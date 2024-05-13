Wizja MYTHOS MOZART

MYTHOS MOZART łączy tradycję i nowoczesność, sztukę i muzykę, kreatywność i technologię, tworząc nową przestrzeń, która pozwala szerokiej publiczności poznać postać Wolfganga Amadeusza Mozarta i jego wyjątkowe dzieła w niespotykany dotąd sposób.

Świat dźwięków MYTHOS MOZART obejmuje zarówno wyszukane animacje 360°, które przenoszą słuchacza do historycznego Wiednia z 1791 roku, jak i imponujące wizualizacje stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji na podstawie milionów danych dotyczących Mozarta.

Przestrzeń dźwiękowa, niezbędna dla całościowego doświadczenia, z utworami Mozarta została w całości na nowo zaaranżowana i nagrana wyłącznie przez przyszłe gwiazdy: studentów Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.

MYTHOS MOZART oferuje wyjątkową okazję odkrycia twórczości Mozarta na nowo. Daj się ponieść emocjom i ciesz się niezapomnianym i naprawdę wyjątkowym doświadczeniem przez około 60 minut.