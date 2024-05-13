両替所とATM

外貨の両替は 多数の銀行、両替所、郵便局で可能です。両替する際は、悪い為替レートや高い手数料を避けるために、両替所を比較するといいでしょう。

オーストリアの銀行の営業時間は、通常、月、火、水、金曜日は午前8時から午後3時まで、木曜日は午前8時から午後12時30分までと、午後1時30分から午後5時30分までです。

現金の引き出しは ATM24時間可能です。国内外のマエストロ、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ビザ、ダイナースカードが利用できます。ただし、引き出しには手数料がかかる場合があります。

カード決済

オーストリアでは、多くの店でカード決済が可能です。ただし、すべてのガソリンスタンド、ホテル、レストランでは可能とは限りません。カードが使えるかどうか、また、どのカードが使用できるのかは、通常、入口（多くの場合、正面ドア）にあるロゴで確認できます。ユーロ圏からのお客様には通常、手数料はかかりません。

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