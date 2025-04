Lyžiarska a zimná dovolenka v Rakúsku

Zábava na zjazdovke a pôžitky na chatách

Je to pocit nekonečnej slobody, keď stojíte hore na lyžiarskej zjazdovke a máte pred sebou úžasnú panorámu hôr. Je to tiež rýchlosť, akou píšete do svahu pretiahnuté carvingové oblúky. A je to aj opojenie, keď sa za vami do výšky víria oblaky prašanu.

V rakúskych strediskách zimných športov máte k dispozícii celkovo 22.000 kilometrov zjazdoviek. Aby ste si ich dokonale vychutnali, ponúkajú mnohé strediská medziregionálne skipasy, ako aj zľavy pre deti, skupiny a rodiny. Vďaka mnohým ubytovacím zariadeniam, ktoré sa nachádzajú priamo na zjazdovke, si lyžovačku môžete užívať od rána do večera.