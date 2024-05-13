Digital portrait of a historical figure wearing a wig, overlaid with glowing musical notes on turquoise background.
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Mythos Mozart

Wciągające immersyjne doświadczenie poświęcone Mozartowi. W miejscu, w którym spędził ostatni rok swojego życia.

W samym sercu Wiednia, w miejscu, w którym Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował takie arcydzieła jak Czarodziejski flet i Requiem, a w 1791 roku zmarł czeka na Ciebie MYTHOS MOZART: wciągające immersyjne doświadczenie na powierzchni 1500 m².

Z okazji 270. rocznicy urodzin kompozytora zanurz się w świat pełen technologii, emocji i niezwykłych multimedialnych opowieści. Odkryj na nowo fakty z życia i spuściznę Mozarta.

Zapraszamy do zanurzenia się wszystkimi zmysłami w świecie Mozarta. W pięciu różnych salach czekają wrażenia muzyczne i porcja wiedzy historycznej - również o epoce, w której żył Mozart. Immersyjne przeżycie.

Terminy i ceny biletów

Nieco nietradycyjne muzeum

Wizja MYTHOS MOZART

MYTHOS MOZART łączy tradycję i nowoczesność, sztukę i muzykę, kreatywność i technologię, tworząc nową przestrzeń, która pozwala szerokiej publiczności poznać postać Wolfganga Amadeusza Mozarta i jego wyjątkowe dzieła w niespotykany dotąd sposób.

Świat dźwięków MYTHOS MOZART obejmuje zarówno wyszukane animacje 360°, które przenoszą słuchacza do historycznego Wiednia z 1791 roku, jak i imponujące wizualizacje stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji na podstawie milionów danych dotyczących Mozarta.

Przestrzeń dźwiękowa, niezbędna dla całościowego doświadczenia, z utworami Mozarta została w całości na nowo zaaranżowana i nagrana wyłącznie przez przyszłe gwiazdy: studentów Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.

MYTHOS MOZART oferuje wyjątkową okazję odkrycia twórczości Mozarta na nowo. Daj się ponieść emocjom i ciesz się niezapomnianym i naprawdę wyjątkowym doświadczeniem przez około 60 minut.

Jak wyglądałoby Twoje życie w czasach Mozarta?

Zwiedzający odkrywają to na początku zwiedzania w interaktywnej galerii portretów.

RÉQUIEM – ŚMIERĆ MOZARTA

1500 świec LED tańczy w rytm ostatniej kompozycji Mozarta i sprawia, że moment jego nieśmiertelności staje się namacalny.

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WIEDEŃ 1791 – MIASTO MOZARTA

Animacja 360° o długości 45 metrów ożywia wspaniałą metropolię wiedeńską z czasów Mozarta.

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MUZYKA ŚWIATA – EINE KLEINE NACHTMUSIK

Stajesz się częścią muzyki i w interaktywny sposób grasz małą serenadę nocną na instrumentach z całego świata.

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GENIUSZ – MOZART KOMPOZYTOR

Tysiące synaps światła i dźwięku wizualizują twórczy wszechświat Mozarta.

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CZARODZIEJSKI FLET – MOZART FOREVER

Artysta nowych mediów Refik Anadol wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia imponujących światów wizualnych, oddających hołd geniuszowi Mozarta.

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Wspomnienie na długo

MYTHOS MOZART to prawdziwy wiedeński must-see

Samodzielnie, z rodziną lub w grupie. Doświadczenie trwa około godziny, a dzięki bezpłatnemu audioprzewodnikowi w 6 językach już naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by z MYTHOS MOZART stało się niezapomnianym przeżyciem.

Odwiedzający wielokrotnie podkreślają, że jest to niesamowite i wyjątkowe doświadczenie, niepodobne do niczego, co dotąd przeżyli: prawdziwa atrakcja każdej wycieczki do Wiednia. MYTHOS MOZART to nie tylko wielkie osiągnięcie kultury, ale także nowoczesny, interaktywny i angażujący hołd dla Mozarta. Taki, który pozostawia niezatarte wrażenie.

Pytania dla odkrywców

Muzyka świata

Jak brzmi Eine kleine Nachtmusik Mozarta w wykonaniu instrumentów z całego świata?

Interaktywna galeria portretów

Jak byś wyglądał(-a), gdybyś żył(-a) w czasach Mozarta?

Mozart Forever

Co się dzieje, gdy sztuczna inteligencja otrzymuje zadanie zebrania wszystkich informacji o Mozarcie… i śni o nim?

Miejski zgiełk w 1791 r.

Jak wyglądałoby zwiedzanie Wiednia w czasach Mozarta?

Muzyka nigdy nie powinna razić ucha, ale sprawiać mu przyjemność!

Wolfgang Amadeus Mozart

Program, wydarzenia i promocje

Rok Mozarta – 270 lat

Nie tyllko 27 stycznia, w dniu urodzin Mozarta, ale przez cały rok świętujemy jego rocznicę.

Promocja wielkanocna

Termin zakupu: od 1 do 12 kwietnia.

Termin wizyty: od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Z kodem EASTER cena biletu normalnego spada z 23 € do 19 €.

Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy

Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy na smartfonie, dostępne w języku niemieckim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Bezpłatne Wi-Fi w cenie.

SKY: kuchnia ponad dachami Wiednia

Połącz wizytę w Mythos Mozart z wizytą w SKY Bar & Restaurant i ciesz się kulinarnymi doznaniami w jednym z najpiękniejszych miejsc w centrum Wiednia. Lokal znajduje się na 7. piętrze domu towarowego Steffl.

Steffl Shopping

Dopełnij swoją wizytę w Mythos Mozart ekskluzywnymi zakupami w 7-piętrowym domu towarowym Steffl przy Kärntner Straße 19.

Dostęp bez barier

MYTHOS MOZART znajduje się na niższym piętrze budynku STEFFL (Kärntner Straße 19) i jest dostępny bez barier dzięki panoramicznej windzie, która łączy wszystkie obszary i sale wystawy.

Vídeo

FAQ

Jeśli chcesz odwiedzić MYTHOS MOZART o określonej godzinie, zalecamy rezerwację terminu online z wyprzedzeniem i zgłoszenie się do kasy na 15 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.

Spontaniczne wizyty są możliwe w zależności od dostępności. Ponieważ jednak liczba dostępnych naraz miejsc jest ograniczona, zalecamy rezerwację online, której można łatwo dokonać za pomocą telefonu komórkowego.

Zwiedzanie trwa około godziny. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej, aby odebrać z kasy wydrukowany bilet.

Tak, wszystkie sale są klimatyzowane, więc nawet w najgorętszych miesiącach roku pobyt jest przyjemny.

Nie. Przy wejściu znajdują się szafki na plecaki i duże torby, a także bezpłatna przechowalnia bagażu z ochroną. Jeśli zamierzasz skorzystać z przechowalni, pamiętaj o tym podczas rezerwacji przedziału czasowego.

Tak, do użytku osobistego. Ze względu na innych zwiedzających nie wolno używać kijków do selfie, statywów ani lamp błyskowych. Jeśli masz przy sobie telefon komórkowy, ustaw go w trybie cichym. Możesz oznaczyć nas w mediach społecznościowych.

Tak. MYTHOS MOZART znajduje się w podziemiach domu towarowego Steffl przy ulicy Kärntner Strasse 19. W budynku znajdują się windy, a na poziom wejściowy można dostać się zewnętrzną windą panoramiczną. Stamtąd dostęp do recepcji, szatni, toalet i sal jest bez barier, podobnie jak do wewnętrznych wind prowadzących do sklepu i SKY Café & Restaurant (szerokość drzwi 110 cm; kabina: 185 × 270 cm).

Wszystkie sale są monitorowane przez system monitoringu wizyjnego. Należy pamiętać, że na wystawie występują silne bodźce wizualne, zwłaszcza w sali 5 (Czarodziejski flet). Wizyta nie jest odpowiednia dla osób cierpiących na padaczkę fotogenną. Zalecamy ochronę słuchu dla małych dzieci i osób wrażliwych na hałas.

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń ani wymagań związanych z COVID-em (takich jak test lub zaświadczenie o szczepieniu). Prosimy o korzystanie z płatności zbliżeniowej w recepcji Welcome Desk i w sklepie oraz o nieodwiedzanie obiektu, jeśli podejrzewasz, że możesz mieć COVID-19.

Kontakt

Mythos Mozart

Kärntner Straße 19

1010 Wiedeń

Telefon: +43 1 93056 800

info@mythos-mozart.com
mythos-mozart.com
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