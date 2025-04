Reštaurácie s pôsobivým výhľadom v Burgenlande

V historickom vinohradníckom dome so záhradou ako maľovanou sa nachádza Gut Purbach, kde sa Max Stiegl so zápalom a záľubou v regionálnych surovinách riadi heslom „from nose to tail“ – využíva sa všetko, „od nosa až po chvost“.

„Das Fritz“ podáva lokálne špeciality od rýb z tunajšieho jazera až po divinu z tohto regiónu, a ponúka priamy výhľad na jazero od skorého rána do večera.

Priamo pri vode nájdete aj reštauráciu Seejungfrau, ktorá počas celého dňa ponúka nekomplikované regionálne špeciality v neformálnej atmosfére, zatiaľ čo Restaurant Libelle umocňuje výhľad na jazero výtvormi inšpirovanými ázijskou kuchyňou a burgenlandskou klasikou.

Reštaurácia „die Möwe“ – VILA VITA Pannonia sa dokonca nachádza na vlastnom jazere. Odporúčame najmä tatársky biftek zo stepnej hovädziny.

Uprostred vinohradov v Andau nájdete pôsobivú reštauráciu Restaurant Infinity. Okrem vynikajúceho výberu vín sa tu podáva rakúska klasika a medzinárodné jedlá v modernom šate.