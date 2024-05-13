Aerial view of Laxenburg Castle surrounded by park grounds with ponds and trees, town in the background.
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ウィーンの森
ハイキング、マウンテンバイク、ホイリゲ文化、温泉地域

生物圏保護区に指定されているウィーンの森は、自然と持続可能な利用が融合しています。ハイキングやマウンテンバイクは、ホイリゲ文化や文化遺産と同様に人気があります。

ヨーロッパ最大の落葉広葉樹林地帯、生物圏公園、温泉地域、居心地のよいホイリゲ（ワイン居酒屋）など、ウィーンの森はウィーンとニーダーエステライヒ州の田園地帯を結ぶ緑の境界線となっています。ウィーンの森はユネスコの生物圏保護区に指定され、自然保護と持続可能な利用、地域開発の調和を図っています。ウィーンの森はまた 生物圏保護区として、ヨーロッパで唯一、人口100万人以上の都市に隣接しています。ウィーンの人々はウィーンの森をこよなく愛し、憩いの場として利用しています。

自然を愛する人々には、変化に富んだ景観の中にハイキングコースが広がっています。この地域は、和気あいあいとしたワイン居酒屋文化で知られており、地域のワイン居酒屋のビュッフェとワイン生産者の熟練の技によって作られる極上のワインが人気です。また、クロスターノイブルク修道院のような文化遺産は、この地域の長い歴史を物語っています。

ウィーンの森の基本情報
所在地：ウィーン市西部からニーダーエステライヒ州南部
隠れた名所：メードリング遺跡
自然公園：4
最大の湖：ヴィーナーヴァルト湖
ワインの品種：ロートギプフラーとツィアファンドラー

ニーダーエステライヒ・カード

ニーダーエステライヒ州内の約350の観光スポットが無料で入場できます。

ウィーンの森

ハイライト

ラクセンブルク城：歴史と庭園芸術

クロスターノイブルク修道院：900年以上続く文化遺産

シュパールバッハ自然公園：オーストリア最古の自然公園

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン：ゆかりの場所と博物館

ローマテルメ・バーデン温泉、サウナ、フィットネスセンター

ヘレーネンタール渓谷： 生物圏保護区での野生のロマン

ハイリゲンクロイツ修道院：1133年以来の力強いオアシス

ウィーンの森のアクティビティ

洗練された料理と極上のワイン

ニーダーエステライヒ州のワイン居酒屋文化

ニーダーエステライヒ州は食の宝庫。何といっても最高級の食材が育つ土地柄です。ヴァルトフィアテル（Waldviertel）の名物料理は、キノコ、ハーブ、鹿肉など、当然ながら森から生まれます。そしてロートギプフラーやツィアファンドラーといった優れたワイン品種は、クロスターノイブルク周辺や温泉地域で盛んに生産されています。

ホイリゲ文化はニーダーエステライヒ州で特に重要です。町の宿であれ、村の宿であれ、受賞歴のあるレストランであれ、約200の会員企業が「宿文化のある宿」賞を獲得し、伝統的な料理を育て、新しい解釈を生み出し、地域の産物を使って料理しています。革新的なレシピや伝統的なパブ文化への新しいアプローチだけでなく、一風変わったアイディアも生み出しています。

ウィーンの森のホイリゲ（ワインパブ）文化
自然保護、多様性の保全

ウィーンの森　ユネスコ生物圏保護区

ウィーンの森は単なるレクリエーションエリアではありません。 ユネスコ生物圏保護区 では、ユニークな文化的景観の中で自然保護と持続可能な環境が両立しています。伝統的な農業と林業が注意深く継続される一方で、希少な動植物種が手つかずの隠れ家を見つけることができます。

古代のブナ林は二酸化炭素を蓄え、種の豊富な牧草地は昆虫の生息地となり、自然に近い水域は気候を調整しています。研究と環境教育は、この壊れやすいバランスを理解し、促進しています。ウィーンの森生物圏保護区は、自然保護と人間生活がいかに両立しうるかを示しています。

ウィーンの森　生物圏保護区

ウィーンの森の宿泊施設

パークホテル・バーデン

パークホテル・バーデン

バーデナー・ホーフ

バーデナー・ホーフ

ホテル・ザッハー・バーデン

ホテル・ザッハー・バーデン

マウンテン ホテル・トゥルビンゲルコーゲル

マウンテン ホテル・トゥルビンゲルコーゲル

ヴィヴェア ホテル・バート・ フェスラウ

ヴィヴェア・ホテル・バート・フェスラウ

シュロスパーク・マウアーバッハ

シュロスパーク・マウアーバッハ

よくある質問

ウィーンの森は、鬱蒼と茂る森、なだらかな丘陵、小川など、印象的な自然で人々を魅了します。ユネスコ生物圏保護区に指定されており、ハイキングやサイクリング、自然探索の機会が数多くあります。ウィーンの森は伝統的なワイン酒場文化と特産品で知られています。クロスターノイブルクなどの歴史的建造物やウィーンへの近さも、ウィーンの森を自然や文化を愛する人々に人気のある場所にしています。

ウィーンの森では、ハイキングやサイクリング、伝統的なワイン居酒屋での郷土料理、クロスターノイブルク修道院などの史跡巡りなど、さまざまなアクティビティが楽しめます。自然や文化のモニュメントを訪ねるエクスカーションも人気です。生物圏公園では自然保護や景観の持続可能な利用について学ぶことができます。

ウィーンの森はウィーンの西からニーダーエステライヒ州南部にかけて広がっています。面積は約1500平方キロメートルで、都市と農村の間に緑の境界線を形成しています。

ウィーンの森には78の市町村があります：

クロスターノイブルク、ザンクト・アンドレ＝ヴェルデルン、ガブリッツ、プルカースドルフ、マウアーバッハ、ブライテンフルト・ベイ・ウィーン、プレスバウム、アイヒグラーベン、アルトレンバッハ、マリア・アンツバッハ、ノイレングバッハ、アッラント、バート・フェスラウ、バーデン、グンポルツキルヒェン、メードリング、ブルン・アム・ゲビルゲ、ハイリゲンクロイツ、そしてヴィーナーヴァルトです。

地域と場所

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ウィーン郊外のウィーンの森

ウィーン郊外に広がるウィーンの森はウィーンの行政区で、閑静な住宅地、憩いの場である自然公園、ドナウ川を見下ろすブドウ畑とホイリゲ、たくさんの森のハイキングコースがあります。

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