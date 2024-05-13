Бургенланд
Зимние каникулы на природе, с велнесом и термальными источниками

Бургенланд — место спокойствия в Австрии: от оздоровительного центра в термальных источниках до катания на коньках или зимних прогулок по озеру Нойзидлер.

Велнес и термальные ванны

Целебная сила воды, используемая в термальных ваннах, имеет давние традиции в Бургенланде. Любители велнеса могут выбрать подходящий для себя тип воды среди множества термальных источников: сернистая вода, как, например, в Allegria Resort Therme Stegersbach, укрепляет иммунную систему; рассольные ванны в термах Санкт-Мартинс оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. К слову, её эффективность была научно доказана.

Как правило, пары и одиночные гости, ищущие тишины и покоя, имеют другие представления о посещении расслабляющих зимних курортов. Термальные курорты Бургенланда предлагают индивидуальные и разнообразные предложения. Будь то для здоровье, для занятия спортом или фитнесом или всё сводится к тому, чтобы отдохнуть в спокойствии и получить удовольствие: в термальном спа в Бургенланде вы воспрянете духом в приятной теплой термальной воде идеально после долгой зимней прогулки или катания на коньках.

Краткая информация о Бургенланде
Столица:Айзенштадт
Площадь:42,91 км²
Население:приблизительно 301 000 человек (по состоянию на 2024 год)
Национальные парки:1
Природные парки:6
Термальные ванны:6

Мероприятия в Бургенланде
Традиционные и современные мероприятия представлены в календаре событий.

Бургенланд со всех ракурсов

Самые интересные места

Регион озера Нойзидлер

Eisenstadt

Замок Эстерхази

Город Руст

Замок Форхтенштайн

Погребной район Хайлигенбрунн

Термальные ванны Святого Мартина

Термальный курорт Штегерсбах

Развлечения в Бургенланде

Целебные источники и купание

Термальные курорты в Бургенланде

Экскурсионные направления в Бургенланде

Регионы

Северный Бургенланд

Сочетание природных красот, культурного богатства и кулинарных изысков делает Северный Бургенланд разнообразным местом отдыха.

Северный Бургенланд

Центральный Бургенланд-Розалия

Предгорья Альп, виноградники Блауфренкиш, природные парки, а также замки и дворцы олицетворяют этот регион.

Центральный Бургенланд-Розалия

Южный Бургенланд

Любителям отдыха и культуры здесь понравятся целебные термальные источники, живописная природа и местные традиции.

Южный Бургенланд

Города

Айзенштадт

Родина Гайдна сочетает в себе придворную элегантность и современность. Окруженная виноградниками, она привлекает посетителей историческими достопримечательностями и мероприятиями.

Айзенштадт

Фрайштадт Руст

В Русте представлены фасады в стиле барокко и ренессанса, а также находится самая большая колония аистов в стране.

Руст

Мёрбиш

На внутренних улочках, в исторических двориках Streckhöfe или на фестивале у озера — здесь на каждом углу гости могут почувствовать паннонский стиль жизни.

Мёрбиш

Гюссинг

Окруженный виноградниками и потухшим вулканом, исторический замок возвышается над городом. С него открываются фантастические виды.

Гюссинг

Форхтенштайн

Форхтенштайн, расположенный в самом сердце природного парка Розалия, очаровывает гостей своим замком, семью дальними пешеходными маршрутами и разнообразными кулинарными и культурными мероприятиями.

Форхтенштайн

Бад-Зауэрбрунн

Исторический курортный город привлекает посетителей целебными минеральными источниками, расслабляющими прогулками в Розариуме и богатой историей (велнес) культуры.

Бад-Зауэрбрунн

Экологичность и забота о природе

Отель Ландхофмюле в южном Бургенланде

Клаудия Фартек живет по экологическим убеждениям. Управляющая отелем Ландхофмюле в природном парке Рааб в Бургенланде уже 30 лет работает в соответствии с принципами "устойчивого развития" и заботы о природе. Почему? Потому что это имеет невероятно важное значение. В последние годы экологичность и защита природы становятся все более важными аспектами для отдыхающих в принятии решения для своего отдыха. Семья Фартек всегда следовала этим идеалам, расположение отеля Ландхофмюле в самом центре центре природного парка Рааб лишь доказывает это.

Также их стремление окупилось: отель Landhofmühle стал первым "природным отелем-идиллией" в Бургенланде и, следовательно, первым обладателем отак называемого экологического знака.

В дополнение к награде Naturidyll Hotel, Ландхофмюле был награжден знаком качества AMA GENUSS REGION.

Отель LandhofmühleК видео

Фестиваль на озере, княжеский дворец, замки и всемирно известный композитор — культура повсюду.

Достопримечательности Бургенланда

Главные события

Адвентный рынок во дворце Эстерхази

13.12.2024 – 15.12.2024
Замок Эстерхази

Адвент-маркет в замке Форхтенштайн

29.11.2024 – 01.12.2024
Замок Форхтенштайн

Адвент-маркет Келлергассен

06.12.2024 – 07.12.2024
Перчбах

Адвент-маркет Замок Лакенбах

06.12.2024 – 08.12.2024
Замок Лакенбах

Известные люди

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809)

Гайдн в течение 30 лет работал капельмейстером у семьи Эстерхази и своими произведениями олицетворял венский классицизм.

Дом Гайдна в Айзенштадте

Род Эстерхази

Эстерхази, знатный дворянский род, характеризовали регион своим культурным покровительством и великолепными замками.

Княжеский род Эстерхази

Ференц Лист (1811 - 1886)

Композитор и пианист родился в Рейдинге в Бургенланде и был яркой фигурой с уникальной карьерой.

От кометы до рапсодии

Эрвин Мозер

В музее Эрвина Мозера в Гольсе открылась выставка, посвященная творческому наследию автора детских книг.

Эрвин Мозер

От местных трактиров до ресторанов для гурманов: тур по лучшим кулинарным местам.

Откройте для себя кухню Бургенланда

Региональные рецепты

Pannonische Fischsuppe

Mit diesem Rezept schmeckt die pannonische Fischsuppe wie das Original vom Neusiedler See im Burgenland.

Pannonische Fischsuppe

Esterházy-Rostbraten

Den Esterházy-Rostbraten, ein geschmortes Rindfleischgericht, verdanken wir der Magnatendynastie. Hier ein einfaches Rezept für Feinschmecker.

Esterházy-Rostbraten

Уникальные гостиницы

Шайбльхофер

Келлерштокль

Замок Бернштайн

Таубенкобель

Поместье Пурбах

Нилс

Траумерай

Ратшен

Советы по защите климата

Как совместить защиту климата и зимний отдых?

  • #1: Выбирайте экологически чистые горнолыжные курорты

  • #2: Бронируйте отели с экологическим сертификатом

  • #3: Проведите зимние каникулы на экологически чистой ферме

  • #4: Планируйте свое путешествие на поезде

  • #5: Используйте экологичные средства передвижения на горнолыжном курорте

  • #6: Возьмите напрокат лыжное оборудование (с экологическими стандартами)

  • #7: Ради природы: оставайтесь на лыжне!

  • #8: Наслаждайтесь региональной, сезонной и органической пищей

  • #9: Попробуйте неспешные зимние развлечения

Путешествуйте с пользой для здоровьяОтдых на поезде
Что ещё может предложить Бургенланд?

Диалект и говор

Диалект в Бургенланде

Слово "Kuh" становится "Khui" в Бургенланде люди говорят на диалекте "Ui". Так называемый "гианзише" относится к центрально-баварскому диалекту и во времена Австро-Венгерской империи на нем говорили вплоть до Вены. Жители Бургенланда говорили на том же диалекте, что и императрица Елизавета, и поэтому в то время прекрасно понимали друг друга.

Сегодня бургенландский диалект переживает упадок из-за языковых тенденций, идущих из Вены и Нижней Австрии.

Вопросы и ответы

Бургенланд официально вошел в состав Австрии 4 октября 1921 года.

До 1918 года нынешний Бургенланд входил в состав венгерской половины Австро-Венгерской монархии. После распада Австро-Венгерской империи в конце Первой мировой войны принадлежность территории была закреплена Сен-Жерменским договором 1919 года. В соответствии с ним территория, известная в то время как Западная Венгрия, должна была войти в состав Австрийской Республики. Однако фактическое включение Бургенланда в состав Австрии было отложено до 1921/22 года, когда он окончательно вошел в состав Австрийской Республики в качестве "независимой федеральной провинции с равными правами".

Озеро Нойзидль одно из крупнейших степных озер в Европе. Национальный парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с уникальной флорой и фауной.

Культура: Бургенланд богат историей и культурой, здесь находится множество замков и дворцов, проводятся многочисленные культурные мероприятия и фестивали.

Умеренно-континентальный климат делает этот регион идеальным для виноградарства и одним из ведущих винодельческих регионов Австрии.

С картой Бургенланда вы сможете воспользоваться многими бесплатными услугами и скидками на достопримечательности в течение всего срока пребывания в стране. Карта "Burgenland Card" включена в стоимость ночлега в одном из отелей-партнеров.

Бургенланд, известный своей богатой историей и культурой, имеет множество замков и дворцов, разбросанных по всей федеральной земле. Хотя точное число их неизвестно, часто говорят, что здесь насчитывается от 100 до 120 различных замков и дворцов. Эти исторические объекты варьируются от хорошо сохранившихся крепостей до старинных руин и представляют собой широкий спектр архитектурных стилей и исторических периодов. Среди наиболее известных примеров замки Форхтенштайн, Бернштайн, Фриденсбург, Шлайнинг, Гюссинг и Локенхаус, которые играют важную роль в региональной истории Бургенланда.

Когда-то Бургенланд назывался "Немецкой Западной Венгрией". В то время он был частью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской монархии.

Да, в Бургенланде есть два небольших горнолыжных курорта, которые идеально подходят для семейного катания: Реттенбах и Кукмирн/Целленберг.

В Австрии насчитывается в общей сложности 40 термальных курортов, где всё бурлит и течёт.

Термальная вода содержит минералы и микроэлементы (рассол, серу, кальций, магний, йод и селен) в различных составах, которые оказывают оздоравливающее воздействие. Дополнительный тепловой эффект лечебных вод расслабление мышц. Тепло способствует циркуляции крови и расслабляет тело.

Купальня может называться "термальным курортом" только в том случае, если она имеет собственный источник и подземные воды с температурой на выходе более 20° C.

Рекомендуется не превышать время купания от 15 до 20 минут. Лучше всего всегда следовать инструкциям по времени купания и воздействию спа!

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