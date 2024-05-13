Vienna Giant Wheel in Prater at sunset, red gondolas against blue sky.
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ウィーンの大観覧車
乗ってみましょう！

ウィーンの大観覧車は130年近くにわたり人々を魅了し続けています。ゆっくり回る観覧車からプラーターとウィーン市街の素晴らしい眺めをお楽しみください。

ウィーン大観覧車は単なるアトラクションではありません。1897年、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の生誕50周年を記念して建設されたこの大観覧車は、当初から優れた技術のシンボルでした。先見の明に富む劇場監督ガボール・シュタイナーが夢見たこの象徴的なランドマークは、それ以来、ウィーンのアイデンティティを形成してきました。息をのむような眺望と技術革新、そして皇帝のエレガンスを兼ね備えています：イギリス人技師ウォルター・バセット・バセットとハリー・ヒッチンズが設計した車輪は、当初高さ約65メートル、30両の客車を備えていました。

車輪の歴史は、ウィーンの浮き沈みを反映しています。第二次世界大戦中に大きな被害を受け、1944年には鉄骨を残してほぼ全焼しましたが、1947年に15両の客車とともに再建され、ウィーンで最も有名なランドマークの地位を取り戻しました。

歴史的ハイライト

長年にわたり、大観覧車は信じられないような瞬間を見てきました。1898年、マリー・キンドルがウィーンの社会的不公正に抗議するため、からぶら下がったことが話題になりました。1914年には、マダム・ソランジュ・ダタリドが客車の屋根の上で馬に乗るシーンを撮影。2002年には「パノラマ・ミュージアム」がオープンし、プラーターの豊かな歴史を紹介する8台のオリジナル客車で、訪れる人々に時を超えた旅を提供しています。2022年には、ガラス張りのオープン・プラットフォームが設置され、プラーターの壮大な眺望がさらに広がりました。

ヴルステルプラーターは、ウィーンの人気スポットで、活気に満ちた遊園地です。

ガボール・シュタイナーの構想により、ウィーンの大観覧車は歴史と現代的な革新を融合させています。ウィーンの魅力と伝統、そしてスピリットが、この上なく幻想的に息づいています。

大観覧車の基本情報
場所：ウィーンの2地区
オープン：1897年7月3日、皇帝フランツ・ヨーゼフの即位50周年を記念して開通
最高到達地点：高さ：64.75 m
直径：直径：60.96 m
速度：時速2.7キロ
ゴンドラの数15
車軸：長さ10.78メートル、厚さ0.5メートル、重さ16.3トン
チケット
時間

ロマンチックなディナーや、結婚式にも、、、。 ウィーン大観覧車では、伝統とモダンな魅力が融合した、忘れられないひとときを演出します。

大観覧車のご紹介

ウィーンの大観覧車に関する5つの楽しい事実

高さの記録

長い間、ウィーンの大観覧車が世界最大でしたが、1999年に「ロンドン・アイ」にその座を奪われました。現在は「アイン・ドバイ」が1位です。

大スクリーンのスター

映画のロケ地としても人気ウィーンの大観覧車は、『第三の男』やジェームズ・ボンドの『リビング・デイライツ』で主役を演じました。

ウィーンにはいくつのプラーターがあるのでしょうか？

プラーターは、賑やかな「ヴルステルプラーター」、静寂な「緑のプラーター」、郊外の「ボヘミアン・プラーター」の3つの部分からなるレクリエーション・エリアとして親しまれています。

ヴルステルプラーターの名前の由来は？

ヴルステルプラーターは、かつて多くの民俗劇が上演されていた遊園地で、その名は伝統的な劇場のキャラクター、道化師「ハンスヴルスト」に由来しています。

大観覧車に乗る馬

1914年、サーカスの演出家ソランジュ・ダタリドは、馬車の屋根の上で馬に乗るという、実に見事なスピンを披露しました！

忘れられない思い出

9番乗り場：オープンカー

勇者は野外で一回転。壁も屋根もないガラス張りのパノラマ・プラットフォームがそれを可能にします！

9番乗り場

大観覧車をお持ち帰りください

有名なウィーンのスノードームは、偶然の産物です。1900年のオリジナル版では、雪を作るのに上質のセモリナが使われていたことをご存知でしたか？

スノードーム
お見逃しなく

ウィーンの「ヴルステルプラーター」で

世界で5番目に高いブランコ

高さ117メートルの二人乗りのブランコは、恐れを知らない人だけのもので、ロマンチックな人には最適です！

世界最古の木製滑り台

ヘシアンの袋に飛び込んで滑り降りる「トボガン」は、ノスタルジー好きでスピードを楽しみたい人には欠かせません。

木陰で食べる最高のポークナックル

シュヴァイツァーハウスのビアガーデンでは、カリカリのポークナックルが電光石火の速さで提供されます。

ワイルド・マウス

180度回転するノスタルジックなジェットコースター。

都会のオアシス

緑のプラーター

大観覧車のすぐ近くには、広さ約6平方キロメートルの自然休養地があります！グリューナー・プラーターの広大な牧草地や森は、散策やハイキングに最適で、のどかな水辺が自然を引き立てています。例えば、"Heustadlwasser "ではロマンチックなボートを楽しむことができます。

全長4.5キロメートルのプラーター・ハウプトアレーは、帝政時代には競馬場として使われ、2,500本の木々が立ち並びます。春には栗の木が咲き誇り、かつての皇帝の狩猟館であったルストハウスに直結しています。

緑のプラータールストハウス
映画の伝統

大観覧車映画のスター

ウィーンの大観覧車は、映画の世界でも独特の存在感を示しています。 第三の男では、オーソン・ウェルズとジョセフ・コッテンの象徴的なシーンの舞台となり、道徳的な深みとウィーンの景色が見事に融合しています。また ジェームズ・ボンド - リビング・デイライツｄでは、ボンドとカーラ・ミロヴィが観覧車に乗っています。そして ビフォア・サンライズでは、リーゼンラートがロマンチックで時代を超えた雰囲気を醸し出し、ラブストーリーの始まりを告げています。

これらの映画はそれぞれ、大観覧車の不思議な魅力を独自の方法で利用し、ウィーンの多様性を象徴する重要なシンボルとして表現しています。

冬の魅力と特典

ウィーンの冬の風物詩をお楽しみください！

ウィーン大観覧車の割引料金

ウィーン・パス、ウィーン・フレキシー・パス、ウィーン・シティ・カード、ニーダーエスターライヒ・カードをお持ちの方は、入場料が割引または無料になります！

シティカード

リーゼンラート広場のウィンターマーケット

リーゼンラート広場では、魅力的なクリスマスマーケットが開催され、イルミネーションや郷土料理、象徴的な大観覧車が楽しめます。

リーゼンラート広場のウィンターマーケット

ウィーンの6大絶景

ドナウタワー

カフェとレストランは、高さ150 mの塔の上でゆっくりと回転し、ウィーンの街並みを一望できます。

ドナウタワー

25時間ホテル

トレンディなホテル・バーの屋上からは、ウィーンの壮麗な双子の美術館、美術史美術館と自然史美術館の素晴らしい眺めをお楽しみいただけます。

25時間ホテル

海の家

アクアテラ動物園では、かつての対空砲塔のテラスから、息をのむようなウィーンの眺望をお楽しみいただけます。

ハウス・オブ・ザ・シー

ユビレウム広場

ヴィルヘルミネンベルク山頂の高さ31mの展望台からは、ウィーンの素晴らしい眺望が楽しめます。

ユビレウム広場

SO/Viennaのロフト

ウィーン市中心部の夜景を楽しみながらカクテルを味わう。

SO/ウィーンのザ・ロフト

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