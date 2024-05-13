ご存知でしたか

移動時代、オーストリアの森は、槍を持つことができれば、そして何よりも槍を投げることができれば、誰にでも開かれていました。それが1156年、皇帝フリードリヒ1世が教会や世俗の諸侯に狩猟の権利を与えたことで一変したのです。それ以来、狩猟は「貴族」の特権でとなりました。