ヨハン・シュトラウス2世

ヨハン・シュトラウスの陽気な旋律は、かつてウィーン市民の悩みを忘れさせてくれました。 シュトラウスの家族と音楽活動について紹介し、ウィーンにおける足跡を辿りましょう。

ゆりかごのワルツ

「今やヨハンのヤツもワルツを作曲したがる！」ヨハン·シュトラウス1世(父親)のこの悪名高い言葉は、彼の挫折感を反映した言葉です。 今日、ワルツといえば、ヨハンとアンナ・シュトラウスとの間に6人兄弟の長男として1825年10月25日に生まれた彼の息子ヨハン・シュトラウス2世を思い浮かべます。 しかし、世界的に有名な舞踊の作曲家であり、指揮者であったヨハン・シュトラウス1世は、「シャニー」（息子ヨハンのニックネーム）が自分の後を継ぐことを望まなかったのです。 それは、ヨハン・シュトラウス1世はワルツの王様として君臨していたからです。実際、父親は1844年10月15日、シェーンブルン宮殿近くのドムマイヤー・カジノで息子のデビューを阻止しようとしましたが、無駄におわりました。

「頭からつま先まで電気が通っている...彼はガルバニックバッテリーのように火花を放ち、舞台を支配している」と、ある評論家はまだ19歳にも満たないこの若き作曲家について絶賛しました。 "父親が自分の才能を息子に受け継ぐことはめったにありませんが、シュトラウスの息子の場合は、本当にワルツのために生まれてきたと言えるでしょう！"

ベートーヴェンとシューベルトの死は、ウィーン音楽の新時代、すなわちシュトラウス王朝が主導する時代の幕開けを告げました。 ヨハン・シュトラウス2世は6歳で初めてワルツを作曲し、父の後を継いでオーケストラの指揮者になった後、彼の名声はウィーンを越え国を超えて広まりました。 1863年にはすべての皇室舞踏会を指揮し、ウィーン舞踊の歴史に新たな章を切り開きました。

では、2017年にユネスコの無形文化遺産に指定されたウィーナーワルツとは一体何なのでしょうか？初期のブルジョア舞踏会のダンスのひとつとして始まったウィーナーワルツは、1815年のウィーン会議まで、上流階級社会では不適切なダンスと見なされ、禁止されることもありました。 ブルジョア階級の台頭、純粋芸術へのサロン開放、皇室舞踏会の設立、昔の城壁の取り壊しに象徴されるウィーンの変化により、19世紀後半のオーストリアでは、急速な産業化と都市拡張の時期であるグルンダーツァイト（設立の時代）と呼ばれる新しい活気に満ちた時代の土台が築かれました。