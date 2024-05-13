「ノアの方舟」と種の生物多様性

1989年に設立されたARCHE NOAH（アルシェ・ノア）協会は、園芸家、農家、ジャーナリストがイニシアチブを取る団体です。その目的は、栄養の基礎となる種子を保存することです。1900年以降、栽培植物の多様性は75％も減少しています。そのため、ARCHE NOAHは、17,000人以上の会員の支援を得て、絶滅の危機に瀕した何千もの植物品種を保護し、庭や市場に戻すことに尽力しています。伝統的な種子栽培と種子生産は、オーストリアの無形文化遺産に登録されています。 オーストリアの無形文化遺産のリストはこちら。

魅惑的なショー・ガーデンでは、地域性、歴史性、希少性の高い様々な植物が展示され、ガーデン・ツアーも開催されています。