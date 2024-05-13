手順 7

ラップまたは清潔な無臭の大きめのふきんの上に、浸したパンを横に広げ、好みの幅（直径約5cm）に巻いて成形する。ラップの両端をキャンディーのように丁寧に閉じ、巻いたラップを安定させるために、さらにアルミホイルで包む。ふきんの場合はヒモで縛る。沸騰したお湯にいれ、蓋をして約35分煮る。湯から上げ、ホイル、ラップ（または布）を外す。