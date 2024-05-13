モーツァルトハウス・ヴィエナと音楽の家
ウィーンの音楽の名所二選
Introduction
モーツァルトが愛した街、ウィーンでモーツァルトの世界に触れる旅へ
ザルツブルクに生まれたヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、25歳のときにウィーンへ移り住み、人生最後の10年間をこの地で過ごしました。その間、ウィーンは彼の創作活動の中心となり、数々の名作がここで生まれました。
今日のウィーンには、モーツァルトの生涯と遺産をたどる数多くの方法があります。創作の黄金期を過ごした「モーツァルトハウス・ヴィエナ(Mozarthaus Vienna)」では、彼の音楽、人生、そして今なお続く影響を、臨場感あふれる展示で体感することができます。
「モーツァルトハウス・ヴィエナ」は、モーツァルトが28歳だった1784年9月29日から1787年4月23日まで2年半の間、一家で暮らしていた唯一現存するアパートです。引っ越しの多かったモーツァルトがウィーンで9番目に住んだ家とされ、傑作『フィガロの結婚』を作曲した場所としても知られています。
この場所に住んでいた2年半の間には、シュテファン大聖堂の副楽長を務め、ハイドン・セットの献呈で高評価を受け、オペラ『フィガロの結婚』を成功させるなど、モーツァルトのキャリアの絶頂期であり、もっとも羽振りのよい時期でもありました。ウィーンの要であるシュテファン大聖堂から徒歩数分という立地は、昔も今もウィーンの超一等地。成功者が住むにふさわしい場所だったといえます。
音楽の家（ハウス・デア・ムジーク）：力を解き放つ音の博物館
「音楽の家」は、開館25周年を迎えた2025年には当初の2倍以上の来館者を迎え、今日、音楽を単に聴くだけでなく、体験できる場所としてその姿を見せています。4フロアにわたって、魅惑的な音楽と音の世界を紹介。「音の階段」を探索したり、モーツァルトの音楽体験ゲーム「ナマデウス」をプレイしてみたり、ウィーン古典派の巨匠たちの足跡をたどり、音を可視化し、バーチャルでウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮したりと、遊び心も満載です。音楽の家は、単に音楽を探究するだけではなく、 モーツァルトのような伝説的な作曲家の人生を含む、ウィーンの豊かなクラシック音楽の遺産を称える場所です。また、コンサートやイベント会場でもあるこの博物館は、文化的な壁を取り払い、人々に音楽への感性を育むという明確な使命を掲げています。館長のサイモン・ポッシュ氏は次のように要約しています。「私たちは、音楽への新たな入り口を開く、活気あふれる対話の場を提供しています。人々が好奇心を持って訪れ、口ずさむメロディーを携えて日常に戻り、人生に何かを持ち帰ってもらいたいのです。文化と音楽は、人々をつなぎ、インスピレーションを与える強力な力となり得ます。私たちは、幅広いプログラムを通じて、その力を解き放ちたいと考えています。」
モーツァルトの最も大きく、最もエレガントで、最も高価なアパート
旧市街のシュテファン大聖堂のすぐ近く、石畳の裏道に、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの人生において最も重要な場所のひとつとなった歴史的なアパートが建っています。1784年から1787年まで、モーツァルトとその家族はこのアパートで暮らし、その間に最高傑作の数々を生み出しました。モーツァルトはウィーンでの10年間に13回引っ越しをしており、ドームガッセ5番地の建物は、ウィーンの13の住居の中で唯一残っているものです。
177㎡のアパートは、4つの大きな部屋と2つの小さな部屋、そしてキッチンで構成されており、モーツァルトが住んだアパートの中で最も大きく、最も優雅で、最も高価なものでした。一部の部屋には、オリジナルのスタッコ天井や壁画があり、モーツァルトの時代にこのアパートがどのように装飾されていたかが描かれています。モーツァルトとその家族の足跡をたどり、作曲家の人生と時代を包括的に探索してみてください。
モーツァルトの生活と音楽的功績を知る
博物館の3つのフロアは、偉大な作曲家がウィーンで過ごした時代に焦点をあてています。18世紀のウィーン社会における彼の生活や、演奏を行った場所、その時代の文化的背景に迫ります。交友関係やライバルとの関係、さらには女性関係やギャンブル、浪費癖といった一面にも触れ、より人間らしいモーツァルト像を知ることができます。
彼はわずか35歳でこの世を去るまでに626の作品を残しました。その多くが、現在のモーツァルトハウス・ウィーンの部屋で作曲されたもので、世界的に有名なオペラ《フィガロの結婚》や6曲あるハイドン四重奏曲のうち3曲もここで生まれました。中でも見逃せないのが、1790年頃に作られたオルゴール時計。モーツァルトの《アンダンテ K.616》が奏でられます。
また館内では、ホログラムによる《魔笛》のパフォーマンスや、世界各国の演出を紹介する「フィガロ・パラレロ」のメディア展示、さらに《レクイエム》とウィーンでの生涯の終わりも、この博物館の充実した展示の中で扱われています。
モーツァルトハウスをもっと楽しむ
地下にはベーゼンドルファーのピアノが設置されたコンサートホールがあり、定期的にコンサートが開催されます。モーツァルトが住んでいた建物で聴く音楽は、まさに特別な体験です。スケジュールはウェブサイト、またはミュージアムのチケット売り場でご確認ください。
また、日本語のオーディオガイドもあり、入場料に含まれています。
グループ用には、博物館のガイドツアーと一緒に行われる特別な1時間30分のワークショップが予約でき、マジパンとヌガーを入れる「モーツァルトクーゲル」チョコレートを自分で作ることができます。
帰りにはミュージアムショップにも立ち寄ってみてください。モーツァルトハウス・ヴィエナのオリジナル商品やモーツァルトに関する書籍・CD・DVD、お菓子、雑貨など、ウィーン土産にぴったりなアイテムが揃います。
次は音楽の家（Haus der Musik）を訪れましょう。モーツァルト時代の雰囲気をそのまま感じられる美しい石畳の道を歩いて10分の距離にあります。道中、ウィーンで最も古い地区の一つであるブルートガッセ（Blutgasse）やフランツィスカナー広場（Franziskanerplatz）を通りながら、歴史あるウィーンの風情を存分に味わってみてください。音楽の家は、科学的なレベルで音楽について学ぶことができる、新しいアプローチを提案している音と音楽のミュージアムです。
4フロアにわたる展示
1階にあるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の展示（創設者のオットー・ニコラウはかつてここに住んでいました）に続き、2階では音の謎に焦点を当てています。来場者はそこで音響現象を探求し、魔法のような音の生き物を生み出します。
3階では、モーツァルトやベートーヴェンなど、ウィーン古典派の巨匠たちに出会えます。彼らは音楽を社会的な体験へと昇華させ、その遺産は今日まで受け継がれています。そして4階では、ついに自ら指揮棒を握る番です。「バーチャル指揮者」では、来館者がウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮し、自分の中にどれほどのリズム感があるかを証明することができます。
デジタルとアナログの体験、そして定期的に入れ替わる特別展の組み合わせにより、この博物館への訪問は、学びの場であるだけでなく、何よりも楽しい体験となるのは間違いありません。
モーツァルトの音楽ゲーム「Namadeus」を楽しむ
1787年、モーツァルトは「音楽ゲーム」（KV 516f.）を考案しました。彼はアルファベットの各文字ごとに2小節の音楽を作曲し、それぞれに2つの代替バージョンを追加しました。観客は特定のルールに従ってこれらを組み合わせ、自分の名前をメロディーに変換することができました。
「音楽の家」では、この音楽ゲームがインタラクティブプログラム「Namadeus」として再現されています。ここでは、自分の名前を特別なモーツァルトの楽曲に変換してモーツァルトの自筆風で楽譜を印刷し、記念品として持ち帰ることもできます。
連絡先
モーツァルトハウス・ヴィエナ (Mozarthaus Vienna)
Domgasse 5
1010 Vienna
Phone: +43 1 512 17 91
モーツァルトハウス・ヴィエナ (Mozarthaus Vienna)
Domgasse 5
1010 Vienna
Phone: +43 1 512 17 91