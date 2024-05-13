アッグシュタイン城址

アッグシュタイン城址は、ドナウ川の右岸に静かに佇んでいます。川面から約300メートルの高さに位置する険しい崖の上、深い森に包まれたこの廃墟の城は、約900年もの間、ドナウ渓谷を見守ってきました。

この城には数多くの伝説が語り継がれています。中でも最もよく知られているのが、「バラ園」にまつわる物語です。

囚人たちは、城から突き出したバルコニーのような石板の上に追いやられ、餓死するか、身を投げるかの選択を迫られたと伝えられています。

ドナウ渓谷とデュンケルシュタイン森を一望できる壮麗な景色は、アッグシュタイン城址を特別な撮影スポットとして際立たせています。