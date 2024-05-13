モーツァルトハウス・ヴィエナと音楽の家

音楽の天才モーツァルトの生涯と作品を紹介する「モーツァルトハウス・ウィーン」と、音を体験できる「音楽の家」（ハウス・デア・ムジーク）で音楽の世界を探求してみてください。

モーツァルトが愛した街、ウィーンでモーツァルトの世界に触れる旅へ

ザルツブルクに生まれたヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、25歳のときにウィーンへ移り住み、人生最後の10年間をこの地で過ごしました。その間、ウィーンは彼の創作活動の中心となり、数々の名作がここで生まれました。

今日のウィーンには、モーツァルトの生涯と遺産をたどる数多くの方法があります。創作の黄金期を過ごした「モーツァルトハウス・ヴィエナ(Mozarthaus Vienna)」では、彼の音楽、人生、そして今なお続く影響を、臨場感あふれる展示で体感することができます。

「モーツァルトハウス・ヴィエナ」は、モーツァルトが28歳だった1784年9月29日から1787年4月23日まで2年半の間、一家で暮らしていた唯一現存するアパートです。引っ越しの多かったモーツァルトがウィーンで9番目に住んだ家とされ、傑作『フィガロの結婚』を作曲した場所としても知られています。

この場所に住んでいた2年半の間には、シュテファン大聖堂の副楽長を務め、ハイドン・セットの献呈で高評価を受け、オペラ『フィガロの結婚』を成功させるなど、モーツァルトのキャリアの絶頂期であり、もっとも羽振りのよい時期でもありました。ウィーンの要であるシュテファン大聖堂から徒歩数分という立地は、昔も今もウィーンの超一等地。成功者が住むにふさわしい場所だったといえます。

音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）：力を解き放つ音の博物館

「音楽の家」は、開館25周年を迎えた2025年には当初の2倍以上の来館者を迎え、今日、音楽を単に聴くだけでなく、体験できる場所としてその姿を見せています。4フロアにわたって、魅惑的な音楽と音の世界を紹介。「音の階段」を探索したり、モーツァルトの音楽体験ゲーム「ナマデウス」をプレイしてみたり、ウィーン古典派の巨匠たちの足跡をたどり、音を可視化し、バーチャルでウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮したりと、遊び心も満載です。音楽の家は、単に音楽を探究するだけではなく、 モーツァルトのような伝説的な作曲家の人生を含む、ウィーンの豊かなクラシック音楽の遺産を称える場所です。また、コンサートやイベント会場でもあるこの博物館は、文化的な壁を取り払い、人々に音楽への感性を育むという明確な使命を掲げています。館長のサイモン・ポッシュ氏は次のように要約しています。「私たちは、音楽への新たな入り口を開く、活気あふれる対話の場を提供しています。人々が好奇心を持って訪れ、口ずさむメロディーを携えて日常に戻り、人生に何かを持ち帰ってもらいたいのです。文化と音楽は、人々をつなぎ、インスピレーションを与える強力な力となり得ます。私たちは、幅広いプログラムを通じて、その力を解き放ちたいと考えています。」