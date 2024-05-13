Piękna przyroda, aktywności na świeżym powietrzu i chwile radości z przyjaznymi ludźmi, którzy tu mieszkają - to podstawa Lebensgefühl - austriackiego podejścia do życia.

Nowe doświadczenia, spotkania, czasem tylko chwila - i to, co nowe, wydaje się w jakiś sposób znajome. W Austrii przyjazną atmosferę można dosłownie poczuć w powietrzu: to uczucie wolności na łonie natury, przeżywanie chwil pełnych spokoju i radości życia. Duma ze zdobycia szczytu, błogość po zjedzeniu przekąski w górskim schronisku, wolność podczas festiwalu na świeżym powietrzu i gościnność winiarni, regularny rytm pedałowania podczas jazdy na rowerze. Uczucia, które są tak prawdziwe. Wszystkie miejsca i chwile, które sprawiają, że oczyszczasz głowę, podziwiasz i czujesz przypływ energii. Każdy, kto jest gościem w Austrii, staje się jej częścią i zabiera austriacki styl życia "Lebensgefühl" z powrotem do domu. Góry, woda, energiczne miejsca, ochłoda w krystalicznie czystym jeziorze, skarby kultury - to jest lato dla Ciebie.