電話と通信

オーストリア旅行中に電話をかける場合、自分の携帯電話を使うことが多い今日、日本で加入している通信会社の海外ローミングサービスを利用するか、SIMカードに付属している電話番号を使用するなどの選択肢があります。方法によって金額が異なるので、よく比較検討することをおすすめします。 また、ホテルの客室に設置されている電話を利用することもできますが、ホテル料金が加算された通話料が別途かかるため、一般的に料金が高くなります。公衆電話は数が激減しているため、見つけるのが大変です。

ちなみに、国際電話をかけるときに必要な国番号は、オーストリアは43、日本は81です。

オーストリアでインターネットを利用するには、無料Wi-Fiに接続する、SIM（eSIM）カードを事前に購入する、モバイルルーターをレンタルするなどの方法がありますが、こちらも金額が異なるのでよく比較検討することをお勧めします。オーストリアでは、ほとんどのホテル、レストランなどで無料Wi-Fiを利用することができます。

オーストリア連邦鉄道（ÖBB）での無料Wi-Fi事情

長距離列車や都市間を結ぶ高速列車（Railjetなど）では、無料のWi-Fiサービスが提供されています。ただし、Wi-Fiの利用状況は列車の種類や区間によって異なることがあるため、全ての列車で常に安定した接続ができるわけではありません。また、地域列車や短距離のローカル列車ではWi-Fiが提供されていない場合もあります。利用できる列車では、車内の案内やÖBBの公式アプリでWi-Fiに接続する方法が案内されています。

ちなみに、オーストリア国内での通信サービスを行っている会社は、A1 テレコム・オーストリアです。A1ショップでは、プリペイドSIMカードの購入、デー容量をチャージする、携帯の設定サポート、Wi-Fiデバイスのレンタルサービスなど、旅行中の通信環境を整えるのに役立ちます。