ウィーンとザルツブルクでキャンディーショップを経営するクリスチャンとマリアは、柔らかい砂糖の塊をユニークな伝統菓子に変え、カラフルでかわいいキャンディの魅力を伝えています。

砂糖が煮詰まる魅惑的な香りは、美味しいお菓子の製造が始まる確かなサインです。クリスチャンは、粘性のある砂糖の塊をシュガーフックの上で巧みに振り回し、何千もの気泡を取り込みんで、最後に砂糖を弾けさせるのです。しかし、最も難しい仕事は、キャンディの中に小さな花、動物、シンボル、あるいは文字などの小さな芸術作品を作ることです。

「マリアと私は、150年の歴史を持つ工芸技術を研究してきました」とクリスチャン・マイヤーは説明してくれます。 「ウィーンのシルク・キャンディーのような、長い間忘れ去られていたお菓子を手作業で作れるようにするためです」とクリスティアンはさらに続けます。

ツッカーヴェルクシュタットは、ウィーンの伝統的なキャンディーショップへのオマージュでもあります。世紀末のウィーンには、まだ400軒ほどの小さなお菓子屋さんがありました。ツッカーヴェルクシュタットは、消滅したウィーンの伝統的な砂糖菓子店へのオマージュでもあります。