ウィーンの森
ハイキング、マウンテンバイク、ホイリゲ文化、温泉地域
Introduction
ヨーロッパ最大の落葉広葉樹林地帯、生物圏公園、温泉地域、居心地のよいホイリゲ（ワイン居酒屋）など、ウィーンの森はウィーンとニーダーエステライヒ州の田園地帯を結ぶ緑の境界線となっています。ウィーンの森はユネスコの生物圏保護区に指定され、自然保護と持続可能な利用、地域開発の調和を図っています。ウィーンの森はまた 生物圏保護区として、ヨーロッパで唯一、人口100万人以上の都市に隣接しています。ウィーンの人々はウィーンの森をこよなく愛し、憩いの場として利用しています。
自然を愛する人々には、変化に富んだ景観の中にハイキングコースが広がっています。この地域は、和気あいあいとしたワイン居酒屋文化で知られており、地域のワイン居酒屋のビュッフェとワイン生産者の熟練の技によって作られる極上のワインが人気です。また、クロスターノイブルク修道院のような文化遺産は、この地域の長い歴史を物語っています。
ウィーンの森
ハイライト
ニーダーエステライヒ州のワイン居酒屋文化
ニーダーエステライヒ州は食の宝庫。何といっても最高級の食材が育つ土地柄です。ヴァルトフィアテル（Waldviertel）の名物料理は、キノコ、ハーブ、鹿肉など、当然ながら森から生まれます。そしてロートギプフラーやツィアファンドラーといった優れたワイン品種は、クロスターノイブルク周辺や温泉地域で盛んに生産されています。
ホイリゲ文化はニーダーエステライヒ州で特に重要です。町の宿であれ、村の宿であれ、受賞歴のあるレストランであれ、約200の会員企業が「宿文化のある宿」賞を獲得し、伝統的な料理を育て、新しい解釈を生み出し、地域の産物を使って料理しています。革新的なレシピや伝統的なパブ文化への新しいアプローチだけでなく、一風変わったアイディアも生み出しています。
ウィーンの森 ユネスコ生物圏保護区
ウィーンの森は単なるレクリエーションエリアではありません。 ユネスコ生物圏保護区 では、ユニークな文化的景観の中で自然保護と持続可能な環境が両立しています。伝統的な農業と林業が注意深く継続される一方で、希少な動植物種が手つかずの隠れ家を見つけることができます。
古代のブナ林は二酸化炭素を蓄え、種の豊富な牧草地は昆虫の生息地となり、自然に近い水域は気候を調整しています。研究と環境教育は、この壊れやすいバランスを理解し、促進しています。ウィーンの森生物圏保護区は、自然保護と人間生活がいかに両立しうるかを示しています。