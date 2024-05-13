鹿肉のラグー
- 肉
- メイン料理
肉の煮込み料理が好きな人なら誰でも、秋になると大好きなジビエの特にエレガントな料理を心待ちにしているものです。
作り方
- 調理時間: 60 分
- 4 分量
手順 1
根菜と玉ねぎをみじん切りにし、砂糖少々を加えた油で茶色になるまで炒める。
手順 2
3～4センチに切った鹿肉を加え、塩で味付けし、少量の水を注ぐ。
手順 3
スパイスを加え、肉が柔らかくなるまで煮る。
手順 4
肉片をソースから取り出し、ソースを水で薄めて濾す。
手順 5
小麦粉と赤ワインを混ぜたサワークリームを加え、レモン汁、塩、胡椒で味付けし、再び沸騰させる。
手順 6
肉片をソースに戻し、さらに10分煮て、パセリとキャベツの新芽を添える。
ヒント 鹿肉のラグーには、餃子やシュペッツレなどのパスタ、ナプキンやパンの餃子が特によく合う。
材料
鹿肉のラグー
ご存知でしたか
移動時代、オーストリアの森は、槍を持つことができれば、そして何よりも槍を投げることができれば、誰にでも開かれていました。それが1156年、皇帝フリードリヒ1世が教会や世俗の諸侯に狩猟の権利を与えたことで一変したのです。それ以来、狩猟は「貴族」の特権でとなりました。