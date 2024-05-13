オーストリア航空をご存知ですか

オーストリア航空は、オーストリア最大の航空会社であり、特に中欧・東欧に重点を置いた世界規模の路線ネットワークを運営しています。

1957年の創立以来、累計3億2,500万人以上の乗客を輸送してきました。現在、6,000人以上の従業員が毎日約400便の運航を支え、120以上の目的地へ安全に乗客を届けています。2025年には、保有機材は68機となる予定で、短・中距離路線向けのエアバスA320/A321およびエンブラエル195が57機、長距離路線向けのボーイング767、777、そして最新のボーイング787-9（ドリームライナー）が9機導入されます。特にボーイング787-9は、従来機よりも運航効率が向上し、燃料消費や騒音の大幅な削減、さらに快適な飛行体験を提供します。

オーストリア航空は、ヨーロッパ最大の航空グループであるルフトハンザ・グループの一員であり、24の航空会社とともに、世界初の国際航空アライアンス「スターアライアンス」に加盟しています。