Panoramic view of Salzburg's Old Town with church domes and Hohensalzburg Fortress in morning mist.
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Salzburg latem: aktualności
Scena świata

Salzburg, miasto Mozarta, to doskonała harmonia natury i architektury, sztuki i kultury, tradycji i nowoczesności, na tle wspaniałej scenerii otaczających gór i jezior.

Barokowe miasto nad rzeką Salzach, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO zachwyci bogatą historią połączoną z zaskakująco nowoczesnymi wrażeniami. Z pałacu Mirabell i otaczających go ogrodów roztacza się zapierający dech w piersiach widok na symbol Salzburga, potężną twierdzę Hohensalzburg z XI wieku, która wznosi się majestatycznie na górze Mönchsberg naprzeciwko Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sercem miasta jest średniowieczna uliczka Getreidegasse, przy której stoi dom narodzin najsłynniejszego mieszkańca Salzburga, W.A. Mozarta. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych ulic handlowych na świecie. Zaledwie kilka kroków stąd znajduje się Domquartier z katedrą w Salzburgu, która świadczy o ponad tysiącletniej władzy książęcych arcybiskupów. Podobnie zresztą jak Stara Rezydencja (Alte Residenz) z imponującą galerią i reprezentacyjnymi salami arcybiskupimi. Zamek Hellbrunn z rozległym parkiem, uroczym zoo i znanymi na całym świecie "igraszkami wodnymi", jest popularnym celem wycieczek nie tylko w gorące letnie dni.

Jeśli chodzi o Mozarta, cała salzburska Starówka jest jak poświęcone mu muzeum. Tematyczna wycieczka Stadtwandern: Mozart prowadzi do najważniejszych miejsc związanych z życiem i spuścizną kompozytora. Trasa wycieczki prowadzi od domu rodzinnego Mozarta przy ulicy Getreidegasse.

270. rocznica urodzin W. A. Mozarta
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FAQs

Dzięki idealnemu położeniu między Monachium a Wiedniem, Salzburg jest doskonale dostępny z każdego kierunku świata pociągiem, samochodem i samolotem. Nowoczesny dworzec główny, lotnisko na obrzeżach miasta i duża liczba połączeń autobusowych ułatwiają dojazd do miasta Mozarta.

Dojazd

Turyści przybywający do Salzburga mogą wybierać spośród wielu hoteli – zgodnie ze swoim gustem i możliwościami finansowymi. Również jeśli chodzi o wybór aktywności podczas pobytu, można wybierać spośród gotowych, kompletnych ofert lub indywidualnie skomponować program pod własne upodobania.

Hotele i oferty

Autentyczna i przemyślana kuchnia

Salzburg ma silną tradycję targową. Tak zwana „Schranne” w czwartki lub Zielony Targ (codziennie oprócz niedzieli) przyciągają lokalnymi specjałami i świeżymi produktami z okolicznych gmin.

Wyjątkową kulinarną atrakcją jest salzburska kultura piwna: jedenaście browarów w mieście i okolicach warzy piwo częściowo na własny użytek, podczas gdy duże browary dbają o zrównoważone łańcuchy produkcyjne.

Kultura kawiarniana Salzburga: kto chce doświadczyć prawdziwej atmosfery kawiarni, powinien udać się do kawiarni Tomaselli na Starym Rynku w historycznym centrum miasta, gdzie często bywał sam Mozart. Inne kawiarnie tego typu to Café Bazar i Café Sacher nad brzegiem rzeki Salzach, cukiernia Schatz w przejściu między ulicą Obilná a Zielonym Rynkiem, Café Classic na placu Makarta lub znakomita kawiarnia Wernbacher przy ulicy Franz-Josef-Strasse.

Kuchnia

Salzburg jest bardzo przyjazny dla rodzin – to światowe miasto w małym formacie można łatwo i wygodnie zwiedzać z dziećmi, zarówno pieszo, jak i na rowerze. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, dzięki szerokiej ofercie placów zabaw, parków, zabytków i muzeów nikt nie będzie się tu nudził. Restauracje i hotele zorientowane na rodziny, oferujące korzystne oferty rodzinne, czekają na małych i dużych gości.

Atrakcje dla dzieci

Dzięki korzystnej cenowo karcie Salzburg Card i wszystkim jej zaletom możesz poznać miasto Mozarta w prosty i wygodny sposób. Salzburg Card to klucz, który otworzy przed Tobą cały Salzburg!

Salzburg Card
Salzburg all inclusive

Pakiet Salzburg Card

Miejska karta all-inclusive umożliwia bezpłatne przejazdy środkami transportu publicznego (w tym kolejkami linowymi do twierdzy Hochensalzburg i Untersberg oraz rejsy statkiem po Salzach). Karta umożliwia też bezpłatne zwiedzanie najważniejszych zabytków.

Kartę Salzburg Card jest dostępna w wariantach na 24, 48 lub 72 godziny w cenie od 38 € (dzieci w wieku od 6 do 15 lat płacą połowę ceny).

Dowiedz się więcej o Salzburg Card!

5 powodów, dla których warto odwiedzić Salzburg

Festiwal w Salzburgu i 4500 innych wydarzeń rocznie

Światowe dziedzictwo kultury UNESCO

Doświadczenia kulinarne

Kulki Mozarta

Rowerem przez Salzburg

Wyjątkowo bogaty program kulturalny

Salzburg świętuje 270. rocznicę urodzin Mozarta

Salzburski Teatr Lalek zachwyca swoim legendarnym wykonaniem "Czarodziejskiego fletu", a Camerata Salzburg wraz z Rudolfem Buchbinderem prezentuje trzyczęściowy festiwal Mozartowski. W twierdzy wysoko nad miastem oraz w zamku Mirabell w Marmurowej Sali codziennie odbywają się klasyczne koncerty. Goście mogą lepiej poznać życie Mozarta w jego domu Mozarthaus rodzinnym i rezydencji, a także podczas wycieczek po mieście oraz w ramach programu „Date with Mozart” w DomQuartier.

Doświadczenia kulinarne obejmują piwo Stiegl, ulubione kluski wątrobiane Mozarta i słynny salzburski suflet. Podczas cyklicznego wydarzenia Mozart Dinner Concert organizowanego w w Stiftskulinarium św. Piotra, najstarszej restauracji w Europie Środkowej, można posłuchać najpiękniejszych arii z oper Mozarta i delektować się kolacją przygotowaną według oryginalnych receptur z czasów kompozytora. Podczas warsztatów tematycznych goście dowiedzą się, jak powstają słynne czekoladowe pralinki Mozartkugel.

Wystawy takie jak „Kosmos Czarodziejskiego fletu” i główne atrakcje Muzeum Sztuki Nowoczesnej dodatkowo wzbogacają przeżywanie jubileuszu.

Rok 2026 będzie więc niezapomnianym rokiem Mozarta, pełnym muzyki, historii i przyjemności.

Mozart dziś

Więcej interesujących wydarzeń w Salzburgu

  • Osterfestspiele - Festiwal Wielkanocny
    27.03 - 06.04.2026, link

  • Pfingstfestspiele - Festiwal Wielkopostny
    22--25.05.2026, link

  • sommerszene - Scena letnia
    09-20.06.2026, link

  • Festiwal w Salzburgu
    17.07-30.08.2026, link

Letni czarw mieście Mozarta

Co zwiedzić z rodziną w Salzburgu?

Kilka wskazówek na letnie rodzinne wakacje w Salzburgu

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Przygotuj tradycyjne salzburskie kluski i rozkoszuj się ich wspaniałym zapachem!

Kulinarna szkoła Edelweiss
Kontakt
salzburg.info

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Telefon: +43-662-88987-0

tourist@salzburg.info
salzburg.info

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