アルプバッハタール渓谷の山村は、チロルの本当の姿を見せてくれます。ここでは、村の生活に生きた伝統を感じ、湖のユニークな景色を楽しむことができます。

険しいローファン山地と穏やかなキッツビュールアルプスの間に位置するアルプバッハタール渓谷は、オーストリアで最も美しい自然の目的地の一つです。木造の家々が並ぶアルプバッハは、国内で最も美しい村とされており、近くのラッテンベルクは狭い通りとガラス工芸で知られる見逃せないもう一つの宝石のような町です。

夏には、ハイキングコースや湖での水泳、マウンテンバイクのコースがこの地域で楽しめ、冬にはスキー・ユーヴェル・アルプバッハタール・ヴィルトシェーナウのスキーエリアで、完璧に整備されたゲレンデと上質なパウダースノーを満喫できます。