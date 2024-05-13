Mirror-calm mountain lake with wooden hut on shore, sun star over mountain peak, coniferous trees, clear sky.
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ツィラータール：多彩な面をもつチロルの渓谷
スポーツ、自然、伝統

岩だらけの崖を登ったり、パウダースノーの斜面をスキーで滑ったり、素朴な山小屋をハイキングしたり、ツィラータールでは、大自然の中で忘れられない休暇を過ごすことができます。

ツィラタール ツィラタールは、そのユニークな景観のおかげで、チロル・アルプスで最も活動的な地域のひとつです。ホッホファイラーを最高峰とする3,000メートル級の山々に囲まれたこの谷は、アルプス登山発祥の地とされている。ツィラタール・アルプス高峰のような息を呑むような大自然は、アルプス登山の発祥の地とされている。 ツィラタール・アルプス高山自然公園80を超える氷河を擁するツィラタール・アルプス高山自然公園など、息を呑むような大自然は、今日までほとんど手つかずのまま残されている。

ツィラタールの特徴的な山々の風景は、数え切れないほどの方法で探索することができる。夏には ハイキングのどかなアルプスの牧草地を横切るハイキングをお楽しみください、 クライミング険しい崖を登ったり サイクリング渓流のせせらぎを眺めながらのサイクリング。冬には4つの スキーリゾートと馬が引く そりを楽しむことができます。手つかずの自然とスリル満点のアクティビティが融合したツィラータールでは、毎日が冒険の連続だ。

ツィラータール簡単ガイド
場所インスブルックの東40キロ
標高海抜520 m / 1706 m
住民約35,000 (2024)
最高峰ホッホファイラー (3,509 m)

ツィラタール渓谷の名産品 ツィラターラー・クラプフェンツィラタール・クラープフェン（Zillertaler Krapfen）と呼ばれる伝統的なお菓子。

ツィラタールアクティヴカードの特典 ツィラータール・アクティヴカード.

ツィラタールの紹介

ハイライト

ハラキリツィラータール随一の急斜面

ツィラータール温泉：リラクゼーションと水遊び

自然の氷の宮殿永遠の氷の世界

シュパンナーゲル洞窟ユニークな大理石の洞窟を探検

ベルリン・ヘーヘンヴェーグの山小屋巡り

フィヒテンシュロス樹上の冒険遊び場

ツィラータールでのアクティビティ

グルメのためのヒント

ツィラタールの素晴らしい宿や素朴な山小屋では、次のような地域の名物料理が味わえます。 ツィラターラー・クラプフェン.香ばしいものから、ジャム入りの甘いものまである。

もうひとつの郷土料理は メルヒェルムアス小麦粉、バター、牛乳、ベリーから作られる甘い料理で、伝統的にアルプスの牧草地で牧夫たちに食べられていた。

ユニークな宿泊施設

ホテル・ダス・カルテンバッハ

ヴェッシャーホフ

アルピナホテル・フューゲン

マリスガルテン・グリーン・スパ・ホテル

ホテル ジークハルト

サステナビリティ情報

なぜ山の農業（Almwirtschaft）が重要なのか？

  • 管理されたアルプスの牧草地が雪崩や土砂崩れから守ってくれるため、山地耕作は文化的景観の保護と渓谷の安全に貢献している。

  • 山地耕作は過繁茂を防ぎ、生物多様性を促進する。

  • アルプスの牧草地には、1平方メートルあたり70種類もの草本が生育している（谷底では7種類程度）。この生物多様性は自然にとって不可欠である。

  • アルプスの農家や牧畜民は、牛、羊、ヤギから貴重な乳製品を生産しており、その多くは有機農法で作られている。

  • アルプス山脈は、美しい山々の風景、本物志向、シンプルさを提供し、リラックスできる活力に満ちた空間を提供してくれる。

よくある質問

ツィラータール州は、ツィラー川沿いに広がる25の市町村からなり、様々なレクリエーションや文化体験を提供しています。ツィラータールに属する場所の一部をご紹介します：

マイヤーホーフェン:マイヤーホーフェン（Mayrhofen）：アクションベルク・ペンケン（Actionberg Penken）は外せない。オーストリアで最も急なスキースロープが勇者を待っている。

ゲルロス:ゲルロスは、ウィンタースポーツを中心に、年間を通じてさまざまなアクティビティを楽しむことができます。スキー場は標高2,500メートルまで147キロのスロープと52基のリフトがあり、際立っています。夏には、自然の中でアウトドア・アクティビティを楽しむことができる。

フューゲン・カルテンバッハシュピールヨッホの小さなスキー場は、ファンパーク、ファンゲレンデ、トボガンラン、広いゲレンデがあり、特に家族向け。夏には、この休暇地域は本物の村の特徴を持つ山の楽園となる。

タックスフィンケンベルク:標高3,250メートル、ウィンタースポーツ愛好家は息をのむような山のパノラマを楽しむことができる。夏には、絵のように美しいアルプスの牧草地や澄み切った山間の湖を探検したり、数あるハイキング・ルートのひとつに出かけたりすることができる。

チロルのツィラータールには、賑やかな場所と静かな場所の両方があります。料理とアルプスの楽しみ。子供たちの楽しい遊びとスリリングな冒険。ハイキング、サイクリング、そびえ立つ3,000メートル峰への登山、さらにはゴルフや夏の氷河ツアーまで。

それは ツィラターラー・クラプフェンは、チロルのツィラータール地方の伝統的な特産品である。香ばしい、または甘いフィリングと独特の調理法で知られ、地元の人々や観光客に愛され、チロル全土で食べられています。

アリーナコースター:夏のトボガン滑走の楽しさとアクション。1,500メートルの距離を、カーブや急勾配を楽しみながら駆け下りる。

フィヒテンシュロス:ツェル・アム・ツィラーにあるフィヒテンシュロスは、トウヒの木で作られた冒険遊び場で、いくつもの塔があり、周辺の素晴らしい景色を眺めることができます。

ネイチャー・アイス・パレス:印象的な氷の造形、鍾乳石、凍った滝を探検することができる。氷河湖でのボートは、家族全員にとって特別なハイライトです。

ツィラータール鉄道:歴史あるツィラータール鉄道は、マイヤーホーフェンとイェンバッハを結び、ノスタルジックな渓谷の旅を提供しています。本格的な貨車と蒸気機関車が、タイムスリップしたようなユニークな体験をもたらしてくれます。

ツィラタール街道:この絵のように美しいパノラマ街道は、ツィラタールの素晴らしい山々を縫うように走り、周囲の峰々の息を呑むような景色を楽しむことができる。

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