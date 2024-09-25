Prehlásenie o ochrane údajov
Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Preto zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje len v rámci zákonných predpisov, aby sme vám zaručili bezpečné využívanie našich ponúk.
Österreich Werbung kladie veľký dôraz na súkromnú sféru každého jedného zákazníka. Spracúvanie osobných údajov sa preto vždy uskutočňuje v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov najmä v súlade s ustanoveniami Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), rakúskeho Zákona o ochrane údajov (nem. „Datenschutzgesetz-DSG“), ako aj rakúskeho Zákona o telekomunikáciách (nem. „Telekommunikationsgesetz“) 2021. Všetci zamestnanci organizácie Österreich Werbung sú povinní zachovávať tajomstvo ohľadom údajov podľa § 6 Zákona o ochrane údajov.
Za spracúvanie osobných údajov zodpovedá:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info
Počas návštevy našich webových stránok zhromažďujeme osobné údaje. Zhromažďovanie údajov o návštevníkoch slúži konkrétne na nasledovné účely:
analýzu používania webovej stránky za účelom prieskumu trhu
prispôsobenie obsahu webovej stránky záujmom návštevníkov
zvýšenie používateľského komfortu a zjednodušenie obsluhy
remarketing dopytov návštevníkov na propagáciu dovolenky v Rakúsku
oslovovanie potenciálnych záujemcov o Rakúsko prostredníctvom cielenej reklamy
V prípade vyžiadania prospektov a informačných materiálov alebo prihlášky na odber newslettera ÖW sa okrem toho ukladajú všetky údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie takejto objednávky.
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
Ak si od nás vyžiadate prospekty a informačný materiál, príde k uloženiu Vašich údajov, aby sme mohli uskutočniť objednávku a doručenie. Po doručení sa tieto údaje vymažú.
Ak by ste aj ďalej chceli od nás dostávať pozvánky a informácie, máte k dispozícii dodatočnú možnosť voľby. Ak sa pre túto možnosť rozhodnete, zostanú Vaše údaje u nás natrvalo uložené, takže Vás aj v budúcnosti budeme môcť informovať o zaujímavých ponukách podľa Vašich záujmov. Váš súhlas so zasielaním takýchto informácií môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať.
Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, príde k uloženiu Vašej e-mailovej adresy za účelom jeho zasielania. Vašu e-mailovú adresu používame výhradne na zasielanie newslettera a neposkytujeme ju tretím osobám. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť a Vaša e-mailová adresa bude následne vymazaná.
Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci objednávok, nikdy nepoužívame na zostavenie individuálnych užívateľských profilov alebo sledovanie správania našich zákazníkov na internete. Vaše kontaktné údaje používame výhradne na účely realizácie Vašich objednávok.
Za účelom poskytnutia modernej četovacej funkcie využívame službu AI concierge spoločnosti Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, dvere č. 2, 1150 Viedeň) (v niektorých vybratých jazykoch). Ide o umelú inteligenciu (AI) z Rakúska, ktorá odpovedá na Vaše otázky na základe obsahu na našich webových stránkach a na základe verejne dostupného obsahu.
Osobné údaje, ktoré súvisia s četom, sa spracúvajú výhradne na serveroch rakúskeho sprostredkovateľa Goodguys GmbH. K týmto údajom patria IP adresa užívateľa a ID relácie, čo umožňuje rozlíšiť rôznych užívateľov. Tieto údaje sú na konci četu vymazané a nie je možné ich následne priradiť jednotlivým užívateľom. Otázky sa ukladajú v anonymnej podobe a agentúra Österreich Werbung ich môže použiť na kontrolu fungovania a ďalší rozvoj četovacej funkcie.
Za účelom sformulovania odpovedí prostredníctvom AI concierge sa časti otázok posielajú ďalej na servery spoločností Google a OpenAI. Údaje, ktoré sa poskytujú týmto poskytovateľom, neobsahujú žiadne parametre, na základe ktorých môže Google alebo OpenAI identifikovať jednotlivé osoby. Tieto údaje sú anonymné. Priradenie odpovedí k užívateľom sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačných systémov spoločnosti Goodguys GmbH.
Technické prostriedky však nedovoľujú vyfiltrovať obsah, ktorý umožňuje identifikáciu užívateľa na základe údajov, ktoré sám poskytol. Venujte preto, prosím, pozornosť tomu, aby ste pri používaní četu neuvádzali v četovacom okne žiadne údaje o Vašej osobe, ako sú Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.
Ďalšie informácie o službe AI concierge, resp. spoločnosti Goodguys GmbH nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Goodguys GmbH.
Prostredníctvom webovej stránky Change Tourism Austria ponúka agentúra Österreich Werbung profesionálom z oblasti cestovného ruchu spoločnú platformu pre cestovný ruch a inovácie. Ponúkané služby môžu v plnom rozsahu využívať iba prihlásení užívatelia po ukončení registrácie. Právnym základom spracúvania údajov je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Pri používaní webovej stránky sa zaznamenávajú IP adresy a príslušné technické údaje užívateľov. Tieto údaje sa používajú výhradne na účely prešetrenia útokov a technických problémov a po uplynutí 4 týždňov sa vymažú.
Ak užívatelia udelia osobitný súhlas, zhromažďujú sa pomocou Google Analytics štatistické údaje o ich používaní platformy, ktoré slúžia na optimalizáciu ponuky a zasielanie relevantného obsahu. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek po zobrazení cookies lišty.
Zaregistrovaní užívatelia dostávajú upozornenia o dôležitých procesoch alebo udalostiach prostredníctvom e-mailu. Tieto upozornenia sú aktívne v rámci štandardného nastavenia a je možné ich deaktivovať v užívateľskom profile.
Údaje užívateľov o ich osobe alebo záujmoch poskytnuté pri registrácii sú viditeľné pre všetkých ostatných užívateľov. Zobrazenie kontaktnej e-mailovej adresy si užívatelia môžu nastaviť vo svojom profile.
Účasť na komunikačnej platforme vrátane doby uchovávania údajov a príspevkov je v zásade neobmedzená. Prostredníctvom e-mailu na adresu hello@changetourismaustria.com môžu užívatelia kedykoľvek požiadať o deaktiváciu alebo výmaz svojho užívateľského profilu.
Pri deaktivácii zostávajú obsah a príspevky vytvorené užívateľom online. V prípade výmazu sa užívateľský profil najprv deaktivuje a po uplynutí 30 dní sa vymaže spolu s obsahom vytvoreným užívateľom. Počas tejto lehoty môže užívateľ výmaz odvolať.
Cez kanály sociálnych médií agentúry Österreich Werbung nemáme žiadny prístup k osobným údajom, ktoré o Vašej osobe môžu zhromažďovať prevádzkovatelia týchto platforiem. Za účelom uplatnenia práv dotknutých osôb sa obráťte, prosím, priamo na príslušnú sociálnu platformu, pretože iba jej prevádzkovateľ má prístup k Vašim údajom.
Meta (Facebook a Instagram)
Spracúvanie údajov na našich stránkach na Facebook-u a Instagram-e sa uskutočňuje na základe Dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov so spoločnosťou Meta Ireland. Dostávame štatistické údaje (náhľady na stránky), ktoré používame na zlepšenie našej ponuky. Prístup k údajom jednotlivých užívateľov má iba spoločnosť Meta, ktorá tiež môže uskutočňovať opatrenia v zmysle GDPR, napríklad odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom alebo vymazať zhromaždené údaje.
Ďalšie informácie nájdete na:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
Youtube
O návštevníkoch nášho kanálu na Youtube dostávame iba štatistické údaje, napríklad údaje o zobrazeniach, počte reakcií „Like“ alebo o iných interakciách s našimi príspevkami. Tieto údaje používame výhradne na analýzu správania užívateľov s cieľom zlepšovať našu ponuku. Ohľadom otázok o ochrane údajov sa obráťte, prosím, priamo na prevádzkovateľa platformy.
Ďalšie informácie nájdete na:
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Österreich Werbung používa sociálnu sieť Pinterest na zverejňovanie aktuálnych informácií a príspevkov o Rakúsku. Údaje návštevníkov webovej stránky (IP adresa, prehliadač, operačný systém a údaje o používaní) sa pritom prenášajú do spoločnosti Pinterest, pričom sa tiež ukladajú súbory cookie. V prípade návštevníkov, ktorí sú prihlásení na Pinterest, sa tieto údaje priraďujú k ich účtu na Pinterest-e. Zhromaždené údaje používa agentúra Österreich Werbung na marketing a reklamu zameranú na konkrétnu cieľovú skupinu.
Ďalšie informácie o Pinterest-e nájdete na:
Za účelom odvrátenia a vysledovania útokov, ako aj odstránenia technických problémov sa ukladajú IP adresy návštevníkov pri každom zobrazení našej webovej stránky. Takto vytvorené záznamy sa vyhodnocujú výhradne na vyššie uvedené účely a nahliadame do nich iba v nevyhnutnom prípade. IP adresy sa neukladajú natrvalo, ale vymazávajú sa maximálne po 4 týždňoch.
Ako sprostredkovateľov používame iba tie spoločnosti v USA, ktoré sa pripojili k zásadám rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. V zmysle rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie ponúkajú tieto spoločnosti primeranú úroveň ochrany pre spracúvanie osobných údajov.
Ďalšie informácie vrátane princípov ochrany osobných údajov a schválených orgánov zaoberajúcich sa sťažnosťami môžete získať v zozname certifikovaných spoločností, ktorý vedie Ministerstvo obchodu USA (U.S. Department of Commerce).
Podrobné informácie o zhromažďovaní a spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Google na https://policies.google.com/privacy?tid=312557673. Doplňujúce informácie, napríklad o Vašom účte Google a ochrane údajov v súvislosti s produktmi Google sú dostupné na https://policies.google.com/?tid=312557673. O možnosti cielene zakázať zobrazovanie personalizovanej reklamy cez Google sa môžete informovať na http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Österreich Werbung využíva službu Google Analytics na analýzu webovej stránky, napríklad vo forme anonymizovaných vyhodnotení a grafík zobrazení a návštevnosti stránky, ako aj na remarketing, správy o impresiách v sieti Google Display, integráciu služby DoubleClick Campaign Manager a správy Google Analytics o výkonnosti podľa demografických parametrov a záujmov. V rámci používania tejto analytickej služby sa vo Vašom počítači ukladajú súbory cookies. Získané informácie vrátane IP adries návštevníkov sa prenášajú a ukladajú na server v USA. Zhromažďovaniu údajov zo strany Google môžete zabrániť používaním modulu Google Browser Plugin.
Google Ads a Google Floodlights
Google Ads a Google Floodlights sú online reklamné a analytické služby spoločnosti Google, ktoré agentúra Österreich Werbung používa na sledovanie konverzií. Získané informácie vychádzajú z Vášho používania našej webovej stránky a používame ich na oslovovanie našich návštevníkov na webových stránkach našich reklamných partnerov prostredníctvom cielenej reklamy. Tieto reklamné prostriedky sa zobrazujú na základe súborov cookie uložených vo Vašom koncovom zariadení a iba na základe Vášho súhlasu.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA používame na vykonanie kontroly, či sa prenos údajov na našu webovú stránku uskutočňuje na základe konania človeka alebo automatizovaných programov. Za týmto účelom Google reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky. Zhromaždené údaje, ako sú IP adresa, informácie o prehliadači, operačnom systéme, lokalite a používaní, sa prenášajú do spoločnosti Google, ktorá ich vyhodnocuje. IP adresa v zásade nie je spájaná s inými údajmi z ďalších služieb spoločnosti Google, ak pri používaní reCAPTCHA nie ste prihlásený do svojho účtu Google.
Agentúra Österreich Werbung používa službu Facebook Pixel a Conversions API spoločnosti Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej iba „Facebook“). Táto služba nám umožňuje sledovať konanie návštevníkov po kliknutí na reklamu na Facebook-u, ktorá ich presmerovala na našu webovú stránku. Sme tak schopní zaznamenávať účinnosť reklamy na Facebook-u na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Nemáme prístup k osobným údajom jednotlivých užívateľov. Zhromaždené údaje ukladá a spracúva Facebook.
Facebook môže tieto údaje spájať s údajmi Vášho účtu na Facebook-u a používať ich na svoje vlastné reklamné účely v súlade so smernicami o osobných údajoch spoločnosti Meta.
Facebook Conversion Tracking umožňuje tiež spoločnosti Facebook a jej partnerom zobrazovať Vám reklamu v rámci a aj mimo stránky Facebook.
Stránka ukladá za týmto účelom na Vašom počítači súbor cookie. Súhlas s vyššie uvedeným môžu udeliť iba užívatelia nad 13 rokov. Ak ste mladší ako 13 rokov, kontaktujte, prosím, Vášho zákonného zástupcu.
Na našich stránkach sú integrované remarketingové značky spoločnosti Facebook. Pri návšteve našej stránky vznikne prostredníctvom remarketingových značiek spojenie medzi Vaším internetovým prehliadačom a Facebook-om. Facebook tak môže návštevu našich stránok priradiť k Vášmu užívateľskému účtu. Takto získané informácie môžeme používať na zobrazovanie reklamy na Facebook-u („Facebook Ads“). Poukazujeme na skutočnosť, že ako poskytovateľ týchto stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Meta.
Österreich Werbung používa spoločnosť Adyoulike na zobrazovanie reklamy zameranej na konkrétnu cieľovú skupinu na svojich francúzskych webových stránkach. Môže pritom používať súbory cookie a pixel Adyoulike.
Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Adyoulike je dostupné na:
https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php
Na tejto stránke nájdete aj možnosť odmietnuť spracúvanie Vašich údajov spoločnosťou Adyoulike.
V Spojenom kráľovstve (UK) používajú webové stránky agentúry Österreich Werbung službu TVSquared na zhromažďovanie štatistických údajov a cielené zobrazovanie reklamných prostriedkov pomocou televíznych streamingových služieb. Ďalšie informácie a upozornenia nájdete na https://www.innovid.com/privacy-policy/.
Österreich Werbung používa služby marketingovej agentúry Sojern z USA na propagáciu rakúskych hotelov v anglicky hovoriacich krajinách a na podporu priamych rezervácií pomocou cieleného online marketingu. Pritom dochádza k ukladaniu rôznych súborov cookie a zhromažďovaniu údajov záujemcov na účely zobrazovania reklamy zameranej na konkrétnu cieľovú skupinu.
Ďalšie informácie nájdete na:
Používame podcastovú hostingovú službu Podigee poskytovateľa Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlín, Nemecko. Podigee slúži na prenos alebo nahrávanie podcastov na internet.
Používanie Podigee sa uskutočňuje na základe zmluvy uzatvorenej so sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR. Spracúvanie údajov, ktoré vzniknú na základe používania týchto služieb, je založené na našom oprávnenom záujme, t. j. na záujme o bezpečné a efektívne poskytovanie, analýzu a optimalizáciu našej ponuky podcastov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spoločnosť Podigee spracúva IP adresy a informácie o zariadeniach, aby zabezpečila stiahnutie/opätovné spustenie podcastu a zisťovala štatistické údaje, napr. počty zobrazení podcastu. Tieto údaje sú pred uložením v databáze spoločnosti Podigee anonymizované.
Ďalšie informácie a možnosť odvolať svoj súhlas nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Podigee.
Vaše osobné údaje spracúvame zásadne iba s Vaším súhlasom.
Prenos Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutočňuje iba v rámci Vášho súhlasu a ak je to potrebné na splnenie Vašich požiadaviek.
Výnimkou sú prenosy údajov, ktoré sú v prípade potreby nutné na zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, napr. za účelom odvrátenia hackerských útokov.
Údaje prenášame v zásade iba na takých sprostredkovateľov (poskytovateľov služieb), ktorí sú schopní nám poskytnúť dostatočnú záruku za bezpečné použitie údajov v súlade zo zákonom. So všetkými sprostredkovateľmi boli uzavreté dohody podľa Čl. 28 GDPR, ktoré zabezpečujú splnenie všetkých podmienok ochrany a bezpečnosti údajov.
Údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, sa uchovávajú až do odvolania takéhoto súhlasu. Súbory cookies zostávajú uložené až do uplynutia doby ich životnosti, ak ich nevymažete skôr.
Inak uchovávame Vaše osobné údaje v súlade s platnými, zákonom stanovenými lehotami. Ak musíme uchovávať údaje za účelom ochrany pred možnými právnymi nárokmi, uchovávame tieto údaje po dobu zákonom stanovených premlčacích lehôt (obvykle po dobu troch rokov).
Udelený súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie použite, prosím, technické možnosti určené na tento účel. Môžete sa, samozrejme, obrátiť aj na adresy uvedené v bode 2.
Na vyššie uvedených adresách môžete kedykoľvek
žiadať informácie o Vašich osobných spracúvaných údajoch,
žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania uložených údajov,
uplatniť právo na prenosnosť údajov v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov, ak sa tieto údaje používajú na účely priameho marketingu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete namietať proti spracúvaniu z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie.
Máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na úrad na ochranu osobných údajov. V Rakúsku je príslušným orgánom Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň.
Stav: január 2024