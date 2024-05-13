ユニークなロケーションで楽しむ料理
Introduction
オーストリアには、卓越した料理と上質な飲み物だけでなく、食事を特別な体験に変えるユニークなロケーションがいろいろあります。例えば、山頂のレストランで絶景の峰々を望みながら食事を楽しむ、イグルーバーでカクテルを嗜む、ウィーンの大観覧車のワゴン内で食事をする、または深い緑の湖上で伝統的な木造船に乗って新鮮な魚料理を堪能する——そんなシーンが挙げられます。また、ブドウ畑に囲まれたホイリゲで友達とワイングラスを傾けたり、バロック様式の宮殿の庭園でゆったりとピクニックを楽しむのもおすすめです。それぞれの場所が独自の魅力を持ち、食事を五感で楽しむ忘れられない体験に変えてくれます。
ロープウェーの中で
オーストリア全土の厳選されたスキーリゾートでは、ケーブルカーでの移動が高所での美食の旅になります。雪に覆われた峰々や緑豊かなアルプスの牧草地を眺めながら、日の出の朝食、のんびりとしたランチ、あるいは夜のスパークリングワインを自分たちだけの空間でお楽しみください。
山中で
ハイキングで山に登ったり、ケーブルカーで山に上ったら、山頂のレストランやバー、アルプスの山小屋、イグルー、パノラマのテラスなど、渓谷の上空でその地方の名物料理を味わうことができます。ボリューム満点の ブレットルヤウゼ（板に載ったハムやベーコン、チーズ、野菜などのセット）から、周囲の峰々を一望する高級レストランの料理まで、山の開放感と共に特別な食の楽しみを提供してくれます。
ミュージアムで
オーストリアは、芸術と食の喜びがどのように融合するかを示しています。現代的な創造性と上質な香りが出会う場所を訪れ、驚き、活気、多様性に富んだ、心ゆくまで楽しめるひとときをお楽しみください。
街で
隠れ家的な屋上テラス、美術館、椰子の木の家、ランドマーク内のカフェやレストランなど、オーストリアの都市での食事は一日中いつでも体験できます。ウィーンの大観覧車の中でディナーを楽しんだり、ザルツブルクのメンヒスベルク山頂で祝杯をあげたり、グラーツの歴史的な旧市街を一望しながら食事を楽しんだり、インスブルックで山々の360度のパノラマを眺めたり、どの都市でも選択肢はたくさんあります。
湖畔で
湖畔の席で、あるいは水上の木造船で、穏やかな波の音を聞きながら、ドリンクを片手に、獲れたての魚料理に舌鼓を打つ -- オーストリアの湖には、こうした本当に特別な場所があります。ノイジードラーゼー湖のロマンチックな桟橋から、ヴェルターゼーやボーデンゼーの湖畔まで、ここでは卓越した料理と息をのむような自然が出会います。
ワイン農家の居酒屋
ワインと料理は相性が最高。 特にホイリゲや素朴なブッシェンシャンク、あるいはブドウ畑の真ん中に置かれた長いテーブルでワインを楽しむには、地元の美味しい料理は欠かせません。南シュタイヤマルク州、ブルゲンランド州、ウィーン、ヴァッハウでは、ワイン生産者はブドウ畑で食事を用意してくれます。完璧にペアリングされたワインと、なだらかな丘陵や段々畑の息を呑むような眺めが、この体験を完璧なものにしてくれます。
宮殿の庭園で
壮大な宮殿の庭園は、リラックスしたピクニックのためのユニークな舞台を提供します。バロック様式の公園、古い栗の木の下、ブドウ畑の中、宮殿の池のほとりなど、ここでは食の楽しみが歴史的な魅力と結びついています。