ツィラータール：多彩な面をもつチロルの渓谷
スポーツ、自然、伝統
Introduction
ツィラタール ツィラタールは、そのユニークな景観のおかげで、チロル・アルプスで最も活動的な地域のひとつです。ホッホファイラーを最高峰とする3,000メートル級の山々に囲まれたこの谷は、アルプス登山発祥の地とされている。ツィラタール・アルプス高峰のような息を呑むような大自然は、アルプス登山の発祥の地とされている。 ツィラタール・アルプス高山自然公園80を超える氷河を擁するツィラタール・アルプス高山自然公園など、息を呑むような大自然は、今日までほとんど手つかずのまま残されている。
ツィラタールの特徴的な山々の風景は、数え切れないほどの方法で探索することができる。夏には ハイキングのどかなアルプスの牧草地を横切るハイキングをお楽しみください、 クライミング険しい崖を登ったり サイクリング渓流のせせらぎを眺めながらのサイクリング。冬には4つの スキーリゾートと馬が引く そりを楽しむことができます。手つかずの自然とスリル満点のアクティビティが融合したツィラータールでは、毎日が冒険の連続だ。
ツィラタールの紹介
ハイライト
グルメのためのヒント
ツィラタールの素晴らしい宿や素朴な山小屋では、次のような地域の名物料理が味わえます。 ツィラターラー・クラプフェン.香ばしいものから、ジャム入りの甘いものまである。
もうひとつの郷土料理は メルヒェルムアス小麦粉、バター、牛乳、ベリーから作られる甘い料理で、伝統的にアルプスの牧草地で牧夫たちに食べられていた。
ユニークな宿泊施設
なぜ山の農業（Almwirtschaft）が重要なのか？
管理されたアルプスの牧草地が雪崩や土砂崩れから守ってくれるため、山地耕作は文化的景観の保護と渓谷の安全に貢献している。
山地耕作は過繁茂を防ぎ、生物多様性を促進する。
アルプスの牧草地には、1平方メートルあたり70種類もの草本が生育している（谷底では7種類程度）。この生物多様性は自然にとって不可欠である。
アルプスの農家や牧畜民は、牛、羊、ヤギから貴重な乳製品を生産しており、その多くは有機農法で作られている。
アルプス山脈は、美しい山々の風景、本物志向、シンプルさを提供し、リラックスできる活力に満ちた空間を提供してくれる。