フランツェンスブルク／ラクセンブルク城庭園
ラクセンブルク城庭園は、広大な公園や様々なレジャー施設、そして古城があり、歴史的庭園芸術を代表する重要な名所の一つです。悲劇の皇妃エリザベートゆかりの地で、人々の憩いの地になっています。
特に写真家に人気なのが、ロマンチックなフランツェンスブルク城。城が池に浮かぶ島に建てられ、夏には鴨やペダルボートが水面を彩ります。
アッグシュタイン城址
アッグシュタイン城址は、ドナウ川の右岸に静かに佇んでいます。川面から約300メートルの高さに位置する険しい崖の上、深い森に包まれたこの廃墟の城は、約900年もの間、ドナウ渓谷を見守ってきました。
この城には数多くの伝説が語り継がれています。中でも最もよく知られているのが、「バラ園」にまつわる物語です。
囚人たちは、城から突き出したバルコニーのような石板の上に追いやられ、餓死するか、身を投げるかの選択を迫られたと伝えられています。
ドナウ渓谷とデュンケルシュタイン森を一望できる壮麗な景色は、アッグシュタイン城址を特別な撮影スポットとして際立たせています。
クロイツェンシュタイン城
ドナウ川の北岸、ロアヴァルト地区の丘の上に、堂々たるクロイツェンシュタイン城がコルノイブルクとシュトッケラウの間に位置するレオーベンドルフ村の上にそびえ立っています。海抜266メートルの高さにあり、ドナウ川がウィーンの森と合流するすぐ近くという雄大な立地のため、何世紀もの間、戦略的な要塞として重要な役割を果たしていました。12世紀に築かれましたが、30年戦争に際し完全に破壊され、19世紀末に再建されました。公開期間は4月から10月。特に、遠くからでも目を引く城の塔と要塞の楕円形の形状は特徴的です。
センメリングのジュードバーンホテル
高架橋だけでなく、センメリングの町は鉄道開通から19世紀末にかけて発展したリゾートで、ホテル・パンハンスやジュードバーンホテルなど伝統的なホテルが建ち、ウィーンをはじめとする 王朝全域の貴族や上流市民が集うサロンとなりました。ジュードバーンホテルSüdbahnhotel もまた建築の傑作であり、そのユニークな文化プログラムによってニーダーエステライヒ州の多くの夏の観光客を魅了しています。そして、少しの幸運と正しい視点があれば、このレトロな魅力をカメラに収めることもできるでしょう。
ケラーガッセ（ワインセラー通り）
ニーダーエステライヒ州で最も有名な「ケラーガッセ」（ワインセラー通り）は、ヴァインフィアテル地方のガルゲンベルク Galgenberg にあります。そこには184のぶどう圧搾所とワインセラーが並んでいます。ワインセラーの配置もユニークで、まるで小人の村のように、ワインセラーが3列に並んでいます。