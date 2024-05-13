Salzburg, miasto Mozarta, to doskonała harmonia natury i architektury, sztuki i kultury, tradycji i nowoczesności, na tle wspaniałej scenerii otaczających gór i jezior.

Barokowe miasto nad rzeką Salzach, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO zachwyci bogatą historią połączoną z zaskakująco nowoczesnymi wrażeniami. Z pałacu Mirabell i otaczających go ogrodów roztacza się zapierający dech w piersiach widok na symbol Salzburga, potężną twierdzę Hohensalzburg z XI wieku, która wznosi się majestatycznie na górze Mönchsberg naprzeciwko Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sercem miasta jest średniowieczna uliczka Getreidegasse, przy której stoi dom narodzin najsłynniejszego mieszkańca Salzburga, W.A. Mozarta. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych ulic handlowych na świecie. Zaledwie kilka kroków stąd znajduje się Domquartier z katedrą w Salzburgu , która świadczy o ponad tysiącletniej władzy książęcych arcybiskupów. Podobnie zresztą jak Stara Rezydencja (Alte Residenz) z imponującą galerią i reprezentacyjnymi salami arcybiskupimi. Zamek Hellbrunn z rozległym parkiem, uroczym zoo i znanymi na całym świecie "igraszkami wodnymi", jest popularnym celem wycieczek nie tylko w gorące letnie dni.

Jeśli chodzi o Mozarta, cała salzburska Starówka jest jak poświęcone mu muzeum. Tematyczna wycieczka Stadtwandern: Mozart prowadzi do najważniejszych miejsc związanych z życiem i spuścizną kompozytora. Trasa wycieczki prowadzi od domu rodzinnego Mozarta przy ulicy Getreidegasse.