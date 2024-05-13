ウィーンの大観覧車は130年近くにわたり人々を魅了し続けています。ゆっくり回る観覧車からプラーターとウィーン市街の素晴らしい眺めをお楽しみください。

ウィーン大観覧車は単なるアトラクションではありません。1897年、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の生誕50周年を記念して建設されたこの大観覧車は、当初から優れた技術のシンボルでした。先見の明に富む劇場監督ガボール・シュタイナーが夢見たこの象徴的なランドマークは、それ以来、ウィーンのアイデンティティを形成してきました。息をのむような眺望と技術革新、そして皇帝のエレガンスを兼ね備えています：イギリス人技師ウォルター・バセット・バセットとハリー・ヒッチンズが設計した車輪は、当初高さ約65メートル、30両の客車を備えていました。

車輪の歴史は、ウィーンの浮き沈みを反映しています。第二次世界大戦中に大きな被害を受け、1944年には鉄骨を残してほぼ全焼しましたが、1947年に15両の客車とともに再建され、ウィーンで最も有名なランドマークの地位を取り戻しました。

歴史的ハイライト

長年にわたり、大観覧車は信じられないような瞬間を見てきました。1898年、マリー・キンドルがウィーンの社会的不公正に抗議するため、からぶら下がったことが話題になりました。1914年には、マダム・ソランジュ・ダタリドが客車の屋根の上で馬に乗るシーンを撮影。2002年には「パノラマ・ミュージアム」がオープンし、プラーターの豊かな歴史を紹介する8台のオリジナル客車で、訪れる人々に時を超えた旅を提供しています。2022年には、ガラス張りのオープン・プラットフォームが設置され、プラーターの壮大な眺望がさらに広がりました。

ヴルステルプラーターは、ウィーンの人気スポットで、活気に満ちた遊園地です。

ガボール・シュタイナーの構想により、ウィーンの大観覧車は歴史と現代的な革新を融合させています。ウィーンの魅力と伝統、そしてスピリットが、この上なく幻想的に息づいています。