通貨、支払いについて
Introduction
欧州共同体の一員として、また経済通貨同盟の一員として、オーストリアでは共通通貨としてユーロを使用しています。このため、EU圏内においては多くの場合外貨両替の必要がなく、休暇を満喫することができます。ユーロは安定した通貨であるため、購入や支払いはどこでも問題なく可能です。
豊かな文化に触れ、名物料理を味わい、温かいおもてなしを楽しんでください。
通貨
オーストリアは ユーロ圏に属し、ユーロ圏には20カ国が加盟しています。単一通貨ユーロの導入に伴い、2002年1月1日よりシリングに代わり、ユーロが導入されております。
従って、EU圏内の旅行者は、オーストリア国内でも普段使用している通貨でお支払いいただけます。 一方で、EU圏外の旅行者は現在の為替レートを確認する必要があります。
居住地が欧州連合（EU）域外にある観光客は、 オーストリアの付加価値税払い戻しを受けることができます。
現金
以下のユーロ紙幣と硬貨は2002年1月から流通しています。
額面が5、10、20、50、100、200、500ユーロの紙幣
1ユーロ、2ユーロ、1セント、2セント、5セント、10セント、20セント、50セントの硬貨
国内外の通貨は、無制限に持ち込みおよび持ち出すことができます。ただし 10,000ユーロ以上の現金を持っている旅行者旅 登録義務があります。
盗難に備えて、多額の現金を持ち歩かないことをお勧めします。また少額の買い物において常に現金を所持するといいでしょう。 過剰に両替した現金の再両替は高くつくことがあり、また必ずしも可能とは限らないため（硬貨について）、事前におおよその支出を計画するといいでしょう。
両替所とATM
外貨の両替は 多数の銀行、両替所、郵便局で可能です。両替する際は、悪い為替レートや高い手数料を避けるために、両替所を比較するといいでしょう。
オーストリアの銀行の営業時間は、通常、月、火、水、金曜日は午前8時から午後3時まで、木曜日は午前8時から午後12時30分までと、午後1時30分から午後5時30分までです。
現金の引き出しは ATM24時間可能です。国内外のマエストロ、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ビザ、ダイナースカードが利用できます。ただし、引き出しには手数料がかかる場合があります。
カード決済
オーストリアでは、多くの店でカード決済が可能です。ただし、すべてのガソリンスタンド、ホテル、レストランでは可能とは限りません。カードが使えるかどうか、また、どのカードが使用できるのかは、通常、入口（多くの場合、正面ドア）にあるロゴで確認できます。ユーロ圏からのお客様には通常、手数料はかかりません。
お役立ち情報
安心して休暇を過ごすためのヒント
クレジットカードの限度額に注意してください。例えばレンタカーを借り受ける際、しばしば保証金を要求されることが多く、カードの限度額に達してしまう可能性があります。
盗難に備え、支払い手段を分けておき、クレジットカードを紛失したり盗難にあった場合は、できるだけ早くカードを解約してください。
クレジットカードは、ホテルや、レストラン、カフェ、商店では利用できますが、市場や、スタンド、小さい食料品店などでは断られることがあります。事前に確認することをお勧めします。
クレジットカードの限度額に注意してください。例えばレンタカーを借り受ける際、しばしば保証金を要求されることが多く、カードの限度額に達してしまう可能性があります。
盗難に備え、支払い手段を分けておき、クレジットカードを紛失したり盗難にあった場合は、できるだけ早くカードを解約してください。
クレジットカードは、ホテルや、レストラン、カフェ、商店では利用できますが、市場や、スタンド、小さい食料品店などでは断られることがあります。事前に確認することをお勧めします。