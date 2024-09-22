ウェストバーン鉄道
Introduction
EU欧州連合内で今後、鉄道の自由化が行われるなか、長年オーストリア連邦鉄道(ÖBB)しか走っていなかった路線に、近代的でより良いサービスを提供するため、オーストリアに私鉄ウェストバーン・マネージメントGmbHが2011年にできました。ウェストバーン鉄道はウィーンとザルツブルクの間を毎日、5時台から20時台まで、30分おきに急行列車を走らせています。出発駅はウィーン西駅、停車駅はÖBBと同様ウィーン西駅を出発した後、ウィーン・ヒュッテルドルフ→サンクト・ペルテン→アムシュテッテン→リンツ→ウェルス→アットナング・プッフハイム→フェックラブルック→ザルツブルクで所要時間は2時間半です。ザルツブルクよりさらに先へは、ミュンヘンまで一日6往復、インスブルックへはクフシュタイン、ヴェルグルを通って、一日3往復走っています。時刻表はこちら。
チケットはウェストバーンのウェブサイトで、又は直接列車の中でも追加料金が必要ですが買うことができます。www.westbahn.at
Introduction
ウィーン～ザルツブルク 3時間30分
ウィーン～インスブルック 4時間20分
ウィーン～ミュンヘン 5時間5分
ザルツブルク～インスブルック 1時間50分
ザルツブルク～ミュンヘン 1時間35分
Introduction
ウィーン～インスブルック間 69.90ユーロ（Vienna City Card割引で62.90ユーロ）
ザルツブルク～インスブルック間 45.90ユーロ（Vienna City Card割引で41.30ユーロ）
※WESTshop窓口購入は1ユーロ増し、車内購入は3.10ユーロ増し
ÖBBオーストリア連邦鉄道と比較して、所要時間は大差ないものの、運賃はウェストバーンの方が若干安く、Vienna City Card提示で10％の割引が受けられのがメリットです。
ホテルや行動拠点からウィーン中央駅へアクセスしやすければÖBBオーストリア連邦鉄道を、ウィーン西駅へアクセスしやすければウェストバーンを、と使い分けるのがおすすめです。