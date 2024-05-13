Wooden boardwalk with railing leads through moss-covered rocky landscape in coniferous forest.
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ヴァルトフィアテル地方
自然林、湿原、川、池

ヴァルトフィアテルは手つかずの、神秘的ともいえる自然を体験できます。なだらかな丘陵地帯、森林、野原、岩石、水辺などの風景が広がります。

ニーダーエステライヒ州北部のヴァルトフィアテル地方は、手つかずの自然が残っていることで知られています。森林、湿原、1,400以上の池が点在しています。ハイキング、サイクリング、乗馬、ゴルフなどのアウトドア・アクティビティに最適。中世の城や歴史的な宮殿、文化的なイベントも自然のパワースポットを引き立てます。印象的な「ぐらぐら石」にもぜひ足を運んでみてください！

ヴァルトフィアテル地方の基本情報
位置：ニーダーエステライヒ州北部
隠れた名所：グラグラ石
自然公園：7ヶ所
国立公園：タヤタール
池：1400ヶ所

自然のタヤ川が流れるタヤタール渓谷を見下ろす高台には、ヴァルトフィアテル地方で最も美しい展望台のひとつ、いわゆるヘネラウスブリックがあります。そこからは町並みと中世の ハーデック城 が望めます。

ニーダーエステライヒ・カード：約350の観光スポットに無料で入場できます。

ヴァルトフィアテルをあらゆる角度から見る

ハイライト

タヤタール国立公園：驚きに満ちた自然保護

ローゼンブルク・ルネッサンス城：歴史に触れる

ヴァッケルシュタインへのハイキング：重さ105トンの天然記念物

ハイデンライヒシュタイナー・ムーア自然公園：「吊り石」のある自然遊歩道

ツヴェットル修道院：中世にタイムスリップ

ソーレ・フェルゼン・バート・グミュントバート・イッシュルの癒しの塩水でリラックス

クロスカントリースキー：ヴァルトフィアテルの穏やかな冬

貯水池地域の避暑地：水と森と文化

歴史的な町並みを持つ7つの魅力的な町

ヴァルトフィアテルの森心と体のレクリエーション・スペース

ヴァルトフィアテルでのアクティビティ

ヴァルトフィアテルのガストホーフ文化

地域のケシの実を使った珍味

ヴァルトフィアテル（Waldviertel）のグレーポピーは7月に花を咲かせ、野原を赤とピンクの見事な色合いで染める。甘く酸味のあるケシの実は、すりつぶしたり、搾油して加工されます。マイルドでナッツのような風味が料理人に好まれています。ケシの実は、団子、シュトゥルーデル、ペストリーに詰められたり、パスタに巻かれたりして、さまざまなスイーツ料理に使われます。

ここではケシの実が主役：

ユニークな宿泊施設

ベーレンホーフ・コルムヴァルトフィアテルでの美食の旅

シュロスホテル・ローゼナウロマンチックな休暇の城

ロイシウムワイン＆スパ・ホテル・ランゲンロイス

多様性が花開く場所

「ノアの方舟」と種の生物多様性

1989年に設立されたARCHE NOAH（アルシェ・ノア）協会は、園芸家、農家、ジャーナリストがイニシアチブを取る団体です。その目的は、栄養の基礎となる種子を保存することです。1900年以降、栽培植物の多様性は75％も減少しています。そのため、ARCHE NOAHは、17,000人以上の会員の支援を得て、絶滅の危機に瀕した何千もの植物品種を保護し、庭や市場に戻すことに尽力しています。伝統的な種子栽培と種子生産は、オーストリアの無形文化遺産に登録されています。 オーストリアの無形文化遺産のリストはこちら。

魅惑的なショー・ガーデンでは、地域性、歴史性、希少性の高い様々な植物が展示され、ガーデン・ツアーも開催されています。

ノアの方舟

よくある質問

ニーダーエステライヒ州のヴァルトフィアテル地方は、その多様な景観と手つかずの自然で知られています。自然愛好家や家族連れが、オーストリア最北の地で避暑を楽しんでいます。

鬱蒼とした森、牧草地、野原、小川、川、池が特徴的なヴァルトフィアテルでは、ハイキングやサイクリング、乗馬やゴルフを楽しみながら、野性的でロマンチックな自然を体験することができます。ヒースの風景、盛り上がった沼地、神秘的な「ヴァッケルシュタイン」はヴァルトフィアテルのハイライトです。ヴァルトフィアテルは花崗岩の高原にあるため、夏は日中暖かく、夜は涼しくなります。

ヴァルトフィアテルには数多くのハイキングコースがあります。見どころのひとつはイースパー渓谷で、イースパー川が壮大な崖や滝に沿って流れ、安全が確保された道や橋が並んでいます。また、家族連れや冒険好きな人たちには、数多くのアウトドア・アクティビティが用意されているのも魅力です。

ヴァルトフィアテルのサイクリングは、牧草地や森を抜ける変化に富んだルートやサイクリングロードで、スポーツと自然の完璧なミックスを楽しむことができます：

  • 修道院サイクリングロードは、ゲラス、ペルネッグ、アルテンブルクの3つの修道院と修道院を結んでいます。文化的な見どころと変化に富んだ風景を楽しめる日帰りツアーです。

  • また カンプ-タヤ-マーチ・サイクリング・ルートはオーストリアで最も美しいサイクリングロードのひとつで、カンプ川、ターヤ川、マーチ川に沿って400キロ以上続き、簡単な区間も難しい区間もあります。

  • 鉄のカーテン・トレイル ヴァルトフィアテル地方とヴァインフィアテル地方を通る200キロメートルのコースで、かつての鉄のカーテンに沿ったコースです。

ヴァルトフィアテルはニーダーエステライヒ州の最北西部に位置する地域です。ドナウ川が地域の南境を形成し、北にはチェコ共和国との国境があります。

文化、自然、料理の名産地として知られる最も美しい町をいくつか紹介しましょう：

ヴァルトフィアテルにあるぐらぐらした石は、何世紀にもわたって小さな自然の驚異として訪れる人々を魅了してきました。石は小さな表面に乗っていることが多く、簡単に揺れたりぐらついたりすることができる。その形成は数百万年前に遡る。

ヴァルトフィアテルは、かつて中央ヨーロッパの高い山脈の基礎となった花崗岩の台地の上にある。山が浸食されたとき、花崗岩は地下で長方形のブロックに割れた。それから数百万年後、浸食と海が大地を形成するにつれて、石の塊は地表に現れた。浸透した水とさらなる風化作用によって角が丸くなり、いわゆる「残骸」と呼ばれる石が地表に現れたのだ。物理的・化学的プロセスの相互作用によって、積み重なった枕のように丸みを帯びた石塊が形成されたのである。多くの科学的理論があるにもかかわらず、正確な形成は謎のままである。物語や伝説が独自の説明を与え、ぐらつき石をヴァルトフィアテルの神秘的な天然記念物にしている。

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