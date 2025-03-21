View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
  1. Homepage
  2. Destinations in Austria
  3. Regions
  4. キッツビュール

キッツビュール
アルプスの "モンテカルロ"

歴史ある旧市街とアルプスのライフスタイルが夏も冬もよくマッチしています。伝説的なチロルの町、キッツビュールをぜひご自身で体験してください。

本当に忘れられない場所とは何でしょう？それは、伝統と革新が出会ったときに起こる稀有な魔法です。キッツビュールでは、魅力的な山村と国際的なホットスポットという、2つの世界のベストを組み合わせることで、ユニークな方法でこれを実現しています。冬には、伝説のハーネンカムレースが世界最高峰のアスリートたちをも挑戦させ、233kmに及ぶ自然のままのゲレンデがあらゆるレベルのスキーヤーを待ち受けています。夏には、雄大な山々を背景に、ハイキングコースや4つのトップクラスのゴルフコースが広がります。

特徴的なカラフルなファサードを持つ中世の旧市街は、懐かしい時代を物語る一方、豪華なホテルや洗練されたブティックが現代的な快適さを提供しています。アルプスの「モンテカルロ」というニックネームは、まさにふさわしいリゾートです。文化面ではコンサートから展覧会まで、グルメ面ではミシュランの星付きレストランから居心地の良い素朴な山小屋まで、誰もが楽しめるプログラムが用意されています。

キッツビュールは単なる休暇地ではありません。対照的なものがいかにシームレスに共存し、真に特別なものを生み出すことができるかを体験することができます。

キッツビュールについて
ロケーション：キッツビュール・アルプス
人口：8.439人（2024年現在）
標高 ：800～2,000m
ゲレンデ総距離：233
市制設立： 1271年

キッツビュールは、夏も冬も、アルプスの伝統と洗練されたセンスが絶妙にミックスされた魅力的な街です。

レッドカード：キッツビュールのゲストカード、レッドカードをお持ちの方は、限定割引でお得にご宿泊いただけます。宿泊先でお渡しします。

キッツビュールの紹介

ハイライト

シュヴァルツゼー湖：アルプス屈指の温水湖

ハーネンカム・レース：「シュトライフ」コースの伝説的スキーレース

オーラッハ野生動物公園：自然を間近に見る

旧市街：中世の町並みが残る魅力的な町

キッツビュール博物館：アルフォンス・ヴァルデのコレクション

シンタースバッハの滝ヨッホベルクでのエクスカーション

キッツビュールでのアクティビティ

レシピ

チロルの団子料理

チロルの団子料理は「シュペック・クネーデル」とか、単に「クネーデル」と呼ばれ、サイズも大小あり、チロル地方で親しまれています。このレシピを使えば、本場のものそっくりに仕上がります。小さな形のものはビーフスープに入れて、大きなものは温かいザワークラウトやサラダと一緒にいただきます。

レシピを見る

ユニークな宿泊施設

シュヴァルツ湖畔のアルペンホテル・キッツビュール

ルレ・エ・シャトー・ホテル・テナーホフ（Relais & Chateau Hotel Tennerhof

グラン・ティロリア・キッツビュール

HENRI ホテル キッツビュール

A-ROSA キッツビュール

シュロスホテル レーベンベルク

気候保護情報

公共交通機関での到着とキッツビュールでの移動

キッツビュールへのアクセスは、公共交通機関が発達しています。南のオーラッハとヨッホベルク、中央のキッツビュール、そして西のライツをT字型のネットワークで結んでいます。3つの鉄道駅とバスがすべての村に乗り入れているため、村と村の間や地域内の移動はとても簡単で快適です。

公共交通機関での到着バイクパッキング

よくある質問

  • 伝説的なシュトライフのダウンヒルコースで行われるハーネンカムレースは、世界で最も危険で権威あるスキーレースのひとつ。

  • 冬季限定観光と、素晴らしいゲレンデと近代的なインフラを備えた一流のスキー場。

  • 国際的なセレブリティや上流社会の洗練されたホットスポットとしての地位。

  • 色鮮やかなファサードと歴史的建造物が並ぶ、絵のように美しい中世の旧市街。

  • 豪華なホテル、ブティック、上流階級の料理が、この町に「アルプスのモンテカルロ」という名声を与えている。

  • 一流のゴルフコースや、ハイキング、マウンテンバイク、テニスなどのサマースポーツも充実している。

  • 伝統的なチロル文化と国際的な豪華さとライフスタイルが見事に融合している。

  • ポロやテニスのトーナメント、文化的なイベントなど、豊富なイベントカレンダーがあり、一年中楽しめる保養地です。

キッツビューエルは、アルプスの伝統と洗練されたセンスが見事に融合した魅力的な街です。冬には、伝説的なシュトライフのダウンヒルコースと170kmに及ぶスキーゲレンデがウィンタースポーツファンを魅了し、食通にはトップクラスのレストランで受賞歴のある料理がふるまわれます。夏には、4つの高級ゴルフコースがあり、ハイカーやゴルファーのパラダイスに変身する。色とりどりのファサードが並ぶ中世の町の中心部は、散策やショッピングに訪れる人を誘います。素朴な山小屋で本物のチロルのもてなしを体験し、手作りの地元料理を味わってください。キッツビュールでは、アクション満載のスポーツ・アドベンチャーを楽しみたい方にも、ウェルネスでリラクゼーションを満喫したい方にも、アルプスの息を呑むような環境の中で忘れられない体験をしていただけることでしょう。

キッツビュール:伝説的なハーネンカム・レースのシュトライフ・ダウンヒルがある世界的に有名なウィンタースポーツ・ホットスポットは、エレガントなアルプスの雰囲気が印象的です。絵のように美しい中世の町の中心部には、高級ブティックや一流レストランがあり、訪れる人を魅了します。

オーラッハ:オーラッハの村は、本物のチロルの魅力を持つ牧歌的な場所です。特に、在来種の動物が生息する野生動物公園が有名です。美しいハイキングコースは、手付かずの山々を通り抜け、忘れられない自然との出会いを提供してくれます。

ヨッホベルク:キッツビューラーホルンの麓にある伝統的な山村で、喧騒から離れた素晴らしいスキー場が目を引きます。銅と銀の採掘時代からの歴史的な鉱山の遺産は、この村に独特の文化的意義を与えています。

リース:キッツビュールの穏やかな隣村には、水質の良い天然の湿原湖として知られるシュヴァルツ湖がある。夏には湖水浴、冬にはアイススケートが楽しめるロマンチックなスポットとなる。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報