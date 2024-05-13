グラーツ、永遠に愛される街

グラーツには、さまざまな表情があります。活気ある街並み、芸術や文化の拠点、そしてゆったりとした時の流れ。この街を特別なものにしているのは、シュタイヤマルクらしい温かなもてなしと、地中海を思わせる穏やかな雰囲気かもしれません。ゆっくり街を歩き、美味しい食事や人との時間を楽しむ――そんな“生きる喜び”が、グラーツには自然に息づいています。

グラーツは不思議と心惹かれる街です。まるで上質なエスプレッソのように、豊かな個性と余韻が染みわたります。歴史ある街並みには、リラックスした空気と創造性が自然に溶け込んでいて、活気あるエネルギーと地中海のような穏やかさが共存しています。

ユネスコ世界文化遺産に登録された旧市街では、伝統が今も暮らしの中に息づいています。一方で、街には若くクリエイティブな感性もあふれ、ギャラリーや広場、個性的なショップやカフェでは、新しいアイデアや文化に出会うことができます。伝統を大切にしながらも、自由で遊び心のある空気が漂っているのもグラーツらしさです。

グラーツは通年にわたり、芸術・文化や色のイベントに溢れ、どの季節でも楽しむことができます。クリスマス前の​アドヴェントの時期には、シュロスベルクが幻想的な冬景色に変わり、訪れる人々を魅了します。

そして、この街を語るうえで欠かせないのが“食”です。新鮮な食材が並ぶいくつもの市場、地元ならではの料理、居心地のよいオープンカフェやレストランなど、食を楽しむ時間が街の日常に溶け込んでいます。日照時間が長く温暖な気候のなか、広場でワインを片手にゆったり過ごすひとときには、どこか南欧のような雰囲気も感じられます。

歴史と創造性、心地よい暮らしと美食が自然に調和する――それがグラーツの魅力です。