Letni urlop w Austrii
Nie przestaniesz o tym myśleć!
Introduction
Nowe doświadczenia, spotkania, czasem tylko chwila - i to, co nowe, wydaje się w jakiś sposób znajome. W Austrii przyjazną atmosferę można dosłownie poczuć w powietrzu: to uczucie wolności na łonie natury, przeżywanie chwil pełnych spokoju i radości życia. Duma ze zdobycia szczytu, błogość po zjedzeniu przekąski w górskim schronisku, wolność podczas festiwalu na świeżym powietrzu i gościnność winiarni, regularny rytm pedałowania podczas jazdy na rowerze. Uczucia, które są tak prawdziwe. Wszystkie miejsca i chwile, które sprawiają, że oczyszczasz głowę, podziwiasz i czujesz przypływ energii. Każdy, kto jest gościem w Austrii, staje się jej częścią i zabiera austriacki styl życia "Lebensgefühl" z powrotem do domu. Góry, woda, energiczne miejsca, ochłoda w krystalicznie czystym jeziorze, skarby kultury - to jest lato dla Ciebie.
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