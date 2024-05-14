Fahrgastschiff „Schmittenhöhe" auf dem Zeller See bei Sonnenuntergang, Alpen im Hintergrund.
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Bundesländer- und Städte-Cards für Österreich
Dank Sightseeing Pass Vergünstigungen sichern

Mit den Vorteilskarten der Bundesländer und Städte gibt es Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und öffentliche Verkehrsmittel gratis oder stark ermäßigt.

Ob Bundesländer- oder Städte-Cards – die verschiedenen Vorteilskarten in Österreich bündeln Erlebnisse und machen den Aufenthalt spürbar unkomplizierter. Viele dieser Sightseeing Pässe sind bereits bei der Buchung in teilnehmenden Unterkünften inkludiert. Übernachtungsgäste erhalten sie direkt vor Ort oder im Tourismusbüro und starten ohne Umwege ins Urlaubserlebnis. Manche Karten sind kostenpflichtig, eröffnen dafür aber zusätzliche Leistungen und flexible Nutzungsmöglichkeiten. 

Die Bandbreite reicht von freien Eintritten zu Sehenswürdigkeiten und Museen über ermäßigte Freizeit- und Naturerlebnisse bis hin zur inkludierten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Bergbahnen. So entstehen Tage, die sich mühelos zwischen Kultur, Bewegung und Genuss entfalten. 

Gerade für Familien entsteht daraus ein entspannter Zugang zu vielfältigen Aktivitäten – ohne aufwendige Planung. Gleichzeitig geben die Karten Orientierung und erleichtern die Auswahl aus der Vielzahl an Möglichkeiten. 

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und individuellen Konditionen stehen direkt auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter bereit. 

Die Burgenland Card im Überblick

Vorteilskarte Burgenland

Zwischen Neusiedler See und pannonischer Weite wird jeder Ausflug zum Erlebnis: Die Burgenland Card öffnet den Zugang zu zahlreichen Natur- und Kulturerlebnissen – direkt ab der ersten Nacht.  

Auf einen Blick: 

  • Gratis  

  • Öffentliche Verkehrsmittel inkludiert 

  • Kostenlose Reise von oder nach Wien  

  • Highlights: Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Römerstadt Carnuntum, Burg Forchtenstein 

Burgenland Card
Die Kärnten Cards kompakt erklärt

Vorteilskarten Kärnten

Mit der Kärnten Card lassen sich über 100 Ausflugsziele im Sommer wie im Winter beliebig oft erleben. Ergänzend stehen flexible Wochenkarten für kürzere Aufenthalte zur Verfügung.  

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültigkeit Saisonkarte Sommer: 4. April bis 1. November 2026  

  • Wochenkarten: 3 Tage (Advent) sowie 7 oder 14 Tage  

  • Highlights: Obir Tropfsteinhöhlen, Aussichtsturm Pyramidenkogel, Bergbahnen 

Kärnten Card SommerKärnten Card Winter
Das kann die Niederösterreich Card

Vorteilskarte Niederösterreich

Die Niederösterreich Card öffnet den Zugang zu über 365 Ausflugszielen – von kulturellen Höhepunkten bis zu Naturerlebnissen im ganzen Bundesland und darüber hinaus.  

Auf einen Blick:  

  • Kostenpflichtig 

  • Gültigkeit: jeweils von 1. April bis 31. März des Folgejahres 

  • Highlights: Römertherme Baden, Stift Melk, DDSG Blue Danube Schifffahrt 

  • Bergbahnen inkludiert 

Niederösterreich Card
Drei Cards in Oberösterreich

Vorteilskarten Oberösterreich

Drei Regionen, drei unterschiedliche Modelle: In Oberösterreich öffnen die Urlaubscards den Zugang zu Bergbahnen, Naturerlebnissen und Ausflugszielen – je nach Region mit kostenlosen Leistungen oder attraktiven Ermäßigungen. 

Auf einen Blick: 

  • Gratis oder kostenpflichtig – je nach Card und Region  

  • Teilweise ab der ersten Übernachtung erhältlich  

  • Highlights: Dachstein Rieseneishöhle, Nationalpark Kalkalpen Ranger-Touren, Gmundner Keramik Manufaktur  

  • Bergbahnen inkludiert 

Oberösterreich Cards
Die Vorteile der SalzburgerLand Card

Vorteilskarte SalzburgerLand

Die SalzburgerLand Card eröffnet an sechs oder zwölf Tagen freien Zugang zu rund 180 Attraktionen im gesamten SalzburgerLand und in der Stadt Salzburg. Viele Angebote – etwa Thermen und Bergbahnen – sind einmal inkludiert, andere können mehrfach genutzt werden. 

Auf einen Blick:  

  • Kostenpflichtig 

  • Gültig von 1. Mai 2026 bis 1. November 2026 

  • Highlights: Salzwelten Salzburg, Felsentherme Bad Gastein, Großglockner Hochalpenstraße 

  • Bergbahnen inkludiert  

SalzburgerLand Card
Die Steiermark Card im Blick

Vorteilskarte Steiermark

In der Steiermark treffen Natur, Kultur und Kulinarik auf kurze Wege. Mit der Steiermark Card lassen sich rund 180 Ausflugsziele im ganzen Bundesland kostenlos oder ermäßigt entdecken.  

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig 

  • Gültig von 1. April bis 31. Oktober 2026 

  • Weitere Vorteilskarten der Regionen vorhanden 

  • Highlights: Lipizzanergestüt Piber, Benediktinerstift Admont, Burg Forchtenstein 

  • Bergbahnen inkludiert 

Steiermark Card
ErlebnisCard und Snow Card im Fokus

Vorteilskarten Tirol

In Tirol ergänzen überregionale Erlebniskarten das dichte Netz an regionalen Gästekarten. Mit der ErlebnisCard Tirol und der Snow Card Tirol stehen zwei Modelle im Mittelpunkt – für Sommererlebnisse und intensive Skitage. 

Die ErlebnisCard Tirol setzt auf ein 1+1-Modell bei Ausflugszielen, während die Snow Card Tirol Zugang zu zahlreichen Skigebieten im ganzen Bundesland ermöglicht. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • ErlebnisCard: 1+1 bei über 200 Ausflugszielen  

  • Snow Card: gültig in über 90 Skigebieten  

  • Ergänzend: zahlreiche regionale Gästekarten mit inkludierten Leistungen  

  • Highlights: Aqua Dome Längenfeld, Area 47 Ötztal, Bergisel Innsbruck 

  • Bergbahnen inkludiert  

ErlebnisCard TirolSnow Card Tirol
Die V-Card entdecken

Vorteilskarten Vorarlberg

Die V-Card bündelt rund 90 Ausflugsziele in ganz Vorarlberg – von Bergbahnen bis zu Museen und Freibädern, die einmalig kostenlos besucht werden können.  

Auf einen Blick:  

  • Kostenpflichtig 

  • Gültig zwischen 1. Mai und 31. Oktober des Folgejahres 

  • Weitere Vorteilskarten: Regionskarten in den Tälern und am Bodensee sowie spezielle Freizeitkarten mit zusätzlichen Leistungen 

  • Highlights: Pfänderbahn, Rolls-Royce Museum, Schiffsfahrt am Bodensee

V-Card
Städtekarten: Sightseeing Pass für den Citytrip
Alles rund um die Graz Card

Städtekarte Graz

Die Graz Card verbindet Kultur und Mobilität in der steirischen Landeshauptstadt. Zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen lassen sich damit unkompliziert entdecken – ergänzt durch freie Fahrt im öffentlichen Verkehr. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden  

  • Graz Card: Öffentlicher Verkehr inkludiert  

  • Graz Card Light: Günstigere Variante ohne öffentlichen Verkehr  

  • Highlights: Schlossbergbahn, Schlossberglift, Kunsthaus Graz 

Graz Card
Von der Innsbruck Card profitieren

Städtekarte Innsbruck

Stadt und alpine Erlebniswelt greifen in Innsbruck unmittelbar ineinander. Die Innsbruck Card verbindet Museen, Sehenswürdigkeiten und Bergperspektiven zu einem kompakten Stadterlebnis. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden  

  • Öffentlicher Verkehr inkludiert  

  • Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie ausgewählte Bergbahnen  

  • Optional: Hop-on Hop-off Bus  

  • Highlights: Swarovski Kristallwelten, Hofburg Innsbruck, Alpenzoo Innsbruck-Tirol  

Innsbruck Card
Die Linz-Card im Überblick

Städtekarte Linz

Kunst, Technologie und Donauraum prägen das Stadterlebnis in Linz. Die Linz-Card erleichtert den Zugang zu Museen, Sehenswürdigkeiten und ausgewählten Erlebnissen – kombiniert mit Vorteilen im öffentlichen Verkehr. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden

  • Öffentlicher Verkehr inkludiert  

  • Zusatzleistungen je nach Dauer 

  • Highlights: Ars Electronica Center, Pöstlingbergbahn, Lentos Kunstmuseum 

Linz-Card
Die Vorteile der Salzburg Card

Städtekarte Salzburg

Freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, kurze Wege zwischen den Highlights und Mobilität ohne zusätzliche Tickets: Die Salzburg Card strukturiert den Aufenthalt in der Stadt besonders effizient. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültig für 24, 48 oder 72 Stunden  

  • Öffentlicher Verkehr inkludiert (ohne S-Bahn)  

  • Teilweise Schnellzugang ohne Anstellen  

  • Highlights: Mozarts Geburtshaus, Festung Hohensalzburg, Sound of Music Tour  

Salzburg Card
Alles rund um die Vienna City Card

Städtekarte Wien

Die Vienna City Card verbindet Mobilität mit kulturellen Erlebnissen in der Stadt. Über 200 Partnerbetriebe gewähren Ermäßigungen bei Museen, Sehenswürdigkeiten und ausgewählten Angeboten im urbanen Raum. 

Auf einen Blick: 

  • Kostenpflichtig  

  • Gültig für 24, 48, 72 Stunden oder 7 Tage  

  • Öffentlicher Verkehr inkludiert

  • Optional: Airport Transfer und Hop-on Hop-off Bus

  • Highlights: Spanische Hofreitschule, Tiergarten Schönbrunn, Kunsthistorisches Museum Wien 

Weitere City Cards:

  • Freier Eintritt zu bis zu 90 Sehenswürdigkeiten – gültig für 1, 2, 3 oder 6 Tage. Inkl. Hop-on Hop-off Bus und Fast-Track bei ausgewählten Attraktionen mit dem Vienna Pass

  • Kostenloser Eintritt zu den Top
    Sehenswürdigkeiten in Wien. Alles in einem digitalen Pass: Vienna E-Pass

  • Mehr Flexibilität und freie Mobilität beim Wienbesuch mit dem Vienna Flexi Pass

  • Rabatte sowie freie Fahrten im öffentlichen Verkehr und den Big Bussen mit der Vienna Welcome Card

Vienna City Card

FAQs

Je nach Karte profitieren Gäste von freien Eintritten, Ermäßigungen bei Sehenswürdigkeiten, inkludierter Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder zusätzlichen Freizeitangeboten.

Die Karten sind je nach Region online, vor Ort in den Tourismusbüros oder bei Partnerbetrieben erhältlich.

In Österreich gibt es u. a. City Cards für Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und Linz, die speziell für Städtereisen konzipiert sind und Vorteile beim Sightseeing bieten.

Nein, es gibt keine einzelne Vorteilskarte, die in ganz Österreich gültig ist. Stattdessen bieten die Bundesländer-Cards – etwa die SalzburgerLand Card oder die Niederösterreich Card – sehr umfangreiche Leistungen, die in einzelnen Fällen auch über Regionsgrenzen hinweg genutzt werden können.

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