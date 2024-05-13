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ユニークなロケーションで楽しむ料理

ロープウェイに乗って、山のパノラマを眺めながら、街で、湖で、あるいはブドウ畑の中で・・・オーストリアで素敵な食の思い出を作ってください。

オーストリアには、卓越した料理と上質な飲み物だけでなく、食事を特別な体験に変えるユニークなロケーションがいろいろあります。例えば、山頂のレストランで絶景の峰々を望みながら食事を楽しむ、イグルーバーでカクテルを嗜む、ウィーンの大観覧車のワゴン内で食事をする、または深い緑の湖上で伝統的な木造船に乗って新鮮な魚料理を堪能する——そんなシーンが挙げられます。また、ブドウ畑に囲まれたホイリゲで友達とワイングラスを傾けたり、バロック様式の宮殿の庭園でゆったりとピクニックを楽しむのもおすすめです。それぞれの場所が独自の魅力を持ち、食事を五感で楽しむ忘れられない体験に変えてくれます。

空中で食を楽しむ

ロープウェーの中で

オーストリア全土の厳選されたスキーリゾートでは、ケーブルカーでの移動が高所での美食の旅になります。雪に覆われた峰々や緑豊かなアルプスの牧草地を眺めながら、日の出の朝食、のんびりとしたランチ、あるいは夜のスパークリングワインを自分たちだけの空間でお楽しみください。

ヘクセンヴァッサー・ロープウェイでの夕べ

ゼルのスパークリングワイン・ロープウェイ

シェーンヨッホ。ロープウェイの中で食事

フィスのグルメ・ロープウェイ

ヴィーダーベルガーホルンのキャビン

アルプバッハのグルメ・ロープウェイ

アルプスのゴンドラ

ホッホケーニッヒのロープウェイ・ディナー
視覚も味わう絶景ダイニング

山中で

ハイキングで山に登ったり、ケーブルカーで山に上ったら、山頂のレストランやバー、アルプスの山小屋、イグルー、パノラマのテラスなど、渓谷の上空でその地方の名物料理を味わうことができます。ボリューム満点の ブレットルヤウゼ（板に載ったハムやベーコン、チーズ、野菜などのセット）から、周囲の峰々を一望する高級レストランの料理まで、山の開放感と共に特別な食の楽しみを提供してくれます。

ピッツタール氷河の世界で

カフェ3440

インスブルック・キュータイ

イグルー・レストランとアイスバー

山岳駅ガイスラッハ・コーゲルバーン

ゼルデンのアイスQ

キッツシュタインホルン山頂

頂上レストラン

クライナールのシャトルベルク山で

フードホール・ランバージャック

シュポルトガスタイン

満月のディナー

ヴェルターゼー湖のクラーゲンフルト上空

ギプフェルハウス・マグダーレンスベルク

ザルツカンマーグートの山上へお出かけ

バート・イッシュルのシリウスコーグル

ボーデンゼー湖を望むローハウにて

フリッチュ・アム・ベルク

ミュージアムで

オーストリアは、芸術と食の喜びがどのように融合するかを示しています。現代的な創造性と上質な香りが出会う場所を訪れ、驚き、活気、多様性に富んだ、心ゆくまで楽しめるひとときをお楽しみください。

クンストマイレ・クレムスのポルディ・フィツカ

レントス美術館のレントス・レストラン

近代美術館のレストランM32

ハンガー7のメーデーバー

クンストハウス・グラーツのクンストハウス・カフェ

クンストハウス ブレゲンツのKUB カフェ バー

MQリベッレ（屋上バー）

アルベルティーナ近代美術館のハウス バー

ウィーン美術館のトゥルーデ&テヒター

レオポルド博物館のカフェ・レオポルド

ウィーン美術史博物館のミュージアムカフェ

都会的な楽しみ

街で

隠れ家的な屋上テラス、美術館、椰子の木の家、ランドマーク内のカフェやレストランなど、オーストリアの都市での食事は一日中いつでも体験できます。ウィーンの大観覧車の中でディナーを楽しんだり、ザルツブルクのメンヒスベルク山頂で祝杯をあげたり、グラーツの歴史的な旧市街を一望しながら食事を楽しんだり、インスブルックで山々の360度のパノラマを眺めたり、どの都市でも選択肢はたくさんあります。

ウィーンの大観覧車

グルメワゴン

ウィーンのドナウタワー

新しい高みでの食事

パルメンハウス

ブルクガルテンの楽園

ベルクイーゼルSKY

スキージャンプ台

リヒトブリック360

インスブルック中心部

カフェ・フライブリック

グラーツの屋根の上

シュタルケの家

グラーツのシュロスベルクにて
水辺を背景に料理を楽しむ

湖畔で

湖畔の席で、あるいは水上の木造船で、穏やかな波の音を聞きながら、ドリンクを片手に、獲れたての魚料理に舌鼓を打つ -- オーストリアの湖には、こうした本当に特別な場所があります。ノイジードラーゼー湖のロマンチックな桟橋から、ヴェルターゼーやボーデンゼーの湖畔まで、ここでは卓越した料理と息をのむような自然が出会います。

オルト・イン・グムンデンの湖上宮殿にて

トラウンゼー湖にて

ボートに乗って朝食

グルンデルゼー湖畔で

ペルチャッハのヴェルツァー・バーデハウス

ヴェルターゼー湖畔

ブレゲンツのフィッシャーズ桟橋のバー

ボーデンゼー湖畔

湖畔の町、ヴァイデンのダス・フリッツ

ノイジードラーゼー湖畔

ルストの湖上レストラン「カタマラン」

ノイジードラーゼー湖畔
ブドウ畑に囲まれて食べて飲む

ワイン農家の居酒屋

ワインと料理は相性が最高。 特にホイリゲや素朴なブッシェンシャンク、あるいはブドウ畑の真ん中に置かれた長いテーブルでワインを楽しむには、地元の美味しい料理は欠かせません。南シュタイヤマルク州、ブルゲンランド州、ウィーン、ヴァッハウでは、ワイン生産者はブドウ畑で食事を用意してくれます。完璧にペアリングされたワインと、なだらかな丘陵や段々畑の息を呑むような眺めが、この体験を完璧なものにしてくれます。

ヴァインフィアテル地方の食事

詳しくは

ブッシェンシャンク・ヴィーニンガー・アム・ヌスベルク

詳しくは

ホイリゲ・リスト・イン・ライタプロダードルフ

詳しくは

ブッシェンシャンク・ケーグル（南シュタイヤマルク州）

詳しくは
歴史とともに楽しむ

宮殿の庭園で

壮大な宮殿の庭園は、リラックスしたピクニックのためのユニークな舞台を提供します。バロック様式の公園、古い栗の木の下、ブドウ畑の中、宮殿の池のほとりなど、ここでは食の楽しみが歴史的な魅力と結びついています。

シュロスホーフ宮殿でピクニック

詳細はこちら

グラーフェネック宮殿でピクニック

詳細はこちら

エッゲンベルク宮殿でピクニック

詳細はこちら

ラッケンバッハ宮殿でピクニック

詳細はこちら

カプフェンシュタイン宮殿でピクニック

詳細はこちら

FAQ

オーストリアではすばらしい料理や飲み物が、優れた品質とともに食事そのものを特別な体験にしてくれる雰囲気の中で提供されます。

たとえば、

  • 壮大なアルプスを見渡す山頂のレストランで、

  • イグルー・バーで、

  • グルメゴンドラの中で、

  • 美術館で、

  • 深い緑の湖に浮かぶ木造船の上で、

  • 静かなブドウ畑に囲まれた居酒屋で、

  • あるいはバロック様式の宮殿の庭園でピクニックをしながら——。

ユニークな場所で楽しむ食事は五感を刺激し、心に残る特別なひとときとなるでしょう。

ウィーンには素晴らしいダイニングスポットが数多くあります。

  • 大観覧車のグルメ車両で、

  • ドナウタワーで、

  • 王宮庭園のパルメンハウスで、

  • レオポルド美術館の屋上カフェ「リベッレ」 で、

  • 美術史博物館の豪華なカフェレストランで、

  • またはウィーン博物館のレストランで、

オーストリアのワイン産地（ブルゲンランド州、ウィーン、ニーダーエステライヒ州、シュタイヤマルク州）では、地元のブドウ農家で醸造されたワインや地域の特産品が、ブドウ畑の真ん中で、素朴なワイン居酒屋（ ブッシェンシャンク ）や伝統的なホイリゲ で提供されています。上質なワインを、まさにその土地で楽しむことができます。美しい自然と美味しい料理は、唯一無二の繋がりです。

オーストリアは食べ物と水をユニークな方法で組み合わせています。

  • 奥ザルツカンマーグート地方のグルンドル湖では、伝統的なプレッテン（Plätten） 朝食（木造船で提供）が楽しめます。

  • トラウン湖のオルト城（Seeschloss Ort）では、湖の真ん中でおいしい料理が楽しめます。

  • ヴェルター湖畔にあるエレガントなレストラン「ヴェルツァース バーデハウスWerzers Badehaus」では、水辺で上質な食事が提供ています。

  • ノイジードラー湖では、 「ダス・フリッツDas Fritz」 が 湖畔料理を楽しめる人気の店です。

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