シェーンブルン宮殿は、皇帝の栄華と壮麗な庭園、そしてウィーンの魅惑的な眺望が一体となった総合芸術です。

始まりは狩猟小屋

シェーンブルン宮殿のルーツは、14世紀に遡ります。1569年、皇帝マクシミリアン2世が、母屋、厩舎、庭園を含むこの領地を手に入れたことで、ハプスブルク家とシェーンブルン宮殿の歴史が始まりました。

1612年、マクシミリアンの後継者であるマティアス皇帝が狩猟旅行中に泉を発見し、「なんて美しい泉なんだ」と叫んだことが、シェーンブルンという名の始まりという伝説があります。当時は、ハプスブルク家の狩猟小屋や保養地として使われていましたが、その後、何世紀にもわたって拡張され、壮麗な宮殿となりました。

バロックのヴィジョンと皇帝の栄華

1683年のトルコ軍による包囲で破壊された後、皇帝レオポルト1世は建築家ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハに、息子ヨーゼフ1世のための格調高い新居の建設を依頼しました。1743年にシェーンブルン宮殿を夏の離宮としたマリア・テレジアの時代になって初めて、今日のような豪華な宮殿が誕生しました。建築家ニコラウス・パカッシが設計したロココ様式の部屋は、当時の宮廷の祝祭や国事にぴったりでした。

どこを見ても壮麗

グロリエッテ、ネプチューンの泉、ローマ時代の遺跡などがある広大なバロック庭園は、印象的な見どころです。もうひとつの見どころは、世界中のエキゾチックな植物が植えられているパームハウス温室です。1752年に設立されたシェーンブルン動物園は、世界最古の動物園で、バロック様式の魅力と近代的な動物園が融合しています。

シェーンブルン宮殿の歴史的イベント

シェーンブルン宮殿は、ハプスブルク家の本邸であっただけでなく、歴史上の重要な出来事の舞台でもありました。1814年と15年にはウィーン会議が開かれ、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世はナポレオン3世を迎えました。今日でも、壮麗な居室は、過去の権力、外交、そして帝国の日常生活を物語っています。

近代のシェーンブルン

1918年に王政が廃止されると、シェーンブルン宮殿は一般公開され、現在ではオーストリアで最も重要な博物館のひとつとなっています。また1996年にユネスコの世界遺産に登録され、ヨーロッパで最も重要なバロック建築のひとつとなりました。