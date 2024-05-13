オイゲン公
ウィーンの文化的先見者
Introduction
オイゲン公は1663年、イタリア系サヴォワ家の貴族の子としてパリに生まれました。彼は軍人の道を夢見ていましたが、身長が1.54メートルと低く、権力者の母の影響もあって、フランスは彼が兵役に就くことを拒否しました。
20歳の時、彼は女に変装して逃亡することを決意したと噂されています。「オーストリア皇帝レオポルト1世は軍隊の新兵を緊急に必要としており、王子を手放しで歓迎しました」と、オーストリア・ベルヴェデーレ美術館の300周年記念事業のキュレーター、ゲオルク・レヒナーは説明します。
ほどなくして、オイゲン公はオーストリア軍にその腕を振るうことになり、それは彼の人生と中欧の歴史を形作る決断となりました。
オイゲン公の文化遺産一覧
英雄への道
王子はオーストリア軍に入隊し、戦略的な才能によって急速に昇進しました。彼はすぐに英雄的な評判を得、皇帝たちが信じていた正当な理由で戦争に参加しました。それは、ヨーロッパにおけるキリスト教の救済というものでした。
「ムスリムのオスマン帝国に対する戦争では、彼は『西洋の救世主』として描かれ、150年以上にわたるトルコの占領からヨーロッパの一部を解放した」と、オーストリア・ベルヴェデーレ美術館の300周年記念展のキュレーターは言います。
15歳で与えられた在俗の大僧正という職位は、彼に2つのサヴォイの修道院の庇護権をもたらしましたが、同時に独身を意味しました。彼の年収は約13キロの金に相当しました。
オイゲン公は生涯結婚せず、子どもも持たず、私生活は今でも謎に包まれています。彼の同時代の人々は彼を「ヴィーナス無きマルス」と呼び、彼の同性愛に関する噂は絶えませんでした。今日、彼は地元のゲイコミュニティによって彼らの一員として称賛され、ウィーンで行われるクィアツアーの中心的な存在となっています。
オイゲン公はオーストリアで最も重要な芸術の後援者の一人と見なされています。彼の邸宅のために—オイゲン公は風変わりで権力欲の強い人物とされていました—彼は新しい宮殿を建設し、巨大な美術品コレクションを集め、戦争で荒れ果てたウィーンで前例のない華やかな公式行事、舞踏会、レセプションを導入しました。
短身でクィアな軍の大きな影響力を持つ将軍
彼の私生活は質素に保たれていた一方で、彼の公的な名声と認知を求める欲求は、職業的成功と増え続ける財産とともに高まっていきました。彼は次第に、壮大な演出を通じて自らの権力を誇示するようになりました。
生涯にわたり、彼は4つの壮麗なバロック宮殿を建設しました。それらは、夏の住居として建てられた2つのベルヴェデーレ宮殿、ウィーン市内中心部にある冬の住居である本邸、そしてウィーンから東へ50km（31マイル）のシュロス・ホーフと呼ばれる田園地帯の邸宅です。
これらの名高い宮殿の内装に費やされた費用は、建物そのものに投資された額を大きく上回りました。タペストリー、織物、シャンデリア、鏡、そしてフレスコ画といった装飾品がその中心でした。また、珍しい植物や水の装飾を備えた庭園、さらにエキゾチックな動物が飼われた動物園も、彼の邸宅の魅力をさらに高めていました。
王子の最も親しい友人
72年の生涯の中で、私的な一面を持つオイゲン公にとって最も近しい存在だったのは、彼が愛した人懐っこいライオンだったのかもしれません。このライオンは、オイゲン公が憧れ、彼の門や紋章を飾るために自由に用いた象徴である力と強さを体現しています。このライオンとの関係は特別なものであったと言われています。
伝説によれば、オイゲン公が亡くなったその時刻、野生動物であるこのライオンはまるで彼の死を悟ったかのように恐ろしい咆哮を上げ始めたといいます。王子との超越的な絆を感じ取っていたのだと言われています。
王子の遺産と影響力
彼の風変わりな性格にもかかわらず、あるいはそれが理由で、ウィーンの文化遺産に対する彼の影響力は疑いようがありません。オイゲン公の死後、マリア・テレジア皇后はベルヴェデーレ宮殿に新たな役割を与えました。それは、帝国の美術コレクションを展示するギャラリーとして活用することで、世界初の公開美術館の一つとなりました。
それから3世紀が経った現在も、ウィーンのベルヴェデーレ宮殿は芸術の中心舞台としての役割を果たし続け、彼のビジョンを象徴しています。この宮殿は、世界でも有数の重要な美術コレクションを収蔵しています。
訪問者は常設展「ピクチャー・ディス！クラーナッハからラッスニグまでベルヴェデーレ・コレクション」を通じて、800年にわたる美術史を網羅する400点の作品を鑑賞することができます。また、グスタフ・クリムトの「接吻」を含む、世界最大のクリムト作品コレクションにも没入することができます。
ベルヴェデーレ宮殿と庭園
オイゲン公の時代にタイムスリップし、夏の間彼の主な居住地であった下ベルヴェデーレ宮殿や、城壁外で華やかな舞踏会やレセプションが開催された上ベルヴェデーレ宮殿を体験してみましょう。
ベルヴェデーレ美術館の展示だけでなく、その時代の建築の見どころを探訪するのもおすすめです。壮大な大階段、大理石の間、そして金のキャビネットなどがその代表例です。
また、新鮮な空気の中でのんびりとしたひとときを求める人には、フランス式庭園での散策がぴったりです。ここでは現代アーティストによる彫刻も定期的に展示されています。
おすすめポイント：ユネスコ世界遺産に登録されているウィーンの歴史地区を一望できる「カナレット・ビュー」として知られる絶景をお楽しみください。
プリンツオイゲン通りからヘルデンプラッツまで
冬の宮殿
プリンツ・オイゲン通り（Prinz-Eugen-Straße）を市内中心部に向かって歩き、ベルヴェデーレ宮殿を通り過ぎてシュヴァルツェンベルク広場（Schwarzenbergplatz）へ進み、豪華なリング大通り（Ringstraße）を越えて第1区へと足を進めます。そこから少し歩くと、オイゲン公の冬の宮殿があるヒンメルプフォートガッセ8番（Himmelpfortgasse 8）にたどり着きます。
現在、この壮大なバロック様式の宮殿にはオーストリア連邦財務省が入っており、一般公開はされていません。しかし、バロックのファサード、豪華なポータル、そしてウィーン旧市街の狭い曲がりくねった通りは、歴史を感じさせる心地よい散策を楽しむことができます。
聖シュテファン大聖堂のオイゲン公礼拝堂
第1区にいる間、聖シュテファン大聖堂を見つけるのは簡単です。教会の尖塔はほとんどどの通りからも見えるため、それに向かって歩くだけでたどり着けます。ウィーンの象徴であるこの大聖堂は、多くのハプスブルク家、ウィーンの枢機卿、そしてオイゲン公の最終的な安息の地でもあります。
彼の墓は、大理石のオベリスクに青銅の彫刻と彼の最も著名な戦いを描いたレリーフが施されており、「オイゲン公礼拝堂」という親密な空間にあります。
オイゲン公記念碑
オイゲン公の巨大な青銅製の騎馬像は、帝国宮殿の前にある歴史的なヘルデン広場（Heldenplatz）を見下ろしています。この像は、聖シュテファン大聖堂から徒歩10分の距離にあります。
1865年、皇帝フランツ・ヨーゼフによってオイゲン公の203回目の誕生日を記念して除幕されたこの像は、彼の卓越した軍事的功績を称えています。像の台座には、彼の最も著名な戦いと軍司令官としての影響力を示す様々な碑文が刻まれています。