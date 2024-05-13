Бургенланд — место спокойствия в Австрии: от оздоровительного центра в термальных источниках до катания на коньках или зимних прогулок по озеру Нойзидлер.

Велнес и термальные ванны

Целебная сила воды, используемая в термальных ваннах, имеет давние традиции в Бургенланде. Любители велнеса могут выбрать подходящий для себя тип воды среди множества термальных источников: сернистая вода, как, например, в Allegria Resort Therme Stegersbach, укрепляет иммунную систему; рассольные ванны в термах Санкт-Мартинс оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. К слову, её эффективность была научно доказана.

Как правило, пары и одиночные гости, ищущие тишины и покоя, имеют другие представления о посещении расслабляющих зимних курортов. Термальные курорты Бургенланда предлагают индивидуальные и разнообразные предложения. Будь то для здоровье, для занятия спортом или фитнесом или всё сводится к тому, чтобы отдохнуть в спокойствии и получить удовольствие: в термальном спа в Бургенланде вы воспрянете духом в приятной теплой термальной воде — идеально после долгой зимней прогулки или катания на коньках.