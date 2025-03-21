キッツビュール
アルプスの "モンテカルロ"
Introduction
本当に忘れられない場所とは何でしょう？それは、伝統と革新が出会ったときに起こる稀有な魔法です。キッツビュールでは、魅力的な山村と国際的なホットスポットという、2つの世界のベストを組み合わせることで、ユニークな方法でこれを実現しています。冬には、伝説のハーネンカムレースが世界最高峰のアスリートたちをも挑戦させ、233kmに及ぶ自然のままのゲレンデがあらゆるレベルのスキーヤーを待ち受けています。夏には、雄大な山々を背景に、ハイキングコースや4つのトップクラスのゴルフコースが広がります。
特徴的なカラフルなファサードを持つ中世の旧市街は、懐かしい時代を物語る一方、豪華なホテルや洗練されたブティックが現代的な快適さを提供しています。アルプスの「モンテカルロ」というニックネームは、まさにふさわしいリゾートです。文化面ではコンサートから展覧会まで、グルメ面ではミシュランの星付きレストランから居心地の良い素朴な山小屋まで、誰もが楽しめるプログラムが用意されています。
キッツビュールは単なる休暇地ではありません。対照的なものがいかにシームレスに共存し、真に特別なものを生み出すことができるかを体験することができます。
キッツビュールは、夏も冬も、アルプスの伝統と洗練されたセンスが絶妙にミックスされた魅力的な街です。
キッツビュールの紹介
ハイライト
レシピ
ユニークな宿泊施設
公共交通機関での到着とキッツビュールでの移動
キッツビュールへのアクセスは、公共交通機関が発達しています。南のオーラッハとヨッホベルク、中央のキッツビュール、そして西のライツをT字型のネットワークで結んでいます。3つの鉄道駅とバスがすべての村に乗り入れているため、村と村の間や地域内の移動はとても簡単で快適です。