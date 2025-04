Rakúsko sa so zimou lúči veľkými podujatiami. Prinášame Vám prehľad dátumov a podujatí pri príležitosti ukončenia sezóny.

Koniec zimnej sezóny v Rakúsku by mohol byť spojený so zármutkom, no namiesto toho čaká hostí bujará atmosféra: ku koncu sezóny na jar sú pripravené fantastické podujatia. Pretože jedno je isté: zima príde aj nabudúce a s ňou aj nová úžasná lyžiarska sezóna.

Upozornenie:

Náš zoznam obsahuje prehľad podujatí na konci sezóny, je priebežne aktualizovaný, ale nie úplný. Nakoľko môže prísť k zmenám spôsobeným počasím, informujte sa dodatočne aj na webových stránkach príslušného regiónu/lanoviek, resp. kontaktujte priamo miestnu turistickú kanceláriu.