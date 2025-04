Najkrajšie zjazdovky pre ranné vtáčatá Tri ranné lyžiarske okruhy v Saalbachu

Jarná lyžovačka na prázdnych zjazdovkách? – Áno, v Saalbachu je to možné! Úchvatné východy slnka, perfektný sneh. Lyžiari-ranostaji majú na výber tri okruhy so sprievodcom, ktorý ich zavedie do rôznych lokalít a na najkrajšie vrcholky hôr.