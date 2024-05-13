LGBTQIA+: Najlepšie odporúčania v Rakúsku
Rakúsko a jeho hlavné mesto Viedeň sú známe svojou rozmanitosťou a otvorenosťou. Vďaka rastúcemu počtu queer iniciatív, podujatí a bezpečnejších priestorov sú ľudia z komunity LGBTQIA+ vítaní. Anglická skratka LGBTQIA+ znamená lesby, gejovia, transrodoví ľudia, queer, intersexuáli a asexuáli: inými slovami, ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.
Nasledujúcich osem tipov je výberom miest, v ktorých sa oslavuje celé spektrum dúhy, a ktoré zvyšujú povedomie o bezpečných priestoroch. V duchu piesne popovej ikony Lady Gaga: „I’m on the right track, baby, I was born this way!“
1. Pride
Jún je Pride Month: zviditeľňuje a dáva hlas ľuďom z komunity LGBTQIA+, znamená hrdosť, toleranciu a sebavedomie. Vrcholom mesiaca je slávny pouličný sprievod Pride, ktorý vysiela dôležité posolstvo proti stigmatizácii a vylúčeniu na celom svete. V Rakúsku sa prvá pestrofarebná demonštrácia uskutočnila v roku 1996 na viedenskej Ringstraße a už niekoľko rokov sa vo veľkom štýle oslavuje a demonštruje aj v dúhových sprievodoch v Grazi, Linci a Innsbrucku. Okrem farebného pochodu na ulici čaká na všetkých účastníkov bohatý sprievodný program.
Súčasťou podujatia Vienna Pride je niekoľkodňová Pride Village na námestí Rathausplatz: je to miesto, kde sa môžete stretávať, učiť, oslavovať a byť súčasťou hnutia. Športoví nadšenci môžu s hrdosťou ísť príkladom v rozmanitosti na Behu hrdosti, Pride Run, a na súťaži Miss*ter Vienna Pride sa po predvádzacom móle poprechádzajú očarujúci drag performeri. Okrem toho program ponúka rok čo rok množstvo ďalších skvelých noviniek.
2. Diversity Ball
V slávnostnej atmosfére viedenskej Radnice vás každoročný Diversity Ball – Ples rozmanitosti – pozýva na večer plný veľkolepých vystúpení, živých rytmov a opulentných outfitov. Klasická plesová tradícia sa spája s kultúrou moderných párty: Niekoľko tanečných parketov podnecuje bujarú zábavu, prominentné osoby z LGBTQIA+ scény sa pridávajú k publiku a senzáciu každoročne vyvoláva veľkolepé polnočné predstavenie. Navyše vás pozývame zúčastniť sa tomboly a ďalších interaktívnych bodov programu.
Ples je oslavou všetkých rozmerov rozmanitosti a nepozná hranice: pohlavie, vek, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, pôvod alebo náboženstvo návštevníkov nie sú dôležité. Podujatie je unikátne svojou úplnou bezbariérovosťou – napríklad prejavy sú tlmočené aj do posunkovej reči. Tí, ktorí majú radi honosné garderóby, extravagantné vystúpenia a temperamentný tanec, tu zažijú opojnú plesovú noc.
3. Bary a kaviarne
Villa Vida vo Viedni je predovšetkým kaviareň, ale aj miesto, kde sa konajú queer podujatia: napríklad na pravidelnom brunchi Queens Brunch zažijete aj sprievodnú drag show. V kaviarni Café Savoy sa v barokovom prostredí starej Viedne vyvesila dúhová vlajka. Hosťom sa po celý deň podávajú chutné jedlá a nápoje. V Mango Bare môžete ochutnať vynikajúce nápoje, v lete je vonku k dispozícii malá záhradka.
HOSI v Salzburgu je nielen bar, ale aj klubovňa pre komunitu LGBTQIA+, kde sa pravidelne organizujú podujatia. V Salzburgu sa nachádza aj gay bar Mexxx Gaybar, ktorý funguje aj ako klub. Neďaleko sa nachádza dvojposchodový Dark Eagle, cruisingový bar s darkrooms.
4. Nakupovanie
Viedenské kníhkupectvo Löwenherz je skvelým miestom na prezeranie a listovanie knižiek – ponúka široký výber literatúry pre gejov, lesby a transrodové osoby. Patria sem nielen knihy, ale aj časopisy a DVD; pravidelne sa tu organizujú aj autorské čítania.
V prvom viedenskom obvode sa nachádza kníhkupectvo ChickLit, ktoré má v ponuke feministickú a lesbickú literatúru v nemčine a angličtine. Gayt v piatom obvode sa preslávil ako „gay lifestyle store“: okrem oblečenia, doplnkov, fetiš odevov a hračiek sa v suteréne nachádza aj galéria s dielami gay umelcov.
5. Hotely
V hlavnom meste sa v butikovom hoteli Motto snúbi viedenský šam s parížskou atmosférou: je to nielen miesto pre rôznorodú spoločnosť, ale každý párik tu nájde aj mimoriadne štýlovú izbu. V reštaurácii Chez Bernard na najvyššom poschodí so strešnou terasou sa podávajú lahodné jedlá a nápoje s nádherným výhľadom. Nemenej lákavý je aj butikový hotel Stadthalle, ktorý sa navyše riadi rozsiahlou koncepciou trvalej udržateľnosti.
V srdci dovolenkového regiónu Hochkönig privíta wellness hotel MorgenZeit v Maria Alm všetkých hostí s otvorenosťou – a množstvom príležitostí na oddych, saunovanie a zábavu. S pestrou ponukou od jogy, wellness a kúpeľov až po zábavné túry je gay-friendly hotel Pirchnerhof v Alpbachtale tiež odporúčaným tipom na dovolenku pre ľudí LGBTQIA+.
6. Pink Lake Wörthersee
Párty, relax, spoznávanie nových ľudí alebo romantická dovolenka vo dvojici: festival Pink Lake LGBTQI+ ponúka nezabudnuteľnú dovolenku v Korutánsku. Program v okolí jazera Wörthersee je rovnako rozmanitý ako samotná komunita. Gastronómia, kultúra, wellness a zábava: pri jednom z najobľúbenejších rakúskych jazier na kúpanie na hostí čaká počas troch dní bohatý program.
Okrem exkluzívnych festivalových podujatí sú otvorené aj korutánske gay bary a kluby na príjemné posedenie pri drinkoch, rande a párty.
7. Párty a kluby
Why Not je obľúbeným viedenským klubom už od 80. rokov minulého storočia, vďaka čomu je jedným z najstarších bezpečnejších priestorov pre homosexuálov vo Viedni. V ponuke sú všetky témy: od párty v štýle 90. rokov cez gay edíciu Oktoberfestu až po horúcu porno párty. Burácajúca popová a trashová hudba, expresívne šou, sexi atmosféra a odhaľujúce oblečenie sú na dennom aj nočnom poriadku aj na podujatiach podniku KEN Club. Konajú sa v rôznych, obmieňajúcich sa viedenských diskotékach.
„Austrias Biggest Gay Party” – najväčšia gej párty v Rakúsku – to sa píše na (dúhových) vlajkách podniku The Circus: Podujatia vo veľkých halách, ako sú Arena Wien alebo Praterdome, priťahujú tisíce hostí z komunity LGBTQI. Ďalšiu sériu queer podujatí za zvukov popu a elektro zabezpečuje PiNKED Vienna, tiež v obmieňajúcich sa kluboch.
8. Fúzatá Tereza
Ako sa to hovorí? Na horskej chate nieto hriechu. Preto sa v horskej dedinke Trahütten vo výške 1 000 metrov nad morom nachádza prvá rakúska queer chata s názvom Die bärtige Therese – v preklade Fúzatá Tereza. Die bärtige Therese je mnohé, len nie obyčajná horská chata: môžete tu prenocovať a najesť sa v hostinci, a zároveň sa vám ponúka aj bohatý umelecký a kultúrny program s obmieňajúcimi sa podujatiami a hudbou. V miestnostiach nájdete kultovú retro atmosféru, kým zvonka k vám prúdi čerstvý horský vzduch.
Celá komunita LGBTQIA+ a ich spojenci sú vítaní. Je len jedna podmienka: minimálny vek 18 rokov.
