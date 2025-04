Spomalenie v prírode Rauris

Situovaný vo výške 950 metrov nad morom na juhu Salzburska ponúka Rauris zimnú kulisu, ktorá nemá páru. Malebné údolie, ktoré obklopujú zasnežené vrcholky a husté lesy, je tajný tip a ideálne miesto na oddychovú zimnú dovolenku.

Lyžiarske stredisko Rauriser Hochalmbahnen zahŕňa 32 kilometrov zjazdoviek a desať vlekov. Malé, prehľadné, so slnečnými širokými zjazdmi – také, aby tu rodiny zažili lyžovačku plnú pohody aj vďaka cvičnej lúke pre deti a začiatočníkov. Dostatok kilometrov ponúkajú svahy i snowboardistom. Na východných svahoch sa prašan udrží až do neskorej jari a je zárukou dlhej lyžiarskej sezóny.

Ak chcete dýchať svieži horský vzduch a objavovať zasneženú prírodu, nájdete tu aj zimný turistický chodník s 580 výškovými metrami. Bežci na lyžiach by určite nemali vynechať 30 kilometrov bežeckých stôp . Túra so snežnicami so sprievodcom vás zavedie do “zimného pralesa” v samom srdci Národného parku Vysoké Taury.