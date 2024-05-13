Mythos Mozart
Introduction
W samym sercu Wiednia, w miejscu, w którym Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował takie arcydzieła jak Czarodziejski flet i Requiem, a w 1791 roku zmarł czeka na Ciebie MYTHOS MOZART: wciągające immersyjne doświadczenie na powierzchni 1500 m².
Z okazji 270. rocznicy urodzin kompozytora zanurz się w świat pełen technologii, emocji i niezwykłych multimedialnych opowieści. Odkryj na nowo fakty z życia i spuściznę Mozarta.
Zapraszamy do zanurzenia się wszystkimi zmysłami w świecie Mozarta. W pięciu różnych salach czekają wrażenia muzyczne i porcja wiedzy historycznej - również o epoce, w której żył Mozart. Immersyjne przeżycie.
Wizja MYTHOS MOZART
MYTHOS MOZART łączy tradycję i nowoczesność, sztukę i muzykę, kreatywność i technologię, tworząc nową przestrzeń, która pozwala szerokiej publiczności poznać postać Wolfganga Amadeusza Mozarta i jego wyjątkowe dzieła w niespotykany dotąd sposób.
Świat dźwięków MYTHOS MOZART obejmuje zarówno wyszukane animacje 360°, które przenoszą słuchacza do historycznego Wiednia z 1791 roku, jak i imponujące wizualizacje stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji na podstawie milionów danych dotyczących Mozarta.
Przestrzeń dźwiękowa, niezbędna dla całościowego doświadczenia, z utworami Mozarta została w całości na nowo zaaranżowana i nagrana wyłącznie przez przyszłe gwiazdy: studentów Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.
MYTHOS MOZART oferuje wyjątkową okazję odkrycia twórczości Mozarta na nowo. Daj się ponieść emocjom i ciesz się niezapomnianym i naprawdę wyjątkowym doświadczeniem przez około 60 minut.
Jak wyglądałoby Twoje życie w czasach Mozarta?Zwiedzający odkrywają to na początku zwiedzania w interaktywnej galerii portretów.
RÉQUIEM – ŚMIERĆ MOZARTA
1500 świec LED tańczy w rytm ostatniej kompozycji Mozarta i sprawia, że moment jego nieśmiertelności staje się namacalny.
WIEDEŃ 1791 – MIASTO MOZARTA
Animacja 360° o długości 45 metrów ożywia wspaniałą metropolię wiedeńską z czasów Mozarta.
MUZYKA ŚWIATA – EINE KLEINE NACHTMUSIK
Stajesz się częścią muzyki i w interaktywny sposób grasz małą serenadę nocną na instrumentach z całego świata.
GENIUSZ – MOZART KOMPOZYTOR
Tysiące synaps światła i dźwięku wizualizują twórczy wszechświat Mozarta.
MYTHOS MOZART to prawdziwy wiedeński must-see
Samodzielnie, z rodziną lub w grupie. Doświadczenie trwa około godziny, a dzięki bezpłatnemu audioprzewodnikowi w 6 językach już naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by z MYTHOS MOZART stało się niezapomnianym przeżyciem.
Odwiedzający wielokrotnie podkreślają, że jest to niesamowite i wyjątkowe doświadczenie, niepodobne do niczego, co dotąd przeżyli: prawdziwa atrakcja każdej wycieczki do Wiednia. MYTHOS MOZART to nie tylko wielkie osiągnięcie kultury, ale także nowoczesny, interaktywny i angażujący hołd dla Mozarta. Taki, który pozostawia niezatarte wrażenie.
Pytania dla odkrywców
Muzyka świata
Jak brzmi Eine kleine Nachtmusik Mozarta w wykonaniu instrumentów z całego świata?
Interaktywna galeria portretów
Jak byś wyglądał(-a), gdybyś żył(-a) w czasach Mozarta?
Mozart Forever
Co się dzieje, gdy sztuczna inteligencja otrzymuje zadanie zebrania wszystkich informacji o Mozarcie… i śni o nim?
Miejski zgiełk w 1791 r.
Jak wyglądałoby zwiedzanie Wiednia w czasach Mozarta?
Muzyka świata
Jak brzmi Eine kleine Nachtmusik Mozarta w wykonaniu instrumentów z całego świata?
Interaktywna galeria portretów
Jak byś wyglądał(-a), gdybyś żył(-a) w czasach Mozarta?
Mozart Forever
Co się dzieje, gdy sztuczna inteligencja otrzymuje zadanie zebrania wszystkich informacji o Mozarcie… i śni o nim?
Miejski zgiełk w 1791 r.
Jak wyglądałoby zwiedzanie Wiednia w czasach Mozarta?
Muzyka nigdy nie powinna razić ucha, ale sprawiać mu przyjemność!Wolfgang Amadeus Mozart
Program, wydarzenia i promocje
Rok Mozarta – 270 lat
Nie tyllko 27 stycznia, w dniu urodzin Mozarta, ale przez cały rok świętujemy jego rocznicę.
Promocja wielkanocna
Termin zakupu: od 1 do 12 kwietnia.
Termin wizyty: od 1 kwietnia do 30 czerwca.
Z kodem EASTER cena biletu normalnego spada z 23 € do 19 €.
Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy
Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy na smartfonie, dostępne w języku niemieckim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Bezpłatne Wi-Fi w cenie.
SKY: kuchnia ponad dachami Wiednia
Połącz wizytę w Mythos Mozart z wizytą w SKY Bar & Restaurant i ciesz się kulinarnymi doznaniami w jednym z najpiękniejszych miejsc w centrum Wiednia. Lokal znajduje się na 7. piętrze domu towarowego Steffl.
Steffl Shopping
Dopełnij swoją wizytę w Mythos Mozart ekskluzywnymi zakupami w 7-piętrowym domu towarowym Steffl przy Kärntner Straße 19.
Dostęp bez barier
MYTHOS MOZART znajduje się na niższym piętrze budynku STEFFL (Kärntner Straße 19) i jest dostępny bez barier dzięki panoramicznej windzie, która łączy wszystkie obszary i sale wystawy.
Rok Mozarta – 270 lat
Nie tyllko 27 stycznia, w dniu urodzin Mozarta, ale przez cały rok świętujemy jego rocznicę.
Promocja wielkanocna
Termin zakupu: od 1 do 12 kwietnia.
Termin wizyty: od 1 kwietnia do 30 czerwca.
Z kodem EASTER cena biletu normalnego spada z 23 € do 19 €.
Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy
Bezpłatny audioprzewodnik i przewodnik tekstowy na smartfonie, dostępne w języku niemieckim, angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim. Bezpłatne Wi-Fi w cenie.
SKY: kuchnia ponad dachami Wiednia
Połącz wizytę w Mythos Mozart z wizytą w SKY Bar & Restaurant i ciesz się kulinarnymi doznaniami w jednym z najpiękniejszych miejsc w centrum Wiednia. Lokal znajduje się na 7. piętrze domu towarowego Steffl.
Steffl Shopping
Dopełnij swoją wizytę w Mythos Mozart ekskluzywnymi zakupami w 7-piętrowym domu towarowym Steffl przy Kärntner Straße 19.
Dostęp bez barier
MYTHOS MOZART znajduje się na niższym piętrze budynku STEFFL (Kärntner Straße 19) i jest dostępny bez barier dzięki panoramicznej windzie, która łączy wszystkie obszary i sale wystawy.
FAQ
Mythos Mozart
Kärntner Straße 19
1010 Wiedeń
Telefon: +43 1 93056 800