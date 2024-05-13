ヨハン・シュトラウス2世
ワルツ王の遺産
Introduction
ゆりかごのワルツ
「今やヨハンのヤツもワルツを作曲したがる！」ヨハン·シュトラウス1世(父親)のこの悪名高い言葉は、彼の挫折感を反映した言葉です。 今日、ワルツといえば、ヨハンとアンナ・シュトラウスとの間に6人兄弟の長男として1825年10月25日に生まれた彼の息子ヨハン・シュトラウス2世を思い浮かべます。 しかし、世界的に有名な舞踊の作曲家であり、指揮者であったヨハン・シュトラウス1世は、「シャニー」（息子ヨハンのニックネーム）が自分の後を継ぐことを望まなかったのです。 それは、ヨハン・シュトラウス1世はワルツの王様として君臨していたからです。実際、父親は1844年10月15日、シェーンブルン宮殿近くのドムマイヤー・カジノで息子のデビューを阻止しようとしましたが、無駄におわりました。
「頭からつま先まで電気が通っている...彼はガルバニックバッテリーのように火花を放ち、舞台を支配している」と、ある評論家はまだ19歳にも満たないこの若き作曲家について絶賛しました。 "父親が自分の才能を息子に受け継ぐことはめったにありませんが、シュトラウスの息子の場合は、本当にワルツのために生まれてきたと言えるでしょう！"
ベートーヴェンとシューベルトの死は、ウィーン音楽の新時代、すなわちシュトラウス王朝が主導する時代の幕開けを告げました。 ヨハン・シュトラウス2世は6歳で初めてワルツを作曲し、父の後を継いでオーケストラの指揮者になった後、彼の名声はウィーンを越え国を超えて広まりました。 1863年にはすべての皇室舞踏会を指揮し、ウィーン舞踊の歴史に新たな章を切り開きました。
では、2017年にユネスコの無形文化遺産に指定されたウィーナーワルツとは一体何なのでしょうか？初期のブルジョア舞踏会のダンスのひとつとして始まったウィーナーワルツは、1815年のウィーン会議まで、上流階級社会では不適切なダンスと見なされ、禁止されることもありました。 ブルジョア階級の台頭、純粋芸術へのサロン開放、皇室舞踏会の設立、昔の城壁の取り壊しに象徴されるウィーンの変化により、19世紀後半のオーストリアでは、急速な産業化と都市拡張の時期であるグルンダーツァイト（設立の時代）と呼ばれる新しい活気に満ちた時代の土台が築かれました。
「ドナウワルツ」としてよく知られているシュトラウスのワルツ「美しく青いドナウ」は、オーストリアの非公式の国歌と見なされています。
ヨハン·シュトラウス2世のウィーンの足跡ワルツ王は真のウィーン人でした。 ウィーンは彼が住み、愛し、作曲し、指揮した場所でした。
ヨハン・シュトラウス2世の生家の入口には、肖像画の浮き彫りが刻まれた記念銘板があります。 ここからカフェ・シュペールまで楽しい散策を楽しみましょう。ウィーンの代表的なコーヒー、メランジュと「シュペールブレックファースト」で一日をスタートできます。
5分ほど歩くと、伝統的な市場であるナッシュマルクトに到着し、その向かいにアン・ デア・ ウィーン劇場があります。 ここで1874年、シュトラウス2世の「コウモリ Die Fledermaus」が初演されました。 街の中心地に入って１区のフリードリッヒ通りにあるシュトラウス博物館を訪れましょう。シュトラウス一家に関する興味深く多面的な展示を見ることができます。
カール教会は、1878年5月28日、シュトラウス2世が女優のアンゲリカ・ディートリッヒと結婚した場所で、最初の妻イェッティが亡くなってから7週間後の1878年5月28日です。 向かいにあるウィーン楽友協会は、ホールがオープンした1870年にシュトラウス兄弟が舞踏会で指揮した場所であり、今日では世界的に有名なウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートが黄金ホールで開かれ、シュトラウス一家の名曲を演奏して新年の始まりを告げます。
ウィーン国立歌劇場は、ヨハン・シュトラウス2世の唯一のオペラ「騎士パスマン」が1892年に初演された場所です。 少し迂回すると、ウィーンのクラシック音楽の歴史をインタラクティブな展示で学べる音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）があり、ここではウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を直接指揮できるバーチャル体験が大人気です。 そこからケルントナー通りに出て、シュテファン大聖堂を見ながらウィーン市立公園へ。 ここには、最も有名なヨハン・シュトラウス2世の黄金の記念像があり、彼がいつもそうであったようにヴァイオリンを弾きながら指揮をするポーズで、ウィーンを象徴する写真スポットになっています。
市立公園内のクアサロンでは、ヨハン・シュトラウス2世はしばしば2人の兄弟と一緒にコンサートを開いていました。 今日でもここでシュトラウス2世のコンサートを聴くことができます。 昼食をとるなら、同じ市立公園内にあるマイエライ・イン・シュタットパークがおすすめです。 1903年にオープンした老舗で、当時は牛乳を飲みに人々が集まっていました。
ヨハン・シュトラウス2世は1899年6月3日、73歳で肺炎で亡くなり、 ウィーン中央墓地の名誉区でブラームス、シューベルト、ベートーヴェンと共に 永遠の眠りについています。
ヒント：その他のミュージアムでは、２区のシュトラウス記念館（シュトラウス住居）、19区のコンサートホールもあるハウス・オブ・シュトラウスもおすすめです！
シュトラウス2世と妻たち
ヨハン・シュトラウス2世は3回結婚しました。最初の妻、イェッティ・トレフズは歌手でした。彼の財務を管理するとともに、女性好きの男性としてのイメージを打ち出し、彼の人気に貢献しました。結婚15年後の1878年、イェッティは世を去り、ヨハンは大きな衝撃を受けました。 しかし、ほんの数週間後、自分よりはるかに若い女優のアンゲリカ・リリー・ディトリッヒと結婚しました。この結婚生活は短く、4年後にリリーがアン・デア・ウィーン劇場の監督に移ったことで終わりを迎えました。ヨハンはひどく腹を立て、オペレッタ「ヴェニスの一夜」の初演をここではなくベルリンに移してしまいました。 彼の3人目の妻、アデーレ・ドイチュは、イェッティのようによくヨハンの世話をしました。ヨハンはアデーレと結婚するためにプロテスタントに改宗しました。アデーレはヨハンが死ぬまで彼に忠実であり、彼の財産を慎重に管理しました。彼女はまた、「レックス・ヨハン・シュトラウス」として知られる彼の作品の著作権更新も取得しました。 ヨハン・シュトラウス2世はこうして3回結婚しましたが、結局子供は生まれませんでした。
最も有名な作品
美しく青きドナウ：1867年2月15日、ウィーンのディアナバート・ホールで初演されました。おそらく世界でも最も有名なワルツです。
ウィーンの森の物語：ウィーンへの愛の宣言であるこの作品は、「カントリースタイルのワルツ」の最高峰として挙げられます。 1868年6月19日、ウィーンのフォルクスガルテンでシュトラウス2世の指揮の下に初演されました。
ウィーン気質：ギーゼラ・ルイーゼ・マリアとバイエルンのレオポルトとの婚約のために作曲されたこの曲は、1873年4月22日にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で初演されました。
トリッチ・トラッチ・ポルカ：1858年に作曲されたこの軽快なポルカは、ウィーンのタブロイドに載せられたゴシップに対するヨハン・シュトラウス2世の反応でした。
こうもり：妻のイェッティが説得しなかったら、シュトラウス2世はオペレッタというジャンルに挑戦したでしょうか？ 1874年初演は大きな成功を収めました。
皇帝円舞曲：1889年10月19日、ベルリンのコンサートホール、ケーニッヒスバウの開場の祝典ために作曲しました。元のタイトルは「手に手を取って」でしたが、後に「皇帝円舞曲」に変更されました。