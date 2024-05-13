オーストリアを鉄道で
Introduction
オーストリアへ鉄道で入国したり、そしてオーストリア国内を鉄道で旅することは、かつてないほど簡単になりました。 素晴らしいアルプスの景色、緑豊かな渓谷、歴史的な町や絵のように美しい村々を、快適な列車で旅する・・・これ以上のサステナブルな方法があるでしょうか？
列車の種類ÖBB の列車はすべて最新式で、快適な座席と温かく快適な雰囲気を備えています。一部の列車では、鉄道旅行にちょっとした特別感を添えています！
レイルジェット
全国を走るレイルジェット (Railjet) は、より快適な貨車、車内での無料 Wifi、より高速な接続を提供します。
時速 230 kmのスピードで、たとえばウィーン国際空港からザルツブルク中央駅までなら、最短 2 時間 49 分で到着します。
ウィーン空港からオーストリア西部のサンクト・アントン・アム・アールベルクまでは、ÖBB レイルジェットが6時間足らずで憧れのスキー場までご案内します。
ナイトジェット
ナイトジェットでは、快適な寝台車、クシェット客車、日帰り客車で眠りながら快適に移動することができます。翌朝には、リフレッシュした状態で目的地に到着します。
ナイトジェットのルートは、ザルツブルク、ウィーン、インスブルック、ブレゲンツ、アールベルクなど、オーストリア全土を網羅しています。
寝台車とクシェットバスのベッド数は1～6台で、さまざまな規模のグループに対応し、プライバシーのレベルをお選びいただけます。
レイルジェット
全国を走るレイルジェット (Railjet) は、より快適な貨車、車内での無料 Wifi、より高速な接続を提供します。
時速 230 kmのスピードで、たとえばウィーン国際空港からザルツブルク中央駅までなら、最短 2 時間 49 分で到着します。
ウィーン空港からオーストリア西部のサンクト・アントン・アム・アールベルクまでは、ÖBB レイルジェットが6時間足らずで憧れのスキー場までご案内します。
ナイトジェット
ナイトジェットでは、快適な寝台車、クシェット客車、日帰り客車で眠りながら快適に移動することができます。翌朝には、リフレッシュした状態で目的地に到着します。
ナイトジェットのルートは、ザルツブルク、ウィーン、インスブルック、ブレゲンツ、アールベルクなど、オーストリア全土を網羅しています。
寝台車とクシェットバスのベッド数は1～6台で、さまざまな規模のグループに対応し、プライバシーのレベルをお選びいただけます。
旅行クラス
エコノミークラス
オーストリア連邦鉄道のエコノミークラスは基本的なものです。
エアコンが完備された列車のモダンで快適な座席には、電源コンセントとテーブルがあります。多くの列車で WiFi が利用でき、歩いてすぐのところに小さな車内ビストロがあります。
ファーストクラス
アップグレードをお望みなら、ファーストクラスをお選びください。調節可能なシート、足元の広い座席、左右のスペース、広いテーブル、各座席の電源コンセントをご利用いただけます。
また、お食事やお飲み物を座席まで直接注文したものをご用意します！
ビジネスクラス
ファーストクラスよりもさらに豪華なビジネスクラスでは、究極の快適さが待っています！
シートとシートの間の距離は最大で、革張りのカバー、レッグレスト、読書灯、広々としたテーブルスペースがあり、完全にリラックスできる理想的な場所というだけではありません。
エコノミークラス
オーストリア連邦鉄道のエコノミークラスは基本的なものです。
エアコンが完備された列車のモダンで快適な座席には、電源コンセントとテーブルがあります。多くの列車で WiFi が利用でき、歩いてすぐのところに小さな車内ビストロがあります。
ファーストクラス
アップグレードをお望みなら、ファーストクラスをお選びください。調節可能なシート、足元の広い座席、左右のスペース、広いテーブル、各座席の電源コンセントをご利用いただけます。
また、お食事やお飲み物を座席まで直接注文したものをご用意します！
ビジネスクラス
ファーストクラスよりもさらに豪華なビジネスクラスでは、究極の快適さが待っています！
シートとシートの間の距離は最大で、革張りのカバー、レッグレスト、読書灯、広々としたテーブルスペースがあり、完全にリラックスできる理想的な場所というだけではありません。
空から鉄道へ
オーストリアの各都市やアルプス地方は、かつてないほどアクセスしやすくなりました。長時間の国際フライトの後にレンタカーを借りたり、複雑なシャトルサービスを利用したりする代わりに、ウィーン国際空港で列車に乗り込めば、すぐに各地に出発できます。
ウィーン国際空港からモーツァルトと「サウンド・オブ・ミュージック」の街、ザルツブルク行きのレイルジェットが1時間に2本運行しています。
オーストリアアルプスの中心にあるチロル州の州都インスブルックへは、1時間に1本運行しています。
また、ウィーン空港からオーストリア最西部のサンクト・アントンやブレゲンツへは、少なくとも2時間に1本の割合で運行しています。
座席の事前予約
オーストリア連邦鉄道のウェブサイトでは、以下のオンライン予約が可能です。座席の予約ができます！
ほとんどの列車で座席の事前予約ができるため、他の乗客との旅行が楽になり、窓際の席を確保することができます。夜行列車では、チケットと一緒に座席またはベッドが自動的に予約されます。このサービスは、国内列車ではわずか 3 ユーロです！
宿泊を入れた途中下車も可能
途中で列車を降りて散策したいですか？同じルートを走り、2 日以内に旅を終えるのであれば問題ありません。
つまり、ウィーンからザルツブルクまでのチケットを購入し、途中でリンツやヴェルスといった穴場の都市を発見することができます！また、オーストリア西部の山々へ向かう途中、素晴らしいインスブルックに立ち寄ることもできます。
座席の事前予約
オーストリア連邦鉄道のウェブサイトでは、以下のオンライン予約が可能です。座席の予約ができます！
ほとんどの列車で座席の事前予約ができるため、他の乗客との旅行が楽になり、窓際の席を確保することができます。夜行列車では、チケットと一緒に座席またはベッドが自動的に予約されます。このサービスは、国内列車ではわずか 3 ユーロです！
宿泊を入れた途中下車も可能
途中で列車を降りて散策したいですか？同じルートを走り、2 日以内に旅を終えるのであれば問題ありません。
つまり、ウィーンからザルツブルクまでのチケットを購入し、途中でリンツやヴェルスといった穴場の都市を発見することができます！また、オーストリア西部の山々へ向かう途中、素晴らしいインスブルックに立ち寄ることもできます。
オーストリア主要都市間の所要時間
ウィーン - ザルツブルク = ÖBB レールジェットで 2.5 時間以内
ザルツブルク - インスブルック = ÖBB railjet で 2 時間以内
インスブルック - ブレゲンツ = 約 2.5 時間
ウィーン - グラーツ = 2時間38分
グラーツ - リンツ = 約3時間
グラーツ - インスブルック = 約6時間
便利なアプリチケットの予約、座席の予約、目的地までの道のりの検索など、さまざまなことができます。
ÖBBアプリ
ÖBBアプリはシームレスなデジタル・トラベル・コンパニオンとして機能します。アプリから航空券を予約し、座席を予約して、最終的な航空券を携帯電話やタブレットで受け取ることができます。また、旅程に合わせた最新情報をリアルタイムでお届けしますので、変更に備えることができます！
共有モビリティアプリ
ÖBB のスマートモビリティサービスを利用すれば、モビリティは駅の外にも広がります：電車での通勤、eスクーターでの市内移動、レンタカーでのお出かけ、あるいは自転車でのお出かけなど、スマートモビリティにはさまざまな選択肢があります。
新しいモビリティサービスの検索、予約、支払いは アプリ - 一つのアプリで様々なオプションが利用できます。また、さまざまなルートオプションを比較することもできます。
ÖBBアプリ
ÖBBアプリはシームレスなデジタル・トラベル・コンパニオンとして機能します。アプリから航空券を予約し、座席を予約して、最終的な航空券を携帯電話やタブレットで受け取ることができます。また、旅程に合わせた最新情報をリアルタイムでお届けしますので、変更に備えることができます！
共有モビリティアプリ
ÖBB のスマートモビリティサービスを利用すれば、モビリティは駅の外にも広がります：電車での通勤、eスクーターでの市内移動、レンタカーでのお出かけ、あるいは自転車でのお出かけなど、スマートモビリティにはさまざまな選択肢があります。
新しいモビリティサービスの検索、予約、支払いは アプリ - 一つのアプリで様々なオプションが利用できます。また、さまざまなルートオプションを比較することもできます。
鉄道旅行でお金を節約
ÖBB シュパーシーネ・チケット
ÖBB シュパーシーネ・チケット SparSchieneは、事前に旅行計画を立てる方に最適です。時刻によって割引料金の列車が運行しています。シュパーシーネ・チケットが利用できれば、例えば、ウィーンからグラーツへの2等車でのご旅行は、一人片道わずか9,90ユーロ*から。
ご予約は オンライン予約のみ
有効期限 特定列車、特定曜日、特定方面のみ有効。
枚数限定、交換・払い戻し不可**、Vorteilscard（年間パス）の追加割引なし。
*予約は180日先まで可能です。SparSchiene Austriaの現行の利用規約が適用されます。
**予約したこの列車を逃した場合、通常のチケットを買い直すことになりますので注意。
コンビチケット
鉄道旅行と、冬はスキーパス、夏は船や、地元のアトラクションやイベントへの入場券を組み合わせることができます。たとえば、ワッハウ・コンビチケットでは、ウィーンからの往復列車とドナウ川クルーズがセットになっていて、日帰り旅行に便利です。
文化から家族向けのオファーや体験まで、あなたの休暇プランに合った組み合わせをお選びください！
インターレイル オーストリア & グローバル・パス
オーストリア全土を鉄道でカバーするには インターレイル・オーストリア・パス (Interrail Austria Pass) は、オーストリア連邦鉄道 (ÖBB) を1ヶ月間、連続しない3、4、5、6、または8日間乗り放題で利用できるパスです。
もちろん、オーストリアはグローバルパスにも含まれており、33 カ国の鉄道旅行にアクセスできます。