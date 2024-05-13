Illuminated row of houses with Baroque gables at Schärding town square at night, full moon in sky, outdoor seating area.
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歴史が息づくオーストリアの小都市

オーストリアにはたくさんの都市がありますが、地方の歴史ある小さな市は特別の魅力を放っています。それもそのはず、何世紀にもわたる歴史を持つこれらの小都市は、文化と景観が大切に維持されているからです。

ゆっくりとしたペースでオーストリアを周遊したい人々にとって、オーストリアの歴史ある小都市は理想的な訪問先です。国中に散りばめられたこれらの小都市は、まるで宝石のように輝いています。例えば、フォアアールベルク州のブルーデンツ、オーバーエステライヒ州のバート・イッシュル、ザルツブルク州のハラインなど、それぞれが歴史、ホスピタリティ、そしてロマンチックな魅力を兼ね備えています。

16の小さな歴史的な町々を結ぶ5つの特選ルートがあります。例えば、居心地の良い街並みが広がるシェルディングや、ドイツ語圏で最も保存状態が良い広場を誇る1000年以上の歴史を持つシュタイヤー、そして19世紀のビーダーマイヤー建築で有名なバーデンなどが訪れるべき場所です。

これらの小都市は、ロマンチックな雰囲気と活気ある文化シーンを併せ持ち、伝統と現代アートやフェスティバルが調和した魅力を提供します。訪れる人々を引き込み、細部に目を向け、特別な瞬間を味わうよう促します。すべてを体験する自由も、何もしない贅沢なひとときも、ここでは思いのままです。

「歴史ある小都市」についての簡単情報
メンバーの数：16
州：5
ルート：5
基準：登録建造物、都市憲章、最大人口人口45,000人
公式サイト：https://www.khs.info/staedte/
最適な旅行時期
Spring, Summer と Autumn
お勧めの対象：
Solo Traveler、Couples と Friends

歴史ある小都市をあらゆる角度から

オーストリアの「歴史ある小都市」を巡る5つのルート

ミッタージル～ラートシュタット～ヴォルフスベルク（270ｋｍ、車で4時間）

このルートは、山間を旅するのが好きな都市型観光客に最適です。ハイキングと街での体験を完璧に組み合わせることができます。ミッタージルは昔から交易で発展してきました。ラートシュタットでは山頂から東アルプスの150の峰々が楽しめます。ヴォルフスベルクへはノックベルゲ生物圏公園を通ります。

周遊ルート１

ブラウナウ～シュタイヤー～グムンデン ～バート・イッシュル（241㎞、車で3.5時間）

このルートは、塩の交易路にある歴史あるブラウナウ・アム・インから始まり、広大な穀物畑や美しい丘陵地帯を通り、1000年の歴史を持ち、都市建設の宝石のような街シュタイヤーへと続きます。トラウンゼ―湖畔のグムンデンを経由して、皇帝ゆかりの町バート・イッシュルで幕を閉じます。

周遊ルート２

バーデン～フライシュタット～シェルディング～ハライン（440ｋｍ、車で6.5時間）

ワイン、ビール、団子、塩――これら4つの町は、優れた料理だけでなく、見事な庭園や公園でも知られています。帝国の風格が漂うバーデンからスタートし、ヴァッハウのワイン産地を通り、丘陵の続くミュールフィアテル地方にあってビール醸造の中心地であるフライシュタットへと続きます。そしてバロック様式の街、シェルディングを楽しみ、ケルトの街ハラインへ。

周遊ルート３

ユーデンブルク～フュルステンフェルト（140ｋｍ、車で1.5時間）

中世の2つの商業都市では、市場や広場の賑わいや活気ある商売の様子を今でも感じることができます。ユーデンブルクにはオーストリアで最も高い独立した市の塔が街のシンボル。近代的なプラネタリウムを見学してください。旅は、シュタイヤマルク州の丘陵地帯を経て、温泉の都であるフュルステンフェルトへと続きます。街には要塞、城、たくさんの噴水があります。

周遊ルート４

バート・ラートカースブルク～ハルトベルク～バーデン～ハインブルク（270km、車で3.5時間）

丘陵地帯のシュタイヤマルク州東部とニーダーエステライヒ州を巡るこのコースでは、温泉、美しい庭園、そして建築芸術の宝物が楽しめます。ハルトベルクでは州最古の広場市場、歴史的建造物と庭園芸術を楽しみ、帝国の歴史が感じられる温泉地バーデンではバラ園やクアパークを散策してください。ドナウ川沿いのハインブルクは欧州で最も保存状態の良い城壁を見学。

周遊ルート５

16のオーストリアの小さな歴史的旧市街

ザルツカンマーグートのバート・イッシュル

皇帝の避暑地、コーヒーハウス文化、レハール音楽祭：歴史と文化がスタイリッシュに融合する場所。

バート・イッシュル

南部の温泉保養地、バート・ラートカースブルク

スロヴェニア国境に近いルネッサンスの町：温泉と印象的に保存された町の要塞で有名。

バート・ラートカースブルク

ウィーン近郊の温泉都市バーデン

温泉、スパガーデン、皇室の風格が現代文化と融合する場所――リラックスと探求が楽しめるスポットです。

バーデン・バイ・ウィーン

イン川沿いのブラウナウ

ゴシック建築と音楽の遺産：フランツ・クサヴァー・グルーバーの故郷であるバイエルンとの国境の町は、歴史と文化を兼ね備えています。

ブラウナウ・オン・ザ・イン

城壁が残るフライシュタット

中世の町で、町の防御壁が保存されており、伝統的な醸造コミューンがある場所。歴史と楽しさが満ち溢れています。

フライシュタット

フュルステンフェルト

温泉、ワイン、かぼちゃ：シュタイヤマルク州東部の町は、リラクゼーションと楽しいお祭りや郷土料理が融合しています。

フュルステンフェルト

グムンデン

トラウンゼー湖畔：豊かな陶磁器の伝統と印象的なオルト城を持つ絵のように美しい町は、魅力と歴史に満ちた場所です。

グムンデン

ハインブルク

城壁、城跡、中世の路地の間を、何世紀にもわたる歴史を辿る散歩。シュロスベルクからドナウ川、歴史、自然を一望できます。

ハインブルク

ハライン

歴史ある塩の町：ザルツブルク近郊のデュルンベルクにあるケルト博物館と塩の世界。過去と体験が融合した場所です。

ハライン

ハルトベルク

シュタイヤマルク州東部の中世の風情：城壁と市庁舎の塔が、魅力的で歴史的な市の歴史を物語っています。

ハルトベルク

ユーデンブルク

歴史的な市の塔とハイテクが融合した、ヨーロッパで最も近代的なプラネタリウムのひとつが、人々を魅了しています。

ユーデンブルク

ミッタージル

国立公園と都市の歴史が交わるところ：ミッタージルでは、中世の痕跡、アルプスの文化、そしてパノラマビューが融合し、特別な体験ができる場所となっています。

ミッタージル

ラートシュタット

ポンガウの中世の魅力。印象的なラートシュテッター・タウエルンでのハイキングやスキーツアーの完璧な出発点。

ラートシュタット

シェルディング

イン川沿いにあるバロック様式の宝石：パステルカラーの家々やジルバーツァイレ広場が、この町を特別な建築体験の場にしています。

シェルディング

シュタイヤー

鉄の道沿いの中世の町：歴史的センスと生きたクリスマスの伝統がこの町に集まっています。

シュタイヤー

ヴォルフスベルク

ラヴァントタール渓谷のヴォルフスベルク：ロマンチックなお城と賑やかな町のお祭りがこの地区の首都を特別なものにしています。

ヴォルフスベルク
歴史ある小都市一覧

小都市で大きな体験

イベント

歴史ある小都市では様々なイベントが開催されます：バート・イッシュルの皇帝記念日からブルーデンツのストリート・フード・フェスティバルまで、文化、楽しみ、伝統を体験してください。

イベント

サイクリングツアー

自転車でオーストリアの歴史的な小都市を探索しましょう。絵のような美しい風景、文化的な見どころ、シュタイヤーやシェルディングなどの歴史的な場所を訪れます。

サイクリングツアー

バイクツアーのおすすめ

オーストリアの歴史的な16の小都市を巡る15のオートバイ・ルート：絵のように美しい風景、文化、オートバイ専用ホテルが、どのツアーもハイライトにしています。

オーストリア・クラシック・ツアー

よくある質問

オーストリアで、登録された歴史的建物や地区、市の憲章を持ち、人口が最大45,000人までの市のみが「歴史的小都市」のメンバーになれます。この小都市協会は、観光客の人気を高めることを目指しています。

オーストリアには、「歴史ある小都市」に指定されている市が全部で16あります。それらは5つの州にまたがっています：

ケルンテン州

  • ヴォルフスベルク

ニーダーエステライヒ州

  • バーデン

  • ハインブルク

オーバーエステライヒ州

  • バート・イッシュル

  • ブラウナウ

  • フライシュタット

  • グムンデン

  • シェルディング

  • シュタイヤー

ザルツブルク州

  • ハライン

  • ミッタージル

  • ラートシュタット

シュタイヤマルク州

  • バート・ラートカースブルク

  • フュルステンフェルト

  • ハルトベルク

  • ユ―デンブルク

グムンデンはトラウンゼー湖畔にあります。
以下の15の町は川沿いに位置しています。

ケルンテン州

  • ヴォルフスベルク（ラヴァント川）

ニーダーエステライヒ州

  • バーデン（シュヴェーヒャッート川）

オーバーエステライヒ州

  • バート・イッシュル（トラウン川）

  • ブラウナウ（イン川）

  • フライシュタット（フェルダイスト川、ヤウニッツ川）

  • シェルディング（イン川）

  • シュタイヤー（エンス川、シュタイヤー川）

ザルツブルク州

  • ハライン（ザルツァッハ川）

  • ラートシュタット（エンス川）

シュタイヤマルク州

  • バート・ラートカースブルク（ムーア川）

  • フュルステンフェルト (ファイシュトリッツ川）

  • ハルトベルク （ハルトベルガー・ザーフェン川）

  • ユ―デンブルク（ムーア川

気候保護のヒント

持続可能性のための都市の保存

遺産保護は、歴史的建造物の保存と活用を含み、資源効率が良く、気候保護を支援します。既存の建物を修復することは建材を節約し、新たな開発による土壌の密封を防ぎます。オーストリアの小さな歴史的都市は、歴史的建物や記念碑の保存を優先することで、気候保護に大きく貢献しています。

この保存活動は、伝統的な工芸技術の保護にも役立っています。

社会的持続可能性は、尊重し合う共生を促進することに焦点を当てており、バリアフリーも含まれます。『ミュージアムガイド インクルーシブ』は、インクルーシブなプログラムと施設を備えたオーストリアの博物館についてわかりやすく概要を紹介しています。

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