シェーンブルン宮殿
歴史に足を踏み入れる
Introduction
始まりは狩猟小屋
シェーンブルン宮殿のルーツは、14世紀に遡ります。1569年、皇帝マクシミリアン2世が、母屋、厩舎、庭園を含むこの領地を手に入れたことで、ハプスブルク家とシェーンブルン宮殿の歴史が始まりました。
1612年、マクシミリアンの後継者であるマティアス皇帝が狩猟旅行中に泉を発見し、「なんて美しい泉なんだ」と叫んだことが、シェーンブルンという名の始まりという伝説があります。当時は、ハプスブルク家の狩猟小屋や保養地として使われていましたが、その後、何世紀にもわたって拡張され、壮麗な宮殿となりました。
バロックのヴィジョンと皇帝の栄華
1683年のトルコ軍による包囲で破壊された後、皇帝レオポルト1世は建築家ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハに、息子ヨーゼフ1世のための格調高い新居の建設を依頼しました。1743年にシェーンブルン宮殿を夏の離宮としたマリア・テレジアの時代になって初めて、今日のような豪華な宮殿が誕生しました。建築家ニコラウス・パカッシが設計したロココ様式の部屋は、当時の宮廷の祝祭や国事にぴったりでした。
どこを見ても壮麗
グロリエッテ、ネプチューンの泉、ローマ時代の遺跡などがある広大なバロック庭園は、印象的な見どころです。もうひとつの見どころは、世界中のエキゾチックな植物が植えられているパームハウス温室です。1752年に設立されたシェーンブルン動物園は、世界最古の動物園で、バロック様式の魅力と近代的な動物園が融合しています。
シェーンブルン宮殿の歴史的イベント
シェーンブルン宮殿は、ハプスブルク家の本邸であっただけでなく、歴史上の重要な出来事の舞台でもありました。1814年と15年にはウィーン会議が開かれ、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世はナポレオン3世を迎えました。今日でも、壮麗な居室は、過去の権力、外交、そして帝国の日常生活を物語っています。
近代のシェーンブルン
1918年に王政が廃止されると、シェーンブルン宮殿は一般公開され、現在ではオーストリアで最も重要な博物館のひとつとなっています。また1996年にユネスコの世界遺産に登録され、ヨーロッパで最も重要なバロック建築のひとつとなりました。
250年以上にわたりシェーンブルン宮殿では、女帝マリア・テレジアの時代から、 人形劇の伝統が受け継がれてきました。オペラ、オペレッタ、ミュージカル、おとぎ話など幅広いレパートリーを持ち、かつて宮廷のために上演されていた人形劇は、現在では世界中の観客を楽しませています。
シェーンブルン宮殿の紹介
宮殿
シェーンブルン宮殿は、ハプスブルク家の輝かしい歴史を生き生きと伝える壮麗な部屋で、訪れる人々を魅了します。天井のフレスコ画が印象的な豪華な大ギャラリーから、赤いベルベットの張地と金色の装飾が施されたエレガントな応接間、レッド・サロンまで、部屋には皇帝の栄華が息づいています。皇帝フランツ・ヨーゼフ１世の寝室は、シンプルなブルジョワ・スタイルで装飾され、皇妃エリザベートの個人的なサロンもあります。子供たちの肖像画が飾られたエリザベートのサロンなど、王政のプライベートな一面も見ることができます。
45の部屋が一般公開され、様々なガイド付きツアーが用意されているため、誰もが楽しめる内容となっています。グランドツアーでは、ベレタージュとフランツ・ヨーゼフとエリザベートの居室を包括的に見学することができ、より短いインペリアル・ツアーは、南側の応接室と個人の居室に焦点を当て、ステート・アパートメント・ツアーは、マリア・テレジア時代の代表的な居室をわずか25分で紹介します。
より深く見学したい方は、マリア・テレジア・ツアーをお選びください。お子様やご家族連れのお客様には、子供博物館で皇室の子供たちの生活をインタラクティブにご覧いただけます。また、シェーンブルン野生ハーブ・ツアーでは、宮殿公園の自然と歴史を一緒に案内してくれます。
シェーンブルン宮殿の見所
シェーンブルン宮殿の噴水
すべての始まりの場所 "シェーナー・ブルンネン"
シェーンブルン宮殿の名前の由来は、マティアス皇帝が、17世紀の狩猟旅行中に泉を発見し、「なんと美しい泉だろう！」と叫んだことから来ていると言われています。
エジプトへの寄り道オベリスクの泉
オベリスクの泉は、1777年にエジプトのオベリスクの様式で建てられました。 しかし、そこに描かれている象形文字は意味不明で、純粋に装飾的なものです。
海の神々ネプチューンの泉
1776年に建設が始まったネプチューンの泉は、宮殿公園の「大パルテール」庭園の印象的なラインとして機能しており、海神ネプチューンとテティスとその側近が描かれています。
グロリエッテ
シェーンブルン宮殿の丘にそびえ立つグロリエッテは、宮殿の中心的な存在であり、宮殿と庭園が調和しています。
当初は、宮殿全体がこの丘に建設される予定でした。1775年にオープンアーケードとして建てられたこの建物は、1757年のコリンの戦いでオーストリアがプロイセンに勝利したことを記念しています。戦利品や権力の象徴が描かれ、ハプスブルク家の帝国への願望とマリア・テレジアの先見的な創作意欲が強調されています。
グロリエッテからのウィーンの眺めは特に印象的で、今日に至るまで訪れる人々を魅了し続けています。マリア・テレジアは、グロリエッテのガラス張りの中央部分を宴会場として設計させました。
現在は パノラマバーンを利用して丘の頂上まで登り、歴史的な雰囲気の中で眺望とコーヒーやケーキを楽しむことができます。
シェーンブルン動物園
シェーンブルン宮殿公園内最大の見どころは、世界最古の動物園であるシェーンブルン動物園です。その中心施設である動物園は、マリア・テレジアの夫フランツ1世シュテファンの発案で1752年に建てられました。
皇帝は、文字通りこの場所の魔法を取り込もうと考え、中央パビリオンの下に錬金術師の実験室を設置させました。さらに、この地域のエネルギーの流れをたどるために、占い師たちが雇われました。
今日、この動物園は都会にあるにもかかわらず、ライオン、トラ、ヒョウをはじめ、ゾウ、ホッキョクグマ、パンダなどが飼育され、来園者を魅了しています。また、研究、繁殖プログラム、絶滅危惧種の保護に関する重要な活動も行っています。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 サマーナイト・コンサート
シェーンブルン宮殿とグロリエッテの間にあるバロック様式の公園で、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のサマーナイト・コンサートが毎年開催されています。
シェーンブルン宮殿とその公園は、1996年にユネスコの世界遺産に登録されており、その壮麗なロケーションがサマーナイト・コンサートをユニークなものにしています。入場は無料。チケットを手に入れられなかった人も、コンサートはテレビで国際放送されるので、音楽を楽しむことができます。
シェーンブルン宮殿のグルメ
シェーンブルン宮殿の敷地内にあるカフェやレストランでは、皇帝の雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけます。宮殿の公園内や歴史的名所の近くにあるレストランでは、ウィーンの伝統とモダンなホスピタリティが融合しています。
カフェ・ゲルストナーの「アップル・シュトルーデル・ショー」は必見です。完璧なアップルシュトゥルーデルの秘密が学べるだけでなく、オーブンから焼きたてのアップルシュトゥルーデルを味わうことができます。
シェーンブルン宮殿周辺のレストランでは、軽食やウィーンの伝統料理、美味しいペストリーがあなたを待っています。