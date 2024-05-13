全国を走るレイルジェット (Railjet) は、より快適な貨車、車内での無料 Wifi、より高速な接続を提供します。

時速 230 kmのスピードで、たとえばウィーン国際空港からザルツブルク中央駅までなら、最短 2 時間 49 分で到着します。

ウィーン空港からオーストリア西部のサンクト・アントン・アム・アールベルクまでは、ÖBB レイルジェットが6時間足らずで憧れのスキー場までご案内します。