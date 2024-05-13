2026年、ウィーンは「美食」を観光テーマに掲げ、この街が誇る唯一無二の環境と歴史が生み出した美食体験と食文化を紹介します。今年はウィーンを「一口かじって」、その魅力を存分に味わってみてはいかがでしょうか？

ウィーン料理は、多様な国の食文化が融合しているのが特徴です。ハプスブルク帝国時代の領土であったボヘミア、ハンガリー、バルカン、イタリアなどの影響を受けており、特にボヘミア料理が大きな役割を果たしました。18～19世紀には、ボヘミア出身の女性たちがウィーンの上流階級の家庭で料理人として働き、故郷のレシピを持ち込んだことが、今日のウィーン料理の基盤となりました。

19世紀には、もともとハプスブルク帝国に属していた各地域のレシピが首都ウィーンでさらに洗練され、今日私たちが知る「典型的なウィーン料理」が形成されました。それ以降も、ウィーン料理は伝統を受け継ぎつつ、現代の嗜好やトレンドを反映しながら着実に発展を続けています。