公演。ウィーン屈指、すなわち世界最高峰の芸術家たちが素晴らしいステージを繰り広げます。