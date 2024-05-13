Young woman with red curls and white blouse sitting on a wooden jetty, dark lake water in the background.

Letni urlop w Austrii 
Nie przestaniesz o tym myśleć!

Piękna przyroda, aktywności na świeżym powietrzu i chwile radości z przyjaznymi ludźmi, którzy tu mieszkają - to podstawa Lebensgefühl - austriackiego podejścia do życia.

Nowe doświadczenia, spotkania, czasem tylko chwila - i to, co nowe, wydaje się w jakiś sposób znajome. W Austrii przyjazną atmosferę można dosłownie poczuć w powietrzu: to uczucie wolności na łonie natury, przeżywanie chwil pełnych spokoju i radości życia. Duma ze zdobycia szczytu, błogość po zjedzeniu przekąski w górskim schronisku, wolność podczas festiwalu na świeżym powietrzu i gościnność winiarni, regularny rytm pedałowania podczas jazdy na rowerze. Uczucia, które są tak prawdziwe. Wszystkie miejsca i chwile, które sprawiają, że oczyszczasz głowę, podziwiasz i czujesz przypływ energii. Każdy, kto jest gościem w Austrii, staje się jej częścią i zabiera austriacki styl życia "Lebensgefühl" z powrotem do domu. Góry, woda, energiczne miejsca, ochłoda w krystalicznie czystym jeziorze, skarby kultury - to jest lato dla Ciebie.

Najciekawsze propozycje na letni wypoczynek w Austrii

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Wakacje z dziećmi

Niezapomniane lato w Hall-Wattens

Region Hall-Wattens położony jest w samym sercu gór Tyrolu i przyciąga turystów wspniałą przyrodą i doskonale zróżnicowaną ofertą. Wspinaczka czy spokojne wędrówki, zwiedzanie regionu i mnóstwo ciekawych atrakcji dla dzieci - sprawdź!

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Kultura w zasięgu ręki

Immersyjna wystawa poświęcona Mozartowi czy ponadczasowy urok pałacowych ogrodów? W Wiedniu klasyka przeplata się z nowoczesnością.

Zakwaterowanie: od hotelu 4* superior po urlop na wsi

Aqua Dome w Längenfeld

Pośrodku malowniczej Doliny Ötztal leży jeden z najlepszych i najbardziej ikonicznych hoteli w Alpach. Od lat przyciąga doskonałą jakością i futurystyczną architekturą.

Aqua Dome 4* Superior - sprawdź

Agroturystyka w Austrii

Wakacje w gospodarstwie agroturystycznym łączą w sobie doznania płynące z natury, głęboki relaks i uroki prawdziwego wiejskiego życia. Znajdź swój dom w Austrii

Wybierz gospodarstwo dla Ciebie

Hotel Spielmann w Ehrwald

Hotel 4* ze stuletnią tradycją: położony u stóp gór Zugspitze i Wetterstein oferuje słynną tyrolską gościnność, pyszną kuchnię i strefę spa z basenem typu infinity.

Hotel Spielmann 4* - sprawdź

Wakacje w Austrii inaczej

Odkryj nieznaną stronę Austrii! Poczuj austriackie podejście do życia dzięki ekscytującym doświadczeniom na świeżym powietrzu, niezwykłym odkryciom i ukrytym skarbom.

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