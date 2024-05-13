英雄への道

王子はオーストリア軍に入隊し、戦略的な才能によって急速に昇進しました。彼はすぐに英雄的な評判を得、皇帝たちが信じていた正当な理由で戦争に参加しました。それは、ヨーロッパにおけるキリスト教の救済というものでした。

「ムスリムのオスマン帝国に対する戦争では、彼は『西洋の救世主』として描かれ、150年以上にわたるトルコの占領からヨーロッパの一部を解放した」と、オーストリア・ベルヴェデーレ美術館の300周年記念展のキュレーターは言います。

15歳で与えられた在俗の大僧正という職位は、彼に2つのサヴォイの修道院の庇護権をもたらしましたが、同時に独身を意味しました。彼の年収は約13キロの金に相当しました。

オイゲン公は生涯結婚せず、子どもも持たず、私生活は今でも謎に包まれています。彼の同時代の人々は彼を「ヴィーナス無きマルス」と呼び、彼の同性愛に関する噂は絶えませんでした。今日、彼は地元のゲイコミュニティによって彼らの一員として称賛され、ウィーンで行われるクィアツアーの中心的な存在となっています。

オイゲン公はオーストリアで最も重要な芸術の後援者の一人と見なされています。彼の邸宅のために—オイゲン公は風変わりで権力欲の強い人物とされていました—彼は新しい宮殿を建設し、巨大な美術品コレクションを集め、戦争で荒れ果てたウィーンで前例のない華やかな公式行事、舞踏会、レセプションを導入しました。