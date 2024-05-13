ヴァルトフィアテル地方
自然林、湿原、川、池
Introduction
ニーダーエステライヒ州北部のヴァルトフィアテル地方は、手つかずの自然が残っていることで知られています。森林、湿原、1,400以上の池が点在しています。ハイキング、サイクリング、乗馬、ゴルフなどのアウトドア・アクティビティに最適。中世の城や歴史的な宮殿、文化的なイベントも自然のパワースポットを引き立てます。印象的な「ぐらぐら石」にもぜひ足を運んでみてください！
ヴァルトフィアテルをあらゆる角度から見る
ハイライト
地域のケシの実を使った珍味
ヴァルトフィアテル（Waldviertel）のグレーポピーは7月に花を咲かせ、野原を赤とピンクの見事な色合いで染める。甘く酸味のあるケシの実は、すりつぶしたり、搾油して加工されます。マイルドでナッツのような風味が料理人に好まれています。ケシの実は、団子、シュトゥルーデル、ペストリーに詰められたり、パスタに巻かれたりして、さまざまなスイーツ料理に使われます。
ここではケシの実が主役：
ユニークな宿泊施設
「ノアの方舟」と種の生物多様性
1989年に設立されたARCHE NOAH（アルシェ・ノア）協会は、園芸家、農家、ジャーナリストがイニシアチブを取る団体です。その目的は、栄養の基礎となる種子を保存することです。1900年以降、栽培植物の多様性は75％も減少しています。そのため、ARCHE NOAHは、17,000人以上の会員の支援を得て、絶滅の危機に瀕した何千もの植物品種を保護し、庭や市場に戻すことに尽力しています。伝統的な種子栽培と種子生産は、オーストリアの無形文化遺産に登録されています。 オーストリアの無形文化遺産のリストはこちら。
魅惑的なショー・ガーデンでは、地域性、歴史性、希少性の高い様々な植物が展示され、ガーデン・ツアーも開催されています。