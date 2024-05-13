岩だらけの崖を登ったり、パウダースノーの斜面をスキーで滑ったり、素朴な山小屋をハイキングしたり、ツィラータールでは、大自然の中で忘れられない休暇を過ごすことができます。

ツィラタール ツィラタールは、そのユニークな景観のおかげで、チロル・アルプスで最も活動的な地域のひとつです。ホッホファイラーを最高峰とする3,000メートル級の山々に囲まれたこの谷は、アルプス登山発祥の地とされている。ツィラタール・アルプス高峰のような息を呑むような大自然は、アルプス登山の発祥の地とされている。 ツィラタール・アルプス高山自然公園80を超える氷河を擁するツィラタール・アルプス高山自然公園など、息を呑むような大自然は、今日までほとんど手つかずのまま残されている。

ツィラタールの特徴的な山々の風景は、数え切れないほどの方法で探索することができる。夏には ハイキングのどかなアルプスの牧草地を横切るハイキングをお楽しみください、 クライミング険しい崖を登ったり サイクリング渓流のせせらぎを眺めながらのサイクリング。冬には4つの スキーリゾートと馬が引く そりを楽しむことができます。手つかずの自然とスリル満点のアクティビティが融合したツィラータールでは、毎日が冒険の連続だ。