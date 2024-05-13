オーストリア航空をご存知ですか

Introduction
1957年の創立以来、累計3億2,500万人以上の乗客を輸送してきました。現在、6,000人以上の従業員が毎日約400便の運航を支え、120以上の目的地へ安全に乗客を届けています。2025年には、保有機材は68機となる予定で、短・中距離路線向けのエアバスA320/A321およびエンブラエル195が57機、長距離路線向けのボーイング767、777、そして最新のボーイング787-9（ドリームライナー）が9機導入されます。特にボーイング787-9は、従来機よりも運航効率が向上し、燃料消費や騒音の大幅な削減、さらに快適な飛行体験を提供します。
オーストリア航空は、ヨーロッパ最大の航空グループであるルフトハンザ・グループの一員であり、24の航空会社とともに、世界初の国際航空アライアンス「スターアライアンス」に加盟しています。
空の上の美食体験
オーストリア航空の長距離路線、そしてヨーロッパ路線のビジネスクラスでは、世界的に評価されたDo&Coの料理をお楽しみいただけます。長距離路線のビジネスクラスでは、「フライングシェフ」が機内で直接お料理を仕上げる、特別なサービスをご提供しています。
短距離路線のエコノミークラスでは、**Austrian Melangerie（オーストリアン・メランジェリー）**をご利用いただけます。オーストリアの伝統料理やスナック、ドリンクを豊富に取り揃えたメニューからお好きなものを選び、客室乗務員に直接お支払いいただくスタイルです。さらに、飛行時間が50分以上の便では、出発36時間前までにお好きな料理を事前注文すると、10%割引でお楽しみいただけます。
ウィーナー・シュニッツェルやウィーン風メランジェから、世界の定番料理まで、新鮮な食材でご用意。ヴィーガンメニューも取り揃えています。さらに、フライトの最後には、ちょっとした甘いサプライズをプレゼント。
より持続可能な空の旅へ
オーストリア航空は、2019年比で2030年までにCO₂排出量を半減し、2050年までにCO₂ニュートラルな運航を目指しています。そのため、運航の最適化や機材の近代化、持続可能な航空燃料（SAF）の導入を積極的に進めています。
また、オーストリア航空は世界初となる「シャークスキン（サメ肌）表面技術」を搭載したボーイング777を導入し、2025年1月に初飛行を実施。この技術により、1フライトあたり約1%の燃料消費を削減できる見込みです。
より環境に優しい空の旅を。
フライト予約時にワンクリックで、持続可能な航空燃料（SAF）の活用によるCO₂排出削減や、残存する排出量のオフセットに貢献できます。ご予約の際、3つのオプションからお選びいただき、よりサステナブルな未来へ一歩踏み出しませんか？
グリーン・フェア
オーストリア航空のグリーン・フェアなら、ヨーロッパ路線や一部の国際線で、より環境に優しいフライトをお選びいただけます。
エコノミー・グリーン、プレミアム・エノノミー・グリーン、ビジネス・グリーン の各運賃を選択すると、持続可能な航空燃料（SAF）の使用により、フライトに伴うCO₂排出量の10～20%を削減。さらに、残りの80～90%は気候保護プロジェクトへの支援によって相殺されます。
加えて、グリーン・フェアをご利用のお客様には、追加のステータスマイルや柔軟な予約変更オプションなどの特典もご用意しています。
AIRail：飛行機と鉄道をシームレスに
オーストリア航空はオーストリア連邦鉄道（ÖBB）と提携し、AIRailサービスを提供しています。ウィーン空港を経由して、リンツ、ザルツブルク、グラーツ、インスブルックの主要駅へ、世界中どこからでもスムーズにアクセス可能です。
ワンクリックで飛行機と鉄道を組み合わせ、確約された接続で移動をスムーズに。予期せぬ遅延の心配も不要です。
さらに、ÖBBレイルジェットの無料Wi-Fiが利用できるほか、車内レストランで使えるスナッククーポンもプレゼント！快適な移動をお楽しみください。
Introduction
Travel IDで、旅がさらに快適に。今すぐ登録して、オンライン予約やチェックイン、旅行中のさまざまな特典をお楽しみください。
Travel ID のメリット
個人情報を保存し、次回のフライト予約時に入力の手間を省略。
予約フライトを簡単に管理し、いつでも確認可能。
お好みのサービス設定を反映し、より快適な旅をご提供。
パーソナライズされた特別オファーや情報を受け取ることが可能。
フライトの遅延や変更情報をいち早くお知らせ。
ルフトハンザ・グループの全航空会社（オーストリア航空、ベルギー航空、フルトハンザ航空、スイス航空）やMiles & Moreアカウントと連携し、スムーズにログイン。
FlyNet®搭載のA320機材では、短・中距離路線で無料＆無制限のメッセージングが利用可能。