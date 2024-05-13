Salzburg latem: aktualności
Scena świata
Introduction
Barokowe miasto nad rzeką Salzach, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO zachwyci bogatą historią połączoną z zaskakująco nowoczesnymi wrażeniami. Z pałacu Mirabell i otaczających go ogrodów roztacza się zapierający dech w piersiach widok na symbol Salzburga, potężną twierdzę Hohensalzburg z XI wieku, która wznosi się majestatycznie na górze Mönchsberg naprzeciwko Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sercem miasta jest średniowieczna uliczka Getreidegasse, przy której stoi dom narodzin najsłynniejszego mieszkańca Salzburga, W.A. Mozarta. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych ulic handlowych na świecie. Zaledwie kilka kroków stąd znajduje się Domquartier z katedrą w Salzburgu, która świadczy o ponad tysiącletniej władzy książęcych arcybiskupów. Podobnie zresztą jak Stara Rezydencja (Alte Residenz) z imponującą galerią i reprezentacyjnymi salami arcybiskupimi. Zamek Hellbrunn z rozległym parkiem, uroczym zoo i znanymi na całym świecie "igraszkami wodnymi", jest popularnym celem wycieczek nie tylko w gorące letnie dni.
Jeśli chodzi o Mozarta, cała salzburska Starówka jest jak poświęcone mu muzeum. Tematyczna wycieczka Stadtwandern: Mozart prowadzi do najważniejszych miejsc związanych z życiem i spuścizną kompozytora. Trasa wycieczki prowadzi od domu rodzinnego Mozarta przy ulicy Getreidegasse.
FAQs
Pakiet Salzburg Card
Miejska karta all-inclusive umożliwia bezpłatne przejazdy środkami transportu publicznego (w tym kolejkami linowymi do twierdzy Hochensalzburg i Untersberg oraz rejsy statkiem po Salzach). Karta umożliwia też bezpłatne zwiedzanie najważniejszych zabytków.
Kartę Salzburg Card jest dostępna w wariantach na 24, 48 lub 72 godziny w cenie od 38 € (dzieci w wieku od 6 do 15 lat płacą połowę ceny).
5 powodów, dla których warto odwiedzić Salzburg
Salzburg świętuje 270. rocznicę urodzin Mozarta
Salzburski Teatr Lalek zachwyca swoim legendarnym wykonaniem "Czarodziejskiego fletu", a Camerata Salzburg wraz z Rudolfem Buchbinderem prezentuje trzyczęściowy festiwal Mozartowski. W twierdzy wysoko nad miastem oraz w zamku Mirabell w Marmurowej Sali codziennie odbywają się klasyczne koncerty. Goście mogą lepiej poznać życie Mozarta w jego domu Mozarthaus rodzinnym i rezydencji, a także podczas wycieczek po mieście oraz w ramach programu „Date with Mozart” w DomQuartier.
Doświadczenia kulinarne obejmują piwo Stiegl, ulubione kluski wątrobiane Mozarta i słynny salzburski suflet. Podczas cyklicznego wydarzenia Mozart Dinner Concert organizowanego w w Stiftskulinarium św. Piotra, najstarszej restauracji w Europie Środkowej, można posłuchać najpiękniejszych arii z oper Mozarta i delektować się kolacją przygotowaną według oryginalnych receptur z czasów kompozytora. Podczas warsztatów tematycznych goście dowiedzą się, jak powstają słynne czekoladowe pralinki Mozartkugel.
Wystawy takie jak „Kosmos Czarodziejskiego fletu” i główne atrakcje Muzeum Sztuki Nowoczesnej dodatkowo wzbogacają przeżywanie jubileuszu.
Rok 2026 będzie więc niezapomnianym rokiem Mozarta, pełnym muzyki, historii i przyjemności.
Więcej interesujących wydarzeń w Salzburgu
Co zwiedzić z rodziną w Salzburgu?Kilka wskazówek na letnie rodzinne wakacje w Salzburgu
Muzeum Historii Naturalnej i Inżynierii
Podróż w głąb ludzkiego ciała i interaktywne eksperymenty w Centrum Nauki przyniosą wiele niespodzianek i nowych odkryć.
Muzeum Zabawek
Muzeum Zabawek zaprasza do świata zabawek i gier. Młodzi zwiedzający mogą podziwiać eksponaty z kolekcji historycznych zabawek.
Wakacje z dziećmi w Salzburgu
Salzburg to idealne miasto na rodzinne wakacje. Program rozrywkowy jest wielowymiarowy i zróżnicowany. Miasto nie jest duże, wszędzie można dojść pieszo.
Przygotuj tradycyjne salzburskie kluski i rozkoszuj się ich wspaniałym zapachem!
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
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