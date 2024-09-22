料金と利便性 2023年

ウィーン～インスブルック間 69.90ユーロ（Vienna City Card割引で62.90ユーロ）

ザルツブルク～インスブルック間 45.90ユーロ（Vienna City Card割引で41.30ユーロ）

※WESTshop窓口購入は1ユーロ増し、車内購入は3.10ユーロ増し

ÖBBオーストリア連邦鉄道と比較して、所要時間は大差ないものの、運賃はウェストバーンの方が若干安く、Vienna City Card提示で10％の割引が受けられのがメリットです。

ホテルや行動拠点からウィーン中央駅へアクセスしやすければÖBBオーストリア連邦鉄道を、ウィーン西駅へアクセスしやすければウェストバーンを、と使い分けるのがおすすめです。