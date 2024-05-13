ニーダーエステライヒ州のワイン居酒屋文化

ニーダーエステライヒ州は食の宝庫。何といっても最高級の食材が育つ土地柄です。ヴァルトフィアテル（Waldviertel）の名物料理は、キノコ、ハーブ、鹿肉など、当然ながら森から生まれます。そしてロートギプフラーやツィアファンドラーといった優れたワイン品種は、クロスターノイブルク周辺や温泉地域で盛んに生産されています。

ホイリゲ文化はニーダーエステライヒ州で特に重要です。町の宿であれ、村の宿であれ、受賞歴のあるレストランであれ、約200の会員企業が「宿文化のある宿」賞を獲得し、伝統的な料理を育て、新しい解釈を生み出し、地域の産物を使って料理しています。革新的なレシピや伝統的なパブ文化への新しいアプローチだけでなく、一風変わったアイディアも生み出しています。