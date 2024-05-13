Бургенланд
Зимние каникулы на природе, с велнесом и термальными источниками
Велнес и термальные ванны
Целебная сила воды, используемая в термальных ваннах, имеет давние традиции в Бургенланде. Любители велнеса могут выбрать подходящий для себя тип воды среди множества термальных источников: сернистая вода, как, например, в Allegria Resort Therme Stegersbach, укрепляет иммунную систему; рассольные ванны в термах Санкт-Мартинс оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. К слову, её эффективность была научно доказана.
Как правило, пары и одиночные гости, ищущие тишины и покоя, имеют другие представления о посещении расслабляющих зимних курортов. Термальные курорты Бургенланда предлагают индивидуальные и разнообразные предложения. Будь то для здоровье, для занятия спортом или фитнесом или всё сводится к тому, чтобы отдохнуть в спокойствии и получить удовольствие: в термальном спа в Бургенланде вы воспрянете духом в приятной теплой термальной воде — идеально после долгой зимней прогулки или катания на коньках.
Бургенланд со всех ракурсов
Самые интересные места
Развлечения в Бургенланде
Зимнее волшебство на Гешрибенштайне
Целебные источники и купание
Экскурсионные направления в Бургенланде
Регионы
Северный Бургенланд
Сочетание природных красот, культурного богатства и кулинарных изысков делает Северный Бургенланд разнообразным местом отдыха.
Центральный Бургенланд-Розалия
Предгорья Альп, виноградники Блауфренкиш, природные парки, а также замки и дворцы олицетворяют этот регион.
Города
Айзенштадт
Родина Гайдна сочетает в себе придворную элегантность и современность. Окруженная виноградниками, она привлекает посетителей историческими достопримечательностями и мероприятиями.
Фрайштадт Руст
В Русте представлены фасады в стиле барокко и ренессанса, а также находится самая большая колония аистов в стране.
Мёрбиш
На внутренних улочках, в исторических двориках Streckhöfe или на фестивале у озера — здесь на каждом углу гости могут почувствовать паннонский стиль жизни.
Гюссинг
Окруженный виноградниками и потухшим вулканом, исторический замок возвышается над городом. С него открываются фантастические виды.
Форхтенштайн
Форхтенштайн, расположенный в самом сердце природного парка Розалия, очаровывает гостей своим замком, семью дальними пешеходными маршрутами и разнообразными кулинарными и культурными мероприятиями.
Экологичность и забота о природе
Клаудия Фартек живет по экологическим убеждениям. Управляющая отелем Ландхофмюле в природном парке Рааб в Бургенланде уже 30 лет работает в соответствии с принципами "устойчивого развития" и заботы о природе. Почему? Потому что это имеет невероятно важное значение. В последние годы экологичность и защита природы становятся все более важными аспектами для отдыхающих в принятии решения для своего отдыха. Семья Фартек всегда следовала этим идеалам, расположение отеля Ландхофмюле в самом центре центре природного парка Рааб лишь доказывает это.
Также их стремление окупилось: отель Landhofmühle стал первым "природным отелем-идиллией" в Бургенланде и, следовательно, первым обладателем отак называемого экологического знака.
В дополнение к награде Naturidyll Hotel, Ландхофмюле был награжден знаком качества AMA GENUSS REGION.
Фестиваль на озере, княжеский дворец, замки и всемирно известный композитор — культура повсюду.
Главные события
Известные люди
Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)
Гайдн в течение 30 лет работал капельмейстером у семьи Эстерхази и своими произведениями олицетворял венский классицизм.
Род Эстерхази
Эстерхази, знатный дворянский род, характеризовали регион своим культурным покровительством и великолепными замками.
Ференц Лист (1811 - 1886)
Композитор и пианист родился в Рейдинге в Бургенланде и был яркой фигурой с уникальной карьерой.
От местных трактиров до ресторанов для гурманов: тур по лучшим кулинарным местам.
Региональные рецепты
Уникальные гостиницы
Советы по защите климата
#1: Выбирайте экологически чистые горнолыжные курорты
#2: Бронируйте отели с экологическим сертификатом
#3: Проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме
#4: Планируйте свое путешествие на поезде
#5: Используйте экологичные средства передвижения на горнолыжном курорте
#6: Возьмите напрокат лыжное оборудование (с экологическими стандартами)
#7: Ради природы: оставайтесь на лыжне!
#8: Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей
#9: Попробуйте неспешные зимние развлечения
Диалект и говор
Слово "Kuh" становится "Khui" — в Бургенланде люди говорят на диалекте "Ui". Так называемый "гианзише" относится к центрально-баварскому диалекту и во времена Австро-Венгерской империи на нем говорили вплоть до Вены. Жители Бургенланда говорили на том же диалекте, что и императрица Елизавета, и поэтому в то время прекрасно понимали друг друга.
Сегодня бургенландский диалект переживает упадок из-за языковых тенденций, идущих из Вены и Нижней Австрии.
Вопросы и ответы
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