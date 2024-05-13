手順 1

まず、魚の切り身からピンセットで丁寧に骨を取り除き、一口大に切る。パプリカと（魚のスープをより辛くするために）唐辛子の種を取り除き、千切りにする。玉ねぎはみじん切りにし、ベーコンは角切りにする。