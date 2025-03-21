歴史ある旧市街とアルプスのライフスタイルが夏も冬もよくマッチしています。伝説的なチロルの町、キッツビュールをぜひご自身で体験してください。

本当に忘れられない場所とは何でしょう？それは、伝統と革新が出会ったときに起こる稀有な魔法です。キッツビュールでは、魅力的な山村と国際的なホットスポットという、2つの世界のベストを組み合わせることで、ユニークな方法でこれを実現しています。冬には、伝説のハーネンカムレースが世界最高峰のアスリートたちをも挑戦させ、233kmに及ぶ自然のままのゲレンデがあらゆるレベルのスキーヤーを待ち受けています。夏には、雄大な山々を背景に、ハイキングコースや4つのトップクラスのゴルフコースが広がります。

特徴的なカラフルなファサードを持つ中世の旧市街は、懐かしい時代を物語る一方、豪華なホテルや洗練されたブティックが現代的な快適さを提供しています。アルプスの「モンテカルロ」というニックネームは、まさにふさわしいリゾートです。文化面ではコンサートから展覧会まで、グルメ面ではミシュランの星付きレストランから居心地の良い素朴な山小屋まで、誰もが楽しめるプログラムが用意されています。

キッツビュールは単なる休暇地ではありません。対照的なものがいかにシームレスに共存し、真に特別なものを生み出すことができるかを体験することができます。