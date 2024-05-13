Fish goulash with paprika in blue and white bowl, sour cream, glass of water with lemon on wooden table.
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パンノニア風魚のスープ

  • スープ
レシピ制作: レナーテ・ワグナー

このレシピで作るパンノニア地方の魚のスープは、ブルゲンランド州のノイジードラーゼー湖で作られたオリジナルの味になります。

作り方

  • 調理時間: 30 分
  • 6 分量
手順 1

まず、魚の切り身からピンセットで丁寧に骨を取り除き、一口大に切る。パプリカと（魚のスープをより辛くするために）唐辛子の種を取り除き、千切りにする。玉ねぎはみじん切りにし、ベーコンは角切りにする。

手順 2

スープ用の鍋に澄ましバターかオイルを熱し、玉ねぎとベーコンを軽く焦げ目がつくまで炒める。パプリカとペパロニを加え、ニンニクを潰して弱火で15～20分煮る。何度かかき混ぜ、魚のブイヨンまたは野菜スープを大さじ1～2杯ずつ加える。

ヒント パンノニア風魚のスープは、パプリカの代わりに根菜を千切りにしてスープを作ると、まったく違った風味になるます。ブルゲンランド産のサフランを浸しておくと、風味が増します。

手順 3

パプリカパウダーをふりかけ、トマトピューレを加え、魚の切り身を加える。全体を軽く混ぜる。残りのフィッシュストックを入れ、沸騰直前まで数分間煮る。

手順 4

魚の切り身を取り出し、温めた皿かカップに盛り付ける。魚のスープに塩と胡椒で味を調える。もしあれば、魚の白子を加え、しばらく置く。もう一度味を調える。出来上がったスープを魚の切り身にかける。サワークリームまたは生クリームを少量ずつ添え、手早く皿に盛る。

材料

パンノニア風魚のスープ

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