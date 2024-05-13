ユニークなロケーションで楽しむ料理

オーストリアではすばらしい料理や飲み物が、優れた品質とともに食事そのものを特別な体験にしてくれる雰囲気の中で提供されます。

たとえば、

壮大なアルプスを見渡す山頂のレストランで、

イグルー・バーで、

グルメゴンドラの中で、

美術館で、

深い緑の湖に浮かぶ木造船の上で、

静かなブドウ畑に囲まれた居酒屋で、

あるいはバロック様式の宮殿の庭園でピクニックをしながら——。

ユニークな場所で楽しむ食事は五感を刺激し、心に残る特別なひとときとなるでしょう。