ウィーンの大観覧車
乗ってみましょう！
Introduction
ウィーン大観覧車は単なるアトラクションではありません。1897年、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の生誕50周年を記念して建設されたこの大観覧車は、当初から優れた技術のシンボルでした。先見の明に富む劇場監督ガボール・シュタイナーが夢見たこの象徴的なランドマークは、それ以来、ウィーンのアイデンティティを形成してきました。息をのむような眺望と技術革新、そして皇帝のエレガンスを兼ね備えています：イギリス人技師ウォルター・バセット・バセットとハリー・ヒッチンズが設計した車輪は、当初高さ約65メートル、30両の客車を備えていました。
車輪の歴史は、ウィーンの浮き沈みを反映しています。第二次世界大戦中に大きな被害を受け、1944年には鉄骨を残してほぼ全焼しましたが、1947年に15両の客車とともに再建され、ウィーンで最も有名なランドマークの地位を取り戻しました。
歴史的ハイライト
長年にわたり、大観覧車は信じられないような瞬間を見てきました。1898年、マリー・キンドルがウィーンの社会的不公正に抗議するため、からぶら下がったことが話題になりました。1914年には、マダム・ソランジュ・ダタリドが客車の屋根の上で馬に乗るシーンを撮影。2002年には「パノラマ・ミュージアム」がオープンし、プラーターの豊かな歴史を紹介する8台のオリジナル客車で、訪れる人々に時を超えた旅を提供しています。2022年には、ガラス張りのオープン・プラットフォームが設置され、プラーターの壮大な眺望がさらに広がりました。
ヴルステルプラーターは、ウィーンの人気スポットで、活気に満ちた遊園地です。
ガボール・シュタイナーの構想により、ウィーンの大観覧車は歴史と現代的な革新を融合させています。ウィーンの魅力と伝統、そしてスピリットが、この上なく幻想的に息づいています。
大観覧車のご紹介
ウィーンの大観覧車に関する5つの楽しい事実
高さの記録
長い間、ウィーンの大観覧車が世界最大でしたが、1999年に「ロンドン・アイ」にその座を奪われました。現在は「アイン・ドバイ」が1位です。
大スクリーンのスター
映画のロケ地としても人気ウィーンの大観覧車は、『第三の男』やジェームズ・ボンドの『リビング・デイライツ』で主役を演じました。
ウィーンにはいくつのプラーターがあるのでしょうか？
プラーターは、賑やかな「ヴルステルプラーター」、静寂な「緑のプラーター」、郊外の「ボヘミアン・プラーター」の3つの部分からなるレクリエーション・エリアとして親しまれています。
ヴルステルプラーターの名前の由来は？
ヴルステルプラーターは、かつて多くの民俗劇が上演されていた遊園地で、その名は伝統的な劇場のキャラクター、道化師「ハンスヴルスト」に由来しています。
大観覧車に乗る馬
1914年、サーカスの演出家ソランジュ・ダタリドは、馬車の屋根の上で馬に乗るという、実に見事なスピンを披露しました！
忘れられない思い出
ウィーンの「ヴルステルプラーター」で
世界で5番目に高いブランコ
高さ117メートルの二人乗りのブランコは、恐れを知らない人だけのもので、ロマンチックな人には最適です！
世界最古の木製滑り台
ヘシアンの袋に飛び込んで滑り降りる「トボガン」は、ノスタルジー好きでスピードを楽しみたい人には欠かせません。
木陰で食べる最高のポークナックル
シュヴァイツァーハウスのビアガーデンでは、カリカリのポークナックルが電光石火の速さで提供されます。
ワイルド・マウス
180度回転するノスタルジックなジェットコースター。
大観覧車映画のスター
ウィーンの大観覧車は、映画の世界でも独特の存在感を示しています。 第三の男では、オーソン・ウェルズとジョセフ・コッテンの象徴的なシーンの舞台となり、道徳的な深みとウィーンの景色が見事に融合しています。また ジェームズ・ボンド - リビング・デイライツｄでは、ボンドとカーラ・ミロヴィが観覧車に乗っています。そして ビフォア・サンライズでは、リーゼンラートがロマンチックで時代を超えた雰囲気を醸し出し、ラブストーリーの始まりを告げています。
これらの映画はそれぞれ、大観覧車の不思議な魅力を独自の方法で利用し、ウィーンの多様性を象徴する重要なシンボルとして表現しています。