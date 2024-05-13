Two women in traditional dress are waving from a wooden balcony in the Alpbachtal, surrounded by red geraniums, with a "Rooms Available" sign clearly visible.
  1. Homepage
  2. アルプバハタル

アルプバッハタール
アルプスの美しい村々、グラスアート、ファミリースキー場

アルプバッハタール渓谷の山村は、チロルの本当の姿を見せてくれます。ここでは、村の生活に生きた伝統を感じ、湖のユニークな景色を楽しむことができます。

険しいローファン山地と穏やかなキッツビュールアルプスの間に位置するアルプバッハタール渓谷は、オーストリアで最も美しい自然の目的地の一つです。木造の家々が並ぶアルプバッハは、国内で最も美しい村とされており、近くのラッテンベルクは狭い通りとガラス工芸で知られる見逃せないもう一つの宝石のような町です。

夏には、ハイキングコースや湖での水泳、マウンテンバイクのコースがこの地域で楽しめ、冬にはスキー・ユーヴェル・アルプバッハタール・ヴィルトシェーナウのスキーエリアで、完璧に整備されたゲレンデと上質なパウダースノーを満喫できます。

アルプバッハタールに関する基本情報
場所：ザルツブルクの西140km、インスブルックとクーフシュタインの間
ホリデーリゾート：10
スキー場：ゲレンデ113kmのスキー・ユーヴェル
リフト数：45
山小屋：25
冬のハイキングコース： 100km以上
最高峰：ヴィーダースベルガーホルン（標高2,025m）

アルプバッハタールカードは、年間を通して活躍する理想の旅のパートナーであり、さまざまな観光名所やアクティビティの割引に加え、公共交通機関が無料で利用できます。宿泊客は、ホテルやゲストハウス到着時に無料で受け取ることができます。

アルプバッハタールの全景

ハイライト

アルプバッハ村のハイキングツアー

ラインターラーゼ―湖でくつろぐ

アルプバッハタール・ヒュッテン・ヤウゼ：山小屋で伝統的な軽食を楽しみましょう。

ラウザーランド：アルペンコースターのある子どものための山の遊び場

ラッテンベルク：ガラスアートの故郷

アルプバッハタール山頂駅

チロル州の農家博物館で地元の美味しい料理をお試しください。

アルプバッハタールのアクティビティ

ユニークな宿泊施設

ザ・ベーグラーホーフ：山のスパリゾート

ザ・アルプバッハー：ブティックホテル

ザ・アルプバッハーホーフ・マウンテン＆スパリゾート

ペントハウス・シャレー：贅沢な滞在

よくある質問

アルプバッハタールはチロル州に位置し、 10の休暇村によってその名を知られています。

  • アルプバッハ (Alpbach)：渓谷の主要な村で、伝統的な木造建築で知られ、ヨーロピアン・フォーラム・アルプバッハの会場としても有名です。

  • ライタ・イム・アルプバッハタール (Reith im Alpbachtal)：特に家族連れに人気の休暇先です。

  • ブリックスレッグ (Brixlegg)：イン川とラッテンベルクに近い市場町です。

  • ミュンスター (Münster)：アルプバッハとイン渓谷の間にある村で、ハイキングの出発点として適しています。

  • ラッテンベルク (Rattenberg)：オーストリアで最も小さな市で、ガラス吹きや保存状態の良い中世の旧市街で有名です。

  • クラムザッハ (Kramsach)：湖（例：ラインタラーゼー湖）やチロル農家博物館で知られています。

  • ブランデンベルク (Brandenberg)：絵はがきのように美しい村で、ブランデンベルガー・アッヘ渓流と自然体験が特に人気です。

  • ラートフェルト (Radfeld)、ブライテンバッハ・アム・イン (Breitenbach am Inn)、クンドル (Kundl)
    これら3つの村は、サイクリングツアーやハイキングに適しています。

こちらがおすすめスポットです：

  • アルプバッハ村散策 (Village Walk Alpbach)：哲学者やアルプバッハの発展を支えた偉人たちの足跡をたどるツアーです。

  • ラインターラーゼ―湖 クラムザッハ (Reintalersee Kramsach)：チロル州で最も温かい水泳湖の一つで、自然愛好家の楽園です。

  • アルプバッハタールのヒュッテ・ヤウゼ (Alpbachtal Hüttenjause)：アルプバッハタールでの滞在中にぜひ試したい伝統的な軽食です。地元産の干し草ミルクチーズ、ベーコン、パン、スプレッド、そしてシュナップス（蒸留酒）が含まれるのが一般的です。地域内の山小屋やヒュッテで提供され、ハイキング中の完璧な休憩スポットとなります。

  • ラッテンベルク (Rattenberg)：長い歴史を持つガラス吹きの芸術で有名な魅力的な歴史的町です。

  • アルプバッハタール山頂駅 (Top of Alpbachtal mountain station)：標高2,000m近くから、キッツビュールアルプスとローファン山脈のパノラマビューを楽しめます。

  • チロル農家博物館で「プリューゲルトルテ」を焼く (Bake a "Prügeltorte" at the Tirol Farmstead Museum)：地元の名物である「プリューゲルトルテ」は、焚火の上で焼くタイロル風のバウムクーヘンです。

家族連れに特におすすめの夏と冬のアクティビティを7つご紹介します：

  • アルプバッハターラー・ラウザーザウザー (Alpbachtaler Lauser-Sauser)：1年を通して楽しめるレール式の迫力満点のそりコース。冬でも運行しています。

  • ヴィーダースベルガーホルンのラウザーランド (Lauserland on the Wiedersbergerhorn)：大型の冒険型遊び場です。

  • ライタ・イム・アルプバッハタールのユッピ魔法の森 (Juppi Zauberwald in Reith im Alpbachtal)：自然を遊びながら発見できるテーマ付きハイキングコース。

  • マウンテンバイクツアー (Mountain bike tours)：アルプバッハタールには家族向けのマウンテンバイクコースがたくさんあります。

  • スキー・ユーヴェル・アルプバッハタール・ヴィルトシェーナウ (Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau)
    ：初心者向けのスロープや子供専用エリアが充実したスキーリゾート。スキースクールでは子供向けの特別コースも提供しています。

  • インナーアルプバッハでのそり遊び (Tobogganing in Inneralpbach)：アルプバッハタールのそりコースは家族で楽しむのにぴったりです。

  • 家族向けスノーシュー・ハイキング (Snowshoe hikes for families)：アルプバッハタールでは、あらゆるレベルや年齢層に適したガイド付きのスノーシュー・ハイキングが楽しめます。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報