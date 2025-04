Špičkové reštaurácie v Salzbursku

Šarmantná reštaurácia Winterstellgut na Annabergu oslavuje čistú regionálnosť: Florian Huber si pomáha tým, čo ponúkajú lúky a lesy údolia Lammertal – hneď po príchode zacítite vôňu údenej slaniny.

Reštaurácia Brunnauer Richarda Brunnauera v Salzburgu ponúka špičkovú, nenáročnú, kreatívnu kuchyňu s dokonalým remeselným spracovaním.

Podobne vzrušujúce sú aj výtvory Stefana Birnbachera v reštaurácii Kirchenwirt v Leogangu, v tradičnom prostredí sa jeho kuchyňa pohybuje od klasickej alpskej až po modernú vegetariánsku.

Reštaurácia Mayer’s Restaurant v Zell am See sa nachádza v prekrásnom parku zámku Schloss Prielau, kde Andreas Mayer dáva voľný priechod svojej kreativite kombinovaním chutí Salzburska so svetovými vôňami.

V reštaurácii Huber’s v salzburskej štvrti Fischerwirt podáva Harald Huber nápaditú kuchyňu v barokovom prostredí. Vznešené!