パンノニア風魚のスープ
- 魚
- スープ
このレシピで作るパンノニア地方の魚のスープは、ブルゲンランド州のノイジードラーゼー湖で作られたオリジナルの味になります。
作り方
- 調理時間: 30 分
- 6 分量
手順 1
まず、魚の切り身からピンセットで丁寧に骨を取り除き、一口大に切る。パプリカと（魚のスープをより辛くするために）唐辛子の種を取り除き、千切りにする。玉ねぎはみじん切りにし、ベーコンは角切りにする。
手順 2
スープ用の鍋に澄ましバターかオイルを熱し、玉ねぎとベーコンを軽く焦げ目がつくまで炒める。パプリカとペパロニを加え、ニンニクを潰して弱火で15～20分煮る。何度かかき混ぜ、魚のブイヨンまたは野菜スープを大さじ1～2杯ずつ加える。
ヒント パンノニア風魚のスープは、パプリカの代わりに根菜を千切りにしてスープを作ると、まったく違った風味になるます。ブルゲンランド産のサフランを浸しておくと、風味が増します。
手順 3
パプリカパウダーをふりかけ、トマトピューレを加え、魚の切り身を加える。全体を軽く混ぜる。残りのフィッシュストックを入れ、沸騰直前まで数分間煮る。
手順 4
魚の切り身を取り出し、温めた皿かカップに盛り付ける。魚のスープに塩と胡椒で味を調える。もしあれば、魚の白子を加え、しばらく置く。もう一度味を調える。出来上がったスープを魚の切り身にかける。サワークリームまたは生クリームを少量ずつ添え、手早く皿に盛る。
材料
パンノニア風魚のスープ