グラーツ、永遠に愛される街
シュタイヤマルクの州都で味わう美食、文化、そして生きる喜び
Introduction
グラーツは不思議と心惹かれる街です。まるで上質なエスプレッソのように、豊かな個性と余韻が染みわたります。歴史ある街並みには、リラックスした空気と創造性が自然に溶け込んでいて、活気あるエネルギーと地中海のような穏やかさが共存しています。
ユネスコ世界文化遺産に登録された旧市街では、伝統が今も暮らしの中に息づいています。一方で、街には若くクリエイティブな感性もあふれ、ギャラリーや広場、個性的なショップやカフェでは、新しいアイデアや文化に出会うことができます。伝統を大切にしながらも、自由で遊び心のある空気が漂っているのもグラーツらしさです。
グラーツは通年にわたり、芸術・文化や色のイベントに溢れ、どの季節でも楽しむことができます。クリスマス前のアドヴェントの時期には、シュロスベルクが幻想的な冬景色に変わり、訪れる人々を魅了します。
そして、この街を語るうえで欠かせないのが“食”です。新鮮な食材が並ぶいくつもの市場、地元ならではの料理、居心地のよいオープンカフェやレストランなど、食を楽しむ時間が街の日常に溶け込んでいます。日照時間が長く温暖な気候のなか、広場でワインを片手にゆったり過ごすひとときには、どこか南欧のような雰囲気も感じられます。
歴史と創造性、心地よい暮らしと美食が自然に調和する――それがグラーツの魅力です。
南国の雰囲気が漂うグラーツ
美食家が喜ぶグラーツの食文化
グラーツが「オーストリアの美食の都」と呼ばれるのには理由があります。グラーツは食通にとってまさにパラダイスであり、街の至る所でその雰囲気が感じられます。伝統的なシュタイヤマルクらしい居酒屋から洗練されたレストラン、おしゃれなバーやカフェまで、街のあちこちで食の楽しみに出会えます。オープンテラスやグルメ散策も人気で、街全体に豊かな食文化が息づいています。
グラーツの人々は豊かでゆったりとした暮らしを愛し、それを人々と分かち合うことを大切にしています。活気に満ちたファーマーズマーケットは、単なる買い物の場にとどまらず、人々の集いの場であり、地域の中心であり、誰もが愛する場所です。ここでは生産者が自ら育てた旬の食材を直接販売しており、新鮮な地元の味と人々の温かな交流を楽しむことができます。グラーツの食は、本物の品質、豊かな生活、“生きる喜び”を感じさせてくれます。
グラーツの街歩き
グラーツの旧市街を散策することの醍醐味は、名所のほとんどがすぐ近くにあることです。ゴシック、バロック、ルネッサンス時代の壮麗な建物を眺めながら、何世紀にもわたる歴史を巡る、リラックスした楽しい旅を楽しめます。グラーツの南国的な魅力は、主に当時の優れたイタリア人建築家たちの功績によるものです。
Introduction
グラーツでは、文化の面でも対照的な要素が魅力的に融合しています。伝統や古典的な価値観が、革新や刺激的な未来の分野と出会い、新たな創造が生まれているのです。グラーツは芸術の世界も実に多彩です。豪華な美術館やユネスコ世界文化遺産に登録された旧市街、世界唯一の歴史的兵器庫に加え、「フレンドリー・エイリアン」の愛称で知られるグラーツ・クンストハウスなど、現代建築やアート空間も街の魅力となっています。過去と未来が自然に交差する街並みは、歩くだけでも刺激に満ちています。
さらにグラーツは、ユネスコの「City of Design」の称号を持つ創造都市としても知られています。デザインショップやコンセプトストア、ファッション、ジュエリー、インテリアなど、洗練されたデザイン文化が街の日常に溶け込んでいます。
2003年には欧州文化首都にも選ばれ、現在も「ディアゴナーレ」（オーストリア映画祭）や「スプリング・フェスティバル」、「シュティリアルテ」（クラシック音楽祭）、ラ・ストラーダ（ストリートアートと人形劇）などの定期的なフェスティバルが一年を通して開催されています。
グラーツの文化体験
この街には「退屈」という言葉はありません
シュティリアルテ styriarte： シュタイヤマルク州のクラシック音楽祭/2026年6月26日～7月26日
グラーツ・リバー週間 Graz Riverdays ：ムーア川で行われるファミリー向け夏祭り/ 2026年6月27日～7月3日
ラ・ストラーダ La Strada ：国際ストリートパフォーマンス＆人形劇祭り/ 2026年7月31日～8月8日
シュタイヤマルクのメルヘンの夏 Märchensommer Steiermark：2026年7月22日～8月23日
アウフシュタイラーン・フェスティバル Aufsteirern-Festival：シュタイヤマルク州の民族祭り/2026年9月19日～20日
シュタイヤマルクの秋 Steirischer Herbst：芸術祭/2026年9月24日～10月18日
グラーツ国際トリュフ・フェスティバル Trüffelfestival：2026年10月21日～31日
クラングリヒト Klanglicht：オーストリア最大の光と音のフェスティバル/2026年10月23日～26日
「BLOOM」展
花は、人々に愛され、求められ、交易の対象ともなってきました。また、平和や生命のはかなさ、啓蒙の象徴としても知られています。2026年、グラーツのユニバーサルミュージアム・ヨアネウムとクンストハウス・グラーツでは、「BLOOM」をテーマに、花が持つ文化的・科学的・社会的な意味を紹介します。
10の展覧会では、花が文化をつなぎ、人々の暮らしや科学、神話に影響を与えてきた歴史を多角的に紹介。春から秋にかけてさまざまなイベントが開催され、2026年6月のフェスティバル月間には、ヨアネウム・ミュージアムの8つの会場で多彩なプログラムが展開されます。
グラーツカードで街を散策
グラーツ カードで快適に街を散策し、あらゆる特典をお楽しみください。 24 時間、48 時間、または 72 時間のチケットがあります。
新登場：グラーツカード・ライトGraz Card Light。このバージョンには公共交通機関は含まれていません。
2泊料金で3泊する
アットホームなゲストハウスからトレンディなライフスタイルホテルまで。周辺地域を探索するためにもう 1 泊するのはいかがでしょうか?
オファーの内容:
3 泊予約すると、2 泊分の料金のみで利用できます。3 泊分の朝食、旧市街のガイド付きウォーキングツアー、グラーツ市観光案内所でのショッピング10% 割引、ヨアネウム ユニバーサル・ミュージアムグループの 1 つに入場無料。毎日到着可能（空室状況によります）。
期間：2026年1月1日 から2026年11月22日まで
グラーツで自然を楽しむ
グラーツは、そのイメージを覆してくれる街です。市内には多くの緑地や公園、自然豊かな散策エリア、さらには山までもが広がっています。公共交通機関でアクセスしやすい散策コースやハイキングコースも充実しており、リーシュヴァルトやローゼンベルク、プラッテなど人気スポットへは市中心部から歩いて訪れることもできます。
文化と美食の魅力あふれる“美食の都”グラーツを、自然の中を歩きながらぜひ発見してみてください。
緑の街グラーツには、ピクニックにぴったりのスポットがたくさんあります。街のあちこちにあるピクニックエリアでは、ファーマーズマーケットで手に入れた美味しいものを広げて、ゆったりとした時間を過ごすのがおすすめ。
ファーマーズマーケットで地元の新鮮な美味しいものを買って、街の緑地でピクニックをしよう！
市内のお楽しみ
日帰りエクスカーション
ピーバー・リピッツァーナー牧場
スペイン式宮廷馬術学校のスター、リピッツァナー馬たちが育てられている牧場。毎年春になると、最初の子馬の誕生が待ち遠しくなります。4月中旬～11月初の営業期間は、厩舎と牧場が見学可（昼食時の厩舎は静かにお願いします）。
アーノルド・シュワルツェネッガー博物館
"I'll be back. (私は戻って来る)" この有名な言葉がアーノルド・シュワルツェネッガーの言葉だということを知らない人はほとんどいないでしょう。故郷タール・バイ・グラーツにある博物館と生家で、世界的スターの子供時代とキャリアについて詳しく知ることができます。
オーストリア野外博物館シュトゥービング
100点の建物や展示を通じて、この地域の昔の建築様式や生活様式の概要を紹介しています。野外農家博物館では、ヨーロッパで10指の上る最大の野外農家博物館の1つです。
グラーツ郊外のワイン街道
グラーツから南へ車でわずか 30 分の南シュタイヤマルクのワイン産地は 、なだらかな丘陵地帯が魅力です。トップクラスのワインがここで生産されています。ワイン農家が経営する数多くのブッシェンシャンク（ワイン居酒屋）で、ボリュームたっぷりの「ブレットルヤウゼ」（板に乗った生ハムやベーコンなどの軽食）や地域特産の花豆のサラダと共に、地元のワインをお楽しみください。もちろん、有名なパンプキンシードオイルも欠かせません。
西シュタイヤマルクを訪れるなら 、淡いオレンジがかったピンク色の「シルヒャー」をぜひ試してみてください。このワインは愛好家に大変人気があり、この地域でしか手に入らない品種です。シル ヒャーワイン街道 は、青ブドウ「ヴィルトバッハー」種の主な栽培地域です。
持続可能な方法でグラーツを発見
オーストリアのグルメの首都グラーツは、平和、リラクゼーション、そして意識的な旅行体験を組み合わせた持続可能な都市旅行に最適な環境を提供します。家族経営のホテルやレストランでは、長い移動ルートを必要とせず、ゆっくりと地元の旬の料理を味わうことができます。地中海の雰囲気がグラーツでのリラックスした体験に貢献しています。
環境に優しい移動手段として注目すべきは、旧市街を走るトラムが無料という点です。これを利用すれば、歴史的中心部を快適に、排出ガスを出さずに探索できます。絵のように美しい路地を散策し、ユネスコ世界遺産の旧市街を眺め、 ブルク庭園からシュタットパークまで、街の緑のオアシスである数多くの緑地や公園をゆっくりとお楽しみください。
グラーツのファーマーズマーケットは、地元の産物を愛する人々にとって楽園です。地元の農家による新鮮な果物、シャキシャキした野菜、手作りの特産品など、ぜひお試しください。ここでは、市場の独特の雰囲気を味わいながら、持続可能性を直接体験することができます。
グラーツは、ゆっくりとした時間を過ごしたり、インスピレーションを得たり、注意深く探索するよう誘う街で、持続可能な休暇がいかに住みやすく楽しいものになり得るかを示しています。
オーストリアのグルメの首都グラーツは、平和、リラクゼーション、そして意識的な旅行体験を組み合わせた持続可能な都市旅行に最適な環境を提供します。家族経営のホテルやレストランでは、長い移動ルートを必要とせず、ゆっくりと地元の旬の料理を味わうことができます。地中海の雰囲気がグラーツでのリラックスした体験に貢献しています。
環境に優しい移動手段として注目すべきは、旧市街を走るトラムが無料という点です。これを利用すれば、歴史的中心部を快適に、排出ガスを出さずに探索できます。絵のように美しい路地を散策し、ユネスコ世界遺産の旧市街を眺め、 ブルク庭園からシュタットパークまで、街の緑のオアシスである数多くの緑地や公園をゆっくりとお楽しみください。
グラーツのファーマーズマーケットは、地元の産物を愛する人々にとって楽園です。地元の農家による新鮮な果物、シャキシャキした野菜、手作りの特産品など、ぜひお試しください。ここでは、市場の独特の雰囲気を味わいながら、持続可能性を直接体験することができます。
グラーツは、ゆっくりとした時間を過ごしたり、インスピレーションを得たり、注意深く探索するよう誘う街で、持続可能な休暇がいかに住みやすく楽しいものになり得るかを示しています。
Introduction
グラーツは長年オーストリアで最も自転車に優しい都市として知られています。グラーツの人々は、街を「体験」する最も速く、最も環境に優しい方法は自転車に乗ることだということを早くから気づいていました。市民の憩いの場である中心部の市立公園 やアウガルテン公園（ムーア川沿いの新しいレジャーエリア）、ロマンチックな ヒルムタイヒ池など、市内の多くの緑の「島」にも自転車で簡単にアクセスできます。シュタイヤマルク州の主要なサイクリングルートは、有名なムーア・サイクリング・ロードです。このルートは北はグラーツ高地から南はグラーツ盆地の平野まで地域を横断し、グラーツの中心部まで続いています。ムーア川の両側には、ムーア川サイクリングロードやグラーツ市街地へ簡単にアクセスでき、価値のあるサイクリングルートが数多くあります。スポーツ好きのサイクリストも、もっと気楽にサイクリングや電動バイクを楽しむ人も、グラーツのアドベンチャー地域をきっと楽しめるでしょう。
グラーツ市観光局 Tourismusinformation Region Graz
Herrengasse 16
8010 Graz
電話: +43 316 8075-0