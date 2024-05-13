郵便・通信
Introduction
郵便局
オーストリアには約400の郵便局（Österreichische Post AG）支店と約1,300の郵便パートナーがあります。最寄りの郵便ポストや支店の場所と営業時間は、支店検索でご確認いただけます。営業時間外でも、セルフサービスゾーンで24時間郵便サービスを受けることができます。 料金は形式と重量によって異なります。
郵便局アプリと写真で自分だけのはがきをデザインして送ることができます！
電話と通信
オーストリア旅行中に電話をかける場合、自分の携帯電話を使うことが多い今日、日本で加入している通信会社の海外ローミングサービスを利用するか、SIMカードに付属している電話番号を使用するなどの選択肢があります。方法によって金額が異なるので、よく比較検討することをおすすめします。 また、ホテルの客室に設置されている電話を利用することもできますが、ホテル料金が加算された通話料が別途かかるため、一般的に料金が高くなります。公衆電話は数が激減しているため、見つけるのが大変です。
ちなみに、国際電話をかけるときに必要な国番号は、オーストリアは43、日本は81です。
オーストリアでインターネットを利用するには、無料Wi-Fiに接続する、SIM（eSIM）カードを事前に購入する、モバイルルーターをレンタルするなどの方法がありますが、こちらも金額が異なるのでよく比較検討することをお勧めします。オーストリアでは、ほとんどのホテル、レストランなどで無料Wi-Fiを利用することができます。
オーストリア連邦鉄道（ÖBB）での無料Wi-Fi事情
長距離列車や都市間を結ぶ高速列車（Railjetなど）では、無料のWi-Fiサービスが提供されています。ただし、Wi-Fiの利用状況は列車の種類や区間によって異なることがあるため、全ての列車で常に安定した接続ができるわけではありません。また、地域列車や短距離のローカル列車ではWi-Fiが提供されていない場合もあります。利用できる列車では、車内の案内やÖBBの公式アプリでWi-Fiに接続する方法が案内されています。
ちなみに、オーストリア国内での通信サービスを行っている会社は、A1 テレコム・オーストリアです。A1ショップでは、プリペイドSIMカードの購入、デー容量をチャージする、携帯の設定サポート、Wi-Fiデバイスのレンタルサービスなど、旅行中の通信環境を整えるのに役立ちます。