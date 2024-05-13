美食の街、ウィーンへ
Vienna Bites 2026
Introduction
ウィーン料理は、多様な国の食文化が融合しているのが特徴です。ハプスブルク帝国時代の領土であったボヘミア、ハンガリー、バルカン、イタリアなどの影響を受けており、特にボヘミア料理が大きな役割を果たしました。18～19世紀には、ボヘミア出身の女性たちがウィーンの上流階級の家庭で料理人として働き、故郷のレシピを持ち込んだことが、今日のウィーン料理の基盤となりました。
19世紀には、もともとハプスブルク帝国に属していた各地域のレシピが首都ウィーンでさらに洗練され、今日私たちが知る「典型的なウィーン料理」が形成されました。それ以降も、ウィーン料理は伝統を受け継ぎつつ、現代の嗜好やトレンドを反映しながら着実に発展を続けています。
好みに合わせて楽しむウィーンのグルメ旅行
ウィーン料理のジャンルは、高度な調理技術を要する内臓料理から、古典的なレシピを大胆に再解釈したオートキュイジーヌ、ハプスブルク家の皇后たちも愛したデザート、メールシュパイゼ（Mehlspeise）まで、非常に多岐にわたります。ほとんどのレストランでは、ベジタリアンやヴィーガン向けのメニューを提供しています。
また、手頃な価格で昔ながらの伝統的な家庭料理を楽しめるバイスルから、ミシュラン3つ星レストランまで、好みに合わせて選ぶことができます。
ウィーン料理は主に次のような場所で楽しむことができます：
素朴な大衆食堂、 バイスル（Beisl）
伝統料理を提供するレストラン、 ガストハウス（Gasthaus）
美しい内装とケーキが自慢のカフェ、 カフェ（Kaffeehaus）
ワイナリーに併設されたワインバー、 ホイリゲ（Heuriger）
気軽に立ち寄れるソーセージの屋台、 ヴュルステルシュタント（Würstelstand）
世界的に認められた ミシュランの星 レストラン
特に、ウィーンのカフェ文化、ホイリゲ文化、ソーセージ屋台文化はすべて ユネスコ無形文化遺産に登録されており、料理の味だけでなく、文化や歴史まで体験できる最適な場所です。
美術史博物館の「食をテーマにしたアートのひと口」ガイドツアー
食は喜びであり、芸術の世界においても特に美しく表現されています。味覚を通じて愛を感じることができるように、食を題材にした芸術作品を通じて、芸術への愛を体験することができます。このコースでは、ブリューゲルの『農民の婚礼』、ヨルダンスの『豆の王の祭り』などの名作を通じて、芸術における食や飲み物の表現の長い伝統を探求することができます。
都市農業と持続可能性
ウィーンは大都市でありながら、農業が非常に活発に行われています。市全体の面積の約15％が農地であり、そのうち約3分の1は有機栽培が行われています。特にキュウリは国内生産量の約3分の2を占めるほど重要で、「キュウリの首都」とも呼ばれています。
その他にも、ワイン、カタツムリ、蜂蜜、さらにはカフェから出るコーヒーかすを利用して栽培したキノコなど、様々な食材が生産されています。
多くのレストランでは「ファーム・トゥ・テーブル（Farm-to-Table）」を実践しています。生産地から消費地までの輸送距離が短く、旬の食材を使用し、有機栽培を行い、地域住民が参加しているという点、これらすべてが持続可能性に貢献しています。ウィーンにおいて「ファーム・トゥ・テーブル」は単なるトレンドではなく、日常なのです。
ウィーン産のワイン
ウィーンは、世界で唯一、商業的なワイン生産が可能な規模のブドウ畑を持つ首都です。ブドウ畑の総面積は約600ヘクタールで、166のワイナリーが運営されており、そのうち約半数は有機栽培を実践しています。また、約100軒のホイリゲ（Heuriger、ワイナリーに併設された居酒屋）では、自家醸造のワインと伝統料理を楽しむことができます。
ウィーン産ワインの約85％は白ワインであり、そのうち約40％は複数の品種をブレンドして造られる 「ウィーナー・ゲミシュター・ザッツ（Wiener Gemischter Satz）」です。複数の品種のブドウをブレンドして栽培・醸造したこのワインは、酸味と香りのバランスが優れているのが特徴です。「ウィーナー・ゲミシュター・ザッツ」は、スローフード認証とオーストリアのDAC認証を取得しています。
ウィーン産のワインを存分に楽しみたいなら、 ヌスベルク（Nussberg）、 カーレンベルク（Kahlenberg）、 ハイリゲンシュタット（Heiligenstadt） などの地域へ足を運んでみてください。ホイリゲや、もう少し気取らないブッシェンシャンク（Buschenschank）で、ブドウ畑を眺めながらワインを楽しむことができます。特に9月から10月にかけては、発酵中のモスト（Most）やシュトゥルム（Sturm）を味わおうとする人々で賑わい、11月には新酒を楽しむ人々で活気に満ち溢れます。
食卓を美しく彩る工芸品
ウィーン料理の魅力は、料理そのものだけでなく、食卓を彩る方法にもあります。1718年に創業した磁器ブランド アウガルテン、1823年に創業したクリスタルブランド ロブマイヤー、1847年に創業した銀製品工房 ヤロシンスキー＆ヴォーゴアン（Jarosinski & Vaugoin）、1882年に創業した銀製品工房 ウィーナー・シルバー・マヌファクトゥア など、伝統ある名門ブランドが洗練されたテーブルセッティングを披露します。また、現代のデザイナー オンカ・アルマイヤー＝ベック（Onka Allmayer-Beck）によるオブジェのような陶芸作品なども加わり、伝統と現代が共存するウィーンのテーブル文化を体験できます。
また、博物館や美術館でも、ウィーンの食卓に込められた芸術に出会うことができます。
ホーフブルク王宮の宮廷銀器コレクション：2026年に再開予定
オーストリア応用美術博物館（MAK）：テーブルウェアのコレクションが豊富で、2026年5月9日から11月1日まで、食、テーブルウェア、ファッションをテーマにした特別展を開催 『THE WELL-DRESSED TABLE」の開催を予定
美術史博物館（KHM）: 2026年には「A Bite of Art」をテーマに、絵画と食を融合させた体験プログラムやパッケージを提供
数字で見るウィーンの美食の実力
飲食店（レストラン、ホイリゲ、ソーセージスタンド、カフェハウスなど）：約8,000軒（出典：2025年ウィーン商工会議所年次統計）
カフェ：約2,000軒（出典：2025年ウィーン商工会議所年次統計）
シャニガルテン（テラス席・ガーデンカフェ）：約4,000軒（出典：ウィーン商工会議所、2026年3月24日プレスリリース）
ユネスコ無形文化遺産：3件／伝統的なカフェ文化（2011年）、ホイリゲ文化（2019年）、ソーセージ屋台文化（2024年）
ワイン生産：ブドウ畑面積約600ヘクタール、166カ所のワイナリー、約100カ所のホイリゲおよびブッシェンシャンク
（出典：オーストリア統計局 2020年農業調査・2022年公表、ウィーン農業会議所）
農業経営体：455件
国際的な評価
ミシュランガイド選出の星付きレストラン： 18カ所（2026年）
3つ星：2軒（レストラン・アマドールAmador、シュタイラーエックSteirereck）
2つ星：4軒（Silvio Nickol Gourmet Restaurant、Konstantin Filippou、Mraz & Sohn、Doubek）
1スター：12か所
『ゴ・エ・ミヨ（Gault & Millau）』が選出した高評価レストラン：168軒(2026年)
また、シュタイラーエックは2025年の世界50選レストラン(World’s 50 Best Restaurants) で 33位に ランクインしました。
数字で見るウィーンの美食の実力
飲食店（レストラン、ホイリゲ、ソーセージスタンド、カフェハウスなど）：約8,000軒（出典：2025年ウィーン商工会議所年次統計）
カフェ：約2,000軒（出典：2025年ウィーン商工会議所年次統計）
シャニガルテン（テラス席・ガーデンカフェ）：約4,000軒（出典：ウィーン商工会議所、2026年3月24日プレスリリース）
ユネスコ無形文化遺産：3件／伝統的なカフェ文化（2011年）、ホイリゲ文化（2019年）、ソーセージ屋台文化（2024年）
ワイン生産：ブドウ畑面積約600ヘクタール、166カ所のワイナリー、約100カ所のホイリゲおよびブッシェンシャンク
（出典：オーストリア統計局 2020年農業調査・2022年公表、ウィーン農業会議所）
農業経営体：455件
国際的な評価
ミシュランガイド選出の星付きレストラン： 18カ所（2026年）
3つ星：2軒（レストラン・アマドールAmador、シュタイラーエックSteirereck）
2つ星：4軒（Silvio Nickol Gourmet Restaurant、Konstantin Filippou、Mraz & Sohn、Doubek）
1スター：12か所
『ゴ・エ・ミヨ（Gault & Millau）』が選出した高評価レストラン：168軒(2026年)
また、シュタイラーエックは2025年の世界50選レストラン(World’s 50 Best Restaurants) で 33位に ランクインしました。