ホテル・アンバサダー・ウィーン

130年近くの歴史を誇るアンバサダーホテルは、ウィーン市内の変化と発展と共に歩み続けてきました。

ウィーンの中心部、シュテファン大聖堂とウィーン国立歌劇場の間に位置

ウィーンで最も歴史あるホテルのひとつ

伝統的な雰囲気と現代的な感性が調和した空間

広々とした個性あふれる客室とアパートメント

最上階アパートメントから望むウィーンの絶景

1898年に開業したホテル・アンバサダーは、ウィーンでも屈指の伝統を誇るホテルとして、建物自体も今なお確かな存在感を放っています。創業以来130年近く、このホテルは近現代のウィーンの変遷を静かに見守ってきました。

ウィーン中心部の有名なショッピングストリート、ケルントナー通り沿いにあり、シュテファン大聖堂やウィーン国立歌劇場、ホーフブルク王宮といった名所に囲まれ、街を歩けば、ハプスブルク帝国時代の雰囲気にすぐに溶け込むことができます。

高級ホテルならではの気品ある優雅さと、世界で最も美しい都市の一つ、ウィーンが持つ魅力が相まって、他に類を見ない体験がウィーンの滞在を忘れがたいものにしてくれます。由緒あるホテル・アンバサダーは、歴史的な趣を保ちつつ、最高水準のニーズに応える、スタイリッシュな空間を生み出しています。

ホテルが提供するエレガントでクラシックなウィーンらしさは、客室に顕著に反映されています。厳選されたアンティーク家具、深みのある高級木材、寄木張りの床などが、明るい客室を調和のとれた安らぎと満足の空間へと変えています。 ホテル・アンバサダーのテーマルームは、マーク・トウェイン、フランツ・レハール、ジョセフィン・ベイカーといったかつての著名なゲストたちに捧げられています。細部にまでこだわった内装と独特の雰囲気は、ノスタルジックな思い出を呼び起こしてくれます。広々とした85室の客室と4つのアパートメントは、19世紀のクラシカルさと最新設備の両方を備え、快適で優雅な滞在を提供します。

ホテル1階（日本では2階）にあるアトリウムバーは、華やかな19世紀後半の「グリュンダーツァイト（創設期）」の雰囲気と、現代のインテリアデザインのエスプリを感じさせ、観光の合間にゆったりとしたひとときを過ごすのにピッタリの場所です。ガラス張りのウィーンターガルテンでは、ノイアー・マルクト・プラッツ広場にあるラファエル・ドナー設計の有名な噴水を一望しながら、華やかな朝食をお楽しみください。夏には、ケルントナー通り沿いにオープンエアカフェもオープンします。